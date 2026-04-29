Créditos Infonavit 2026: opciones disponibles para comprar vivienda y cómo elegir la mejor

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 29 abril 2026
    Créditos Infonavit 2026: opciones disponibles para comprar vivienda y cómo elegir la mejor
    El Infonavit ofrece diversas opciones de crédito en 2026 para comprar vivienda nueva o usada. Foto: Infonavit

Con montos que superan los 2.9 millones de pesos, los trabajadores pueden acceder a distintas modalidades según su perfil y capacidad de pago.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene en 2026 una amplia oferta de financiamiento para quienes buscan adquirir una vivienda. Con distintas modalidades y condiciones, los créditos están diseñados para adaptarse a diferentes perfiles, desde trabajadores con ingresos fijos hasta quienes perciben ingresos adicionales.

Antes de iniciar el trámite, es fundamental consultar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit, donde se indica el monto disponible y el puntaje necesario para acceder al financiamiento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-ofrece-alternativas-para-regularizar-creditos-con-pagos-pendientes-HE20170351

Tipos de créditos Infonavit disponibles en 2026

Actualmente, el Infonavit cuenta con cinco principales esquemas de crédito para vivienda. Cada uno responde a necesidades específicas:

Crédito Infonavit tradicional

Es la opción más conocida y utilizada. Permite acceder a un monto de hasta 2 millones 935 mil pesos, dependiendo de la capacidad de pago del solicitante.

Entre sus características destacan:

- Plazos de pago de hasta 30 años

- Tasa de interés fija entre 3.69% y 10.45%

- Posibilidad de solicitarlo de manera conjunta

Compatible con programas de mejora como Equipa tu Casa

Para acceder, es necesario contar con relación laboral vigente, no tener otro crédito activo y autorizar la consulta en buró de crédito.

Apoyo Infonavit

Este esquema permite adquirir vivienda sin necesidad de puntaje mínimo, ya que funciona en conjunto con un crédito bancario.

El saldo de la Subcuenta de Vivienda se utiliza como respaldo en caso de desempleo, lo que brinda mayor seguridad al solicitante. Es una alternativa viable para quienes buscan complementar su financiamiento.

$!El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene en 2026 una amplia oferta de financiamiento.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene en 2026 una amplia oferta de financiamiento. Foto: Infonavit

Cofinavit

El Cofinavit combina un crédito del Infonavit con uno de una institución financiera, lo que permite acceder a un monto mayor para la compra de vivienda.

A diferencia del crédito tradicional, este modelo está diseñado para solicitarse en conjunto con el cónyuge y mantiene condiciones similares en cuanto a plazos y requisitos.

Cofinavit Ingresos Adicionales

Esta modalidad está dirigida a trabajadores que perciben ingresos adicionales, como comisiones o propinas.

Permite comprobar estos ingresos para aumentar la capacidad de crédito, lo que resulta útil para quienes no dependen únicamente de un salario fijo.

Infonavit Total

Pensado para trabajadores con ingresos superiores a cierto nivel, este crédito ofrece montos similares al esquema tradicional, pero con condiciones específicas, como la no exención de gastos de titulación.

También puede solicitarse de forma conjunta, lo que incrementa las posibilidades de obtener un mayor financiamiento.

Recomendaciones antes de solicitar un crédito

Antes de elegir cualquier opción, el Infonavit recomienda analizar diversos factores para tomar una decisión informada.

Aspectos clave a considerar

- Verificar que el inmueble tenga uso habitacional

- Revisar la calidad de la construcción

- Evaluar la ubicación y cercanía con servicios

- Confirmar que la vivienda cumpla con espacios mínimos

Además, si se trata de una vivienda nueva, la constructora suele encargarse del avalúo y parte del proceso administrativo, lo que facilita el trámite.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-bajar-tu-deuda-en-el-infonavit-debia-77-mil-pesos-y-aumento-a-1-millon-388-mil-KB20032932

Un paso clave para adquirir vivienda en México

Los créditos Infonavit 2026 representan una oportunidad importante para millones de trabajadores que buscan dejar de rentar y adquirir un patrimonio. Con opciones flexibles y montos competitivos, el instituto continúa siendo una de las principales vías de financiamiento en el país.

Elegir el crédito adecuado dependerá del perfil financiero de cada persona, por lo que comparar opciones y revisar condiciones es clave para tomar la mejor decisión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


crédito hipotecario
viviendas

Localizaciones


México

Organizaciones


Infonavit

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Chihuahua: La autoinvestigación confidencial

Chihuahua: La autoinvestigación confidencial
true

Tren al AIFA: Autopsia de un montaje
Diputados señalan que, siendo servidores públicos con sueldos donados, la capacidad de desembolso para publicidad privada de 19 mdp trimestrales resulta financieramente inexplicable.

Exigen diputados al SAT investigar gastos de Samuel García en redes sociales
Autoridades detienen a seis personas, incluida una menor, por bloqueos en carretera a Reynosa; aseguran armas, droga y vehículos.

Detienen a seis personas acusadas de los narcobloqueos del lunes en la Carretera a Reynosa
Marcas como Domino’s Pizza y Helados Sultana ofrecen descuentos, combos y experiencias temáticas por el Día del Niño 2026.

Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más
El registro obligatorio de líneas móviles en México será un requisito para usuarios de prepago y pospago antes de que concluya el primer semestre de 2026.

Gobierno va por registro obligatorio de celulares; esto pasa si no cumples
Avance. La cantante busca evitar el uso indebido de su identidad digital tras casos recientes de manipulación con IA

Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial
Oribe Peralta integrará la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional, convirtiéndose en el primer coahuilense en recibir este reconocimiento en Pachuca.

Oribe Peralta hace historia: primer futbolista de Coahuila en el Salón de la Fama del Futbol