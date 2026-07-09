Sheinbaum responde por deslave en Viviendas para el Bienestar en Veracruz y asegura que hubo estudios de riesgo

Las intensas lluvias registradas en Veracruz provocaron un deslave en el desarrollo Viviendas para el Bienestar ubicado en el fraccionamiento Bosques de Río Medio, un hecho que generó cuestionamientos sobre la seguridad del proyecto inaugurado a inicios de este año. Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este tipo de obras cuentan con estudios técnicos antes de iniciar su construcción. Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria fue cuestionada sobre las imágenes que mostraban el colapso de banquetas, guarniciones y parte de la vialidad dentro del complejo habitacional. La presidenta respondió que el desarrollo fue planeado conforme a criterios de evaluación de riesgos y posteriormente dio lectura al posicionamiento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El incidente ocurrió después de varios días de lluvias intensas que afectaron distintas zonas de Veracruz, provocando el arrastre de tierra y materiales de construcción en una parte del fraccionamiento que aún no había sido concluida.

SHEINBAUM ASEGURA QUE EXISTIERON ESTUDIOS DE RIESGO Al responder a los cuestionamientos de la prensa, Claudia Sheinbaum rechazó que las viviendas se hayan construido sin planeación o estudios técnicos previos. “Ahí donde se hacen las viviendas se hacen análisis de riesgos, no es nada más que se hacen las casas por hacer”, declaró la presidenta durante su conferencia matutina. Tras esa respuesta, la mandataria optó por leer el comunicado elaborado por el Infonavit, sin ampliar sus comentarios sobre el deslave registrado en el conjunto habitacional.

Las declaraciones buscaron responder a las dudas surgidas después de que imágenes difundidas en redes sociales mostraran daños visibles en parte de la infraestructura del desarrollo inmobiliario. INFONAVIT DESCARTA AFECTACIONES EN VIVIENDAS HABITADAS En un comunicado fechado el 8 de julio, el Infonavit explicó que las lluvias extraordinarias provocaron el arrastre superficial de materiales en un frente de obra donde todavía no habían concluido los trabajos de urbanización. De acuerdo con el organismo, la zona afectada permanecía en proceso de construcción y aún estaba pendiente el colado de banquetas y guarniciones, por lo que la empresa responsable inició labores de limpieza y reposición prácticamente de inmediato. El instituto subrayó que el incidente no ocurrió en viviendas entregadas ni habitadas, por lo que aseguró que los derechohabientes nunca estuvieron expuestos a una situación de riesgo. “No se trata de una falla en la construcción del desarrollo, sino de un efecto derivado de las lluvias sobre una sección que seguía en ejecución”, señala el comunicado del organismo. EL PROYECTO CONTINÚA BAJO SUPERVISIÓN El complejo habitacional forma parte del programa Viviendas para el Bienestar, una de las estrategias del Gobierno federal para ampliar el acceso a vivienda mediante desarrollos de interés social.

En el caso de Bosques de Río Medio, el proyecto contempla la construcción de 1,040 departamentos, cuya primera etapa fue inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 23 de enero. Tras el deslave, el Infonavit informó que mantendrá una supervisión permanente para verificar que las reparaciones se realicen conforme a la normatividad vigente y que el desarrollo cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos para este tipo de obras. Aunque el deslizamiento ocasionó el colapso de banquetas, guarniciones y parte de la vialidad, además de dejar expuestas algunas instalaciones subterráneas, las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas ni daños en edificios que ya hubieran sido entregados a sus propietarios. El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de los estudios geotécnicos y de la supervisión permanente en desarrollos habitacionales ubicados en zonas susceptibles a lluvias intensas, especialmente durante la temporada de precipitaciones en el sureste del país.

DATOS CURIOSOS · El desarrollo Bosques de Río Medio forma parte del programa federal Viviendas para el Bienestar. · El proyecto contempla la construcción de 1,040 departamentos. · El deslave ocurrió en una zona donde todavía se realizaban trabajos de urbanización. · Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas tras el incidente. · El Infonavit aseguró que las viviendas ya entregadas no registraron daños ni estuvieron en riesgo. · La empresa constructora inició labores de limpieza y reposición poco después de registrarse el arrastre de materiales provocado por las lluvias.

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