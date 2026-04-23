¿Qué contienen las sopas instantáneas?.... Cuáles son las marcas más dañinas, según Profeco

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/ 23 abril 2026
    ¿Qué contienen las sopas instantáneas?.... Cuáles son las marcas más dañinas, según Profeco
    Las sopas instantáneas son populares por su sabor y practicidad, pero un estudio reciente de Profeco revela que muchas marcas en presentación de vasito no solo incumplen normas de etiquetado, sino que también representan riesgos para la salud. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Consumes sopas instantáneas? Profeco revela qué marcas en vasito como Maruchan, Nissin y Nongshim son las más dañinas y engañosas. Conoce los riesgos y qué debes evitar

Las sopas instantáneas han conquistado el gusto de millones de mexicanos. Su bajo costo, facilidad de preparación y sabor las hacen una opción rápida para estudiantes, trabajadores o personas con poco tiempo. Pero, ¿sabías que algunas de estas marcas en vasito pueden poner en riesgo tu salud?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis profundo a 33 productos de sopas instantáneas, revelando que varias de ellas incumplen normas de calidad y etiquetado, y contienen ingredientes que podrían perjudicarte si las consumes con frecuencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/profeco-evaluo-a-la-maruchan-esta-hecha-de-plastico-y-cual-es-la-mejor-sopa-instantanea-JA12567842

¿QUÉ CONTIENEN REALMENTE LAS SOPAS INSTANTÁNEAS?

Estos productos están elaborados a base de harina de trigo, sazonadores, salsas artificiales, vegetales deshidratados y aditivos como glutamato monosódico, inosinato y guanilato de sodio, todos potenciadores de sabor. Además, aportan altas cantidades de sodio, grasa y carbohidratos refinados.

Aunque se ven como un alimento “completo”, carecen de nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales, lo que las convierte en una opción poco saludable si se consume frecuentemente.

LAS MARCAS MÁS PELIGROSAS Y MENTIROSAS, SEGÚN PROFECO

Profeco detectó varias fallas graves en sopas en vasito que se comercializan ampliamente en México. Estas son las marcas que debes tener en la mira:

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Maruchan Instant Lunch

• Declara contener vegetales, pero solo ofrece 4 gramos por cada 100 gramos de producto.

• Su envase de unicel puede liberar sustancias tóxicas si se calienta en microondas.

• Alta en sodio, grasas y carbohidratos.

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Nissin Cup Noodles

• Reporta 255 g de vegetales por cada 100 g de producto, dato evidentemente incorrecto.

• También utiliza envase de unicel que no es seguro para microondas.

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Nongshim

• Contiene 392 mg de sodio por cada 100 g, el nivel más alto registrado en el estudio.

• No cumple con la norma de etiquetado, ya que no informa los valores nutrimentales del producto ya preparado.

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Ottogi Jin Ramen Mild

• Tiene el contenido más bajo de proteína y calorías, pero uno de los más altos en sodio (378 mg por cada 100 g).

• Baja calidad nutricional general.

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Kraft Mac & Cheese

• El producto con más carbohidratos por porción.

• También falla en etiquetado al no declarar la información nutrimental del producto preparado.

Maruchan Ottima

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Es la más alta en contenido de grasa (por cada 100 g).

• Alto contenido de sodio (341 mg).

¿QUÉ PASA SI CONSUMES SOPAS INSTANTÁNEAS EN EXCESO?

Comer sopas instantáneas de forma ocasional no representa un riesgo mayor, pero su consumo frecuente puede provocar serios daños a la salud. De acuerdo con estudios internacionales, entre ellos uno publicado por Nutrition Research and Practice en Corea del Sur, los efectos pueden incluir:

• Obesidad

• Niveles elevados de colesterol “malo” (LDL)

• Triglicéridos altos

• Hipertensión

• Riesgo de enfermedades cardiovasculares

Este estudio se basó en más de 3,000 estudiantes universitarios, quienes presentaron estos padecimientos tras consumir regularmente sopas instantáneas.

DATOS CURIOSOS QUE DEBES SABER

• En países asiáticos como Corea y Japón, algunas sopas instantáneas se preparan con ingredientes naturales y tienen mejor perfil nutricional, pero en México se venden versiones más económicas y procesadas.

• Calentar sopas en envases de unicel puede liberar estireno, un químico considerado potencialmente cancerígeno.

• Una sola sopa puede aportar más del 60% del sodio recomendado para todo un día.

• Aunque algunas sopas indican contener “verduras”, la mayoría son menos del 5% del contenido total.

https://vanguardia.com.mx/informacion/atencion-padres-profeco-revela-que-bebidas-silk-no-deben-ser-consumidas-por-ninos-ID12554286

RECOMENDACIONES FINALES: CONSUME CON CONCIENCIA

Las sopas instantáneas no son un enemigo si se consumen de manera esporádica, pero claramente no deben ser parte regular de la dieta, sobre todo en niños, adolescentes y personas con problemas de presión o colesterol.

Si no tienes tiempo para cocinar, existen alternativas más saludables y rápidas, como:

• Caldos caseros con verduras y fideos integrales.

• Sándwiches con pan integral, vegetales y proteína.

• Ensaladas frías con arroz o pasta y atún.

Ahora lo sabes: no solo Maruchan puede ser peligrosa. Infórmate, revisa las etiquetas y recuerda que la practicidad nunca debe estar por encima de tu salud.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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