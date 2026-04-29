Créditos Infonavit 2026: opciones disponibles para comprar vivienda y cómo elegir la mejor

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene en 2026 una amplia oferta de financiamiento para quienes buscan adquirir una vivienda. Con distintas modalidades y condiciones, los créditos están diseñados para adaptarse a diferentes perfiles, desde trabajadores con ingresos fijos hasta quienes perciben ingresos adicionales. Antes de iniciar el trámite, es fundamental consultar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit, donde se indica el monto disponible y el puntaje necesario para acceder al financiamiento.

Tipos de créditos Infonavit disponibles en 2026 Actualmente, el Infonavit cuenta con cinco principales esquemas de crédito para vivienda. Cada uno responde a necesidades específicas: Crédito Infonavit tradicional Es la opción más conocida y utilizada. Permite acceder a un monto de hasta 2 millones 935 mil pesos, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante. Entre sus características destacan: - Plazos de pago de hasta 30 años - Tasa de interés fija entre 3.69% y 10.45% - Posibilidad de solicitarlo de manera conjunta Compatible con programas de mejora como Equipa tu Casa Para acceder, es necesario contar con relación laboral vigente, no tener otro crédito activo y autorizar la consulta en buró de crédito. Apoyo Infonavit Este esquema permite adquirir vivienda sin necesidad de puntaje mínimo, ya que funciona en conjunto con un crédito bancario. El saldo de la Subcuenta de Vivienda se utiliza como respaldo en caso de desempleo, lo que brinda mayor seguridad al solicitante. Es una alternativa viable para quienes buscan complementar su financiamiento.

Cofinavit El Cofinavit combina un crédito del Infonavit con uno de una institución financiera, lo que permite acceder a un monto mayor para la compra de vivienda. A diferencia del crédito tradicional, este modelo está diseñado para solicitarse en conjunto con el cónyuge y mantiene condiciones similares en cuanto a plazos y requisitos. Cofinavit Ingresos Adicionales Esta modalidad está dirigida a trabajadores que perciben ingresos adicionales, como comisiones o propinas. Permite comprobar estos ingresos para aumentar la capacidad de crédito, lo que resulta útil para quienes no dependen únicamente de un salario fijo. Infonavit Total Pensado para trabajadores con ingresos superiores a cierto nivel, este crédito ofrece montos similares al esquema tradicional, pero con condiciones específicas, como la no exención de gastos de titulación. También puede solicitarse de forma conjunta, lo que incrementa las posibilidades de obtener un mayor financiamiento. Recomendaciones antes de solicitar un crédito Antes de elegir cualquier opción, el Infonavit recomienda analizar diversos factores para tomar una decisión informada. Aspectos clave a considerar - Verificar que el inmueble tenga uso habitacional - Revisar la calidad de la construcción - Evaluar la ubicación y cercanía con servicios - Confirmar que la vivienda cumpla con espacios mínimos Además, si se trata de una vivienda nueva, la constructora suele encargarse del avalúo y parte del proceso administrativo, lo que facilita el trámite.

Un paso clave para adquirir vivienda en México Los créditos Infonavit 2026 representan una oportunidad importante para millones de trabajadores que buscan dejar de rentar y adquirir un patrimonio. Con opciones flexibles y montos competitivos, el instituto continúa siendo una de las principales vías de financiamiento en el país. Elegir el crédito adecuado dependerá del perfil financiero de cada persona, por lo que comparar opciones y revisar condiciones es clave para tomar la mejor decisión.

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