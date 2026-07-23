¿Vas a retirarte del IMSS? La diferencia entre pensión y jubilación podría cambiar la forma en que planeas tu retiro

Si estás pensando en retirarte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es importante conocer la diferencia entre una pensión y una jubilación. Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como si significaran lo mismo, en realidad tienen implicaciones distintas que pueden influir en la manera en que planificas tu retiro.

Además de cumplir con la edad y las semanas de cotización requeridas, entender estos términos te permitirá identificar qué tipo de beneficio puedes solicitar y bajo qué condiciones. ¿Qué es una pensión del IMSS? La pensión es una prestación económica que recibe una persona de manera periódica, ya sea de forma temporal o vitalicia, como parte de los beneficios que otorga la seguridad social. De acuerdo con especialistas, este apoyo no se limita únicamente al retiro por edad. También puede otorgarse en casos de invalidez, riesgos de trabajo, enfermedades, accidentes o incluso por el fallecimiento del asegurado, cuando los beneficiarios tienen derecho a recibir una pensión por viudez u orfandad. En el caso del IMSS, las modalidades de pensión dependen del régimen bajo el que cotice el trabajador, ya sea la Ley del Seguro Social de 1973 o la de 1997, además de factores como la edad y el número de semanas cotizadas.

¿Qué significa la jubilación? La jubilación hace referencia al momento en que un trabajador concluye su vida laboral tras cumplir con determinados requisitos de edad o años de servicio. Es decir, la jubilación representa el acto de retirarse del trabajo, mientras que la pensión corresponde al ingreso económico que puede recibirse como consecuencia de ese retiro, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Por esta razón, ambos conceptos no deben confundirse, aunque estén estrechamente relacionados. Las diferencias entre pensión y jubilación Si estás por iniciar tu proceso de retiro, estas son las principales diferencias que debes conocer: - La jubilación es el retiro de la vida laboral. - La pensión es el pago económico que puede recibirse después del retiro. - Toda persona jubilada puede recibir una pensión si cumple con los requisitos legales. - No todos los pensionados son jubilados, ya que existen pensiones por invalidez, riesgos de trabajo o fallecimiento del asegurado. Incluso, especialistas señalan que el término “jubilación” ha perdido presencia en la legislación mexicana, donde actualmente predominan conceptos como pensión por vejez o cesantía en edad avanzada.

¿Cómo obtener una pensión del IMSS? Para acceder a una pensión por vejez es necesario cumplir con la edad mínima establecida y acreditar el número de semanas de cotización que exige el régimen al que pertenece cada trabajador. Además, expertos en finanzas personales recomiendan complementar la pensión con un ahorro adicional para mantener una mayor estabilidad económica durante el retiro. Conocer la diferencia entre pensión y jubilación puede ayudarte a tomar mejores decisiones y prepararte con anticipación para una etapa clave de tu vida laboral y financiera.