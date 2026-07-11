Defiende Infonavit el modelo de vivienda de Sheinbaum

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    Defiende Infonavit el modelo de vivienda de Sheinbaum
    El director general del Infonavit sostuvo que las nuevas viviendas tendrán una superficie mínima de 60 metros cuadrados. Cuartoscuro

Octavio Romero Oropeza aseguró que este modelo busca romper con la construcción de casas pequeñas, alejadas y sin servicios

Durango, DGO.- En el marco de la entrega de viviendas en el fraccionamiento Casa Blanca, en Gómez Palacio, Durango el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, defendió el modelo habitacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que busca romper con la construcción de casas pequeñas, alejadas y sin servicios.

Ante la mandataria federal, el gobernador Esteban Villegas y autoridades estatales y municipales, Romero sostuvo que las nuevas viviendas tendrán una superficie mínima de 60 metros cuadrados, sala, comedor, cocina, baño completo y cuarto de servicio, además de acceso a transporte, escuelas y centros laborales.

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“Nos dijo (Sheinbaum) que no quería viviendas como las que se hacían antes, viviendas chiquitas, viviendas retiradas, viviendas de mala calidad, sin servicios”, expresó Romero.

El funcionario aseguró que, aunque en el mercado una vivienda con esas características puede superar un millón 200 mil pesos, mediante el programa federal será ofrecida prácticamente a la mitad de ese precio.

DISMINUCIÓN DE PRECIOS GRACIAS A CONVENIOS

Explicó que la disminución se logró mediante convenios entre la Federación, estados, municipios, la Comisión Nacional de Vivienda, el Fovissste, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad.

Como parte de esos acuerdos, añadió, los gobiernos estatales y municipales dejan de cobrar permisos, derechos y licencias relacionados con la construcción.

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Romero atribuyó también la reducción del costo al uso directo de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“A ese dinero hoy no se le generan intereses y, por lo tanto, no se carga al precio de las viviendas”, afirmó.

UN MILLÓN 200 MIL VIVIENDAS, LA META

El director del Infonavit señaló que el organismo tiene la meta de construir un millón 200 mil viviendas durante el sexenio y que ya fueron contratados 432 conjuntos habitacionales en 31 entidades, equivalentes a 500 mil casas.

De éstos, agregó, 193 desarrollos ya se encuentran en ejecución y representan alrededor de 200 mil viviendas en construcción.

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Indicó que 27 mil 700 casas ya fueron entregadas a derechohabientes, mientras que 65 conjuntos se encuentran actualmente en proceso de asignación.

Romero vinculó la capacidad financiera del instituto con los incrementos al salario mínimo impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuados por Sheinbaum.

Detalló que el Fondo de Vivienda pasó de 140 mil millones de pesos al inicio del sexenio anterior a 780 mil millones al cierre de esa administración, y afirmó que actualmente dispone de un billón 500 mil millones de pesos.

25 MIL VIVIENDAS PARA DURANGO

Para Durango, anunció una meta de 25 mil viviendas durante el sexenio, con una inversión superior a 15 mil millones de pesos.

De ese total, 12 mil casas serán construidas en Gómez Palacio, con una inversión estimada en alrededor de 7 mil millones de pesos.

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Romero comparó esos recursos con el presupuesto de obra pública del estado y del municipio, y aseguró que la inversión federal en vivienda representará varias veces la capacidad anual de infraestructura de ambas administraciones.

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