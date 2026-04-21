$!Infonavit ofrece alternativas para regularizar créditos con pagos pendientes

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con mecanismos dirigidos a personas acreditadas que enfrentan dificultades para cubrir sus mensualidades. Entre las opciones disponibles se encuentran esquemas de reestructura y acompañamiento que buscan facilitar la regularización de adeudos sin modificar, en algunos casos, las condiciones originales del financiamiento. Estas alternativas están diseñadas para aplicarse según la situación específica de cada crédito, incluyendo el número de mensualidades vencidas, el tipo de financiamiento y el estatus laboral de la persona acreditada. Dos de las principales herramientas que ofrece el instituto son el programa “Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado” y el proceso de “Mediación”.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA POR CONVENIO PRIVADO: REESTRUCTURA PARA PONER AL CORRIENTE TU CRÉDITO El esquema “Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado” permite regularizar créditos con atrasos de entre una y nueve mensualidades, tanto en financiamientos en pesos como en Veces Salario Mínimo. Al aplicar esta reestructura, el saldo total del crédito aumenta debido a la suma de los intereses generados por los pagos omitidos; sin embargo, la mensualidad se mantiene en el mismo monto que se tenía previamente y el plazo original del contrato no se modifica. REQUISITOS PARA SOLICITAR BENEFICIO INFONAVIT ‘BORRÓN Y CUENTA NUEVA POR CONVENIO PRIVADO’ Para acceder a este mecanismo es necesario que el crédito no se encuentre en proceso jurídico, no contar con otra reestructura vigente y haber agotado el Fondo de Protección de Pagos. Estos son todos los puntos que debes tener en cuenta: - Tener de una a nueve mensualidades pendientes de pagar. - Haber agotado el Fondo de Protección de Pagos (Seguro de desempleo). - No contar con otra reestructura vigente. - Que tu crédito no se encuentre en un proceso jurídico por falta de pago. - Que el crédito se liquide en el plazo acordado en el contrato inicial. Además, si realizas tus pagos completos y a tiempo, y cumples los criterios establecidos, podrías recibir un beneficio económico1, el cual se aplicará directamente a tu deuda actual. Los requisitos para recibir este beneficio dependen de si tienes o no relación laboral formal: Si tienes relación laboral, se deberá reflejar, en los registros del Infonavit, un pago bimestral de tu patrón; y si no tienes relación laboral, deberás realizar tres pagos completos de forma consecutiva.

DÓNDE REALIZAR EL TRÁMITE El trámite puede realizarse en línea, a través de Mi Cuenta Infonavit, o de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o en la delegación correspondiente, presentando identificación oficial vigente y el número de crédito o de seguridad social. En caso de no poder acudir personalmente, se permite designar a un representante mediante Poder Notarial o Carta Poder simple firmada ante testigos. MONTO DEL BENEFICIO DEPENDERÁ DEL ESTATUS DE TU CRÉDITO El monto de este beneficio depende del estatus del crédito. Cuando se tienen entre una y tres mensualidades vencidas, puede aplicarse el equivalente a una mensualidad sin incluir seguros ni comisiones. En casos de cuatro a nueve mensualidades sin pagar, el apoyo puede cubrir los intereses generados a partir de la cuarta mensualidad y durante el periodo de atraso. Este apoyo puede solicitarse hasta dos veces al año. No obstante, el instituto establece que, tras la firma del convenio, es necesario cumplir puntualmente con los pagos mensuales. En el primer pago posterior a la reestructura deberán cubrirse también los seguros y comisiones acumulados. En caso de incumplimiento, se pierde el beneficio y el crédito regresa a sus condiciones financieras anteriores.

MEDIACIÓN: ALTERNATIVA PARA ACORDAR NUEVAS CONDICIONES DE PAGO EN INFONAVIT La mediación es un mecanismo mediante el cual se busca ajustar las condiciones del crédito para facilitar su pago a través del diálogo entre las partes. Este proceso se realiza en una sesión gratuita en la que un mediador facilita la comunicación entre la persona acreditada y el Infonavit, con el objetivo de alcanzar un convenio que permita reestructurar el financiamiento en términos viables. Para acceder a esta opción, las personas interesadas deben acudir al área de Cobranza de su delegación o a un Centro de Servicio Infonavit, donde se evaluará si su caso puede resolverse mediante este mecanismo. De acuerdo con el instituto, estas herramientas forman parte de las alternativas disponibles para personas con dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, con el propósito de facilitar la regularización de sus adeudos y evitar que estos incrementen o deriven en procesos legales.

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