Crédito Infonavit 2026 para jóvenes: así puedes obtener vivienda accesible entre los 20 y 35 años

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    Crédito Infonavit 2026 para jóvenes: así puedes obtener vivienda accesible entre los 20 y 35 años
    El programa Vivienda para el Bienestar mantiene en 2026 opciones de crédito accesible para jóvenes. Foto: Cuartoscuro - Mario Jasso
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Con requisitos flexibles y mensualidades ajustadas al ingreso, este esquema busca facilitar la compra de la primera casa en México.

El acceso a una vivienda propia sigue siendo uno de los principales retos para las nuevas generaciones en México. En respuesta, el Infonavit, junto con el programa Vivienda para el Bienestar, mantiene en 2026 un esquema de crédito dirigido a jóvenes de entre 20 y 35 años, con condiciones más accesibles y adaptadas a su realidad laboral.

Esta iniciativa, impulsada desde 2025, busca cerrar la brecha en el acceso a financiamiento habitacional, especialmente en un segmento que históricamente ha enfrentado mayores obstáculos para adquirir una propiedad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/creditos-infonavit-2026-opciones-disponibles-para-comprar-vivienda-y-como-elegir-la-mejor-AH20366116

¿Quiénes pueden acceder al crédito Infonavit para jóvenes?

El programa está enfocado en trabajadores jóvenes que ya forman parte del mercado laboral formal. Para poder solicitar el crédito, es indispensable cumplir con ciertos criterios básicos que validen la capacidad de pago y la estabilidad laboral.

Requisitos principales

Para acceder al crédito, debes cumplir con lo siguiente:

- Tener entre 20 y 35 años de edad

- Contar con relación laboral vigente

- Estar afiliado al Infonavit

- Tener al menos seis meses de antigüedad en tu empleo actual

- No haber ejercido un crédito Infonavit previamente

- Comprobar ingresos y cumplir con la precalificación

- No contar con otra propiedad a tu nombre

Además, la vivienda a adquirir debe tener una superficie mínima de 60 metros cuadrados, lo que garantiza condiciones dignas para los beneficiarios.

Beneficios del programa Vivienda para el Bienestar

Uno de los principales atractivos de este esquema es que está diseñado para ajustarse a la realidad económica de los jóvenes, priorizando la sostenibilidad financiera.

$!El acceso a una vivienda propia sigue siendo uno de los principales retos para las nuevas generaciones en México.
El acceso a una vivienda propia sigue siendo uno de los principales retos para las nuevas generaciones en México. Foto: Presidencia

Condiciones del crédito

Entre sus ventajas destacan:

- Mensualidades accesibles, que no superan el 30 % del ingreso

- Posibilidad de adquirir casa nueva o usada

- Financiamiento ajustado a la capacidad de pago

- Cobertura a nivel nacional

- Enfoque en la primera vivienda

Este modelo permite que más jóvenes puedan planear la compra de su casa sin comprometer su estabilidad económica a largo plazo.

¿Cómo tramitar el crédito Infonavit en 2026?

El proceso para solicitar el crédito es sencillo y cuenta con acompañamiento durante todas sus etapas, tanto en línea como de forma presencial.

Paso a paso para iniciar el trámite

1. Reunir documentos básicos como identificación, comprobante de ingresos y domicilio

2. Acudir a un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o ingresar al portal oficial

3. Realizar la precalificación con datos laborales y financieros

4. Elegir una vivienda que cumpla con los requisitos del programa

5. Presentar la solicitud formal del crédito

6. Continuar con el proceso de validación y aprobación

7. Firmar el contrato y recibir la vivienda

Durante todo el proceso, los solicitantes pueden recibir asesoría personalizada para resolver dudas y tomar decisiones informadas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-ofrece-alternativas-para-regularizar-creditos-con-pagos-pendientes-HE20170351

Un impulso para el patrimonio de los jóvenes

El programa Vivienda para el Bienestar no solo facilita el acceso a crédito, también promueve la construcción de patrimonio desde etapas tempranas de la vida laboral. Al ofrecer condiciones más flexibles y enfocadas en jóvenes, el Infonavit busca incentivar la independencia financiera y mejorar la calidad de vida.

En un contexto donde los precios de la vivienda y el costo de vida siguen en aumento, este tipo de iniciativas representa una oportunidad real para quienes buscan dar el paso hacia su primera casa en 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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