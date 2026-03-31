¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 31 marzo 2026
    ¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
    La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

Conoce cuándo deposita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el saldo a favor en 2026, cómo consultarlo y cuál es el monto máximo de devolución para contribuyentes en México

El inicio de las declaraciones anuales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2026 trae consigo una de las preguntas más frecuentes entre contribuyentes: cuándo se deposita el saldo a favor. Este concepto, que suele representar un ingreso adicional, surge cuando el ciudadano paga más impuestos de los que realmente le correspondían durante el ejercicio fiscal.

“Cuando los contribuyentes autodeterminen saldo a favor de algún impuesto o por un pago de lo indebido, tienen derecho a solicitar su devolución”, establece la normativa vigente, lo que da pie a uno de los trámites más esperados del año. Para ello, el organismo fiscal pone a disposición el Formato Electrónico de Devolución, el cual puede gestionarse completamente en línea.

Este mecanismo no solo simplifica el proceso, también permite dar seguimiento puntual a la solicitud. Sin embargo, es clave cumplir con todos los requisitos y presentar la declaración en tiempo y forma para evitar retrasos o rechazos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inteligencia-artificial-y-declaraciones-el-sat-ya-la-usa-pero-expertos-advierten-riesgos-para-contribuyentes-DN19721570

COMO SABER SI TENDRAS DEVOLUCION EN 2026

Para determinar si existe un saldo a favor, el primer paso es completar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio anterior. Este trámite se realiza a través del portal oficial del SAT, donde el sistema calcula automáticamente si el resultado es positivo para el contribuyente.

El acceso debe hacerse con RFC y contraseña o con la e.firma vigente, elementos indispensables para validar la identidad. Durante el proceso, uno de los puntos más relevantes es la revisión de las deducciones personales, ya que estas impactan directamente en el monto a devolver.

Entre las deducciones más comunes se encuentran los

· Gastos médicos

· Educativos

· Funerarios

· Intereses hipotecarios.

Todos deben estar correctamente facturados y clasificados, ya que cualquier inconsistencia puede afectar el resultado final o incluso impedir la devolución.

CUANDO DEPOSITA EL SAT EL SALDO A FAVOR

Uno de los datos más importantes para los contribuyentes es el tiempo de espera. “De acuerdo al séptimo párrafo del artículo 22 en el Código Fiscal de la Federación, el SAT tiene la obligación de notificar la resolución del trámite de solicitud de devolución durante 40 días hábiles”.

Esto significa que, una vez presentada la solicitud, el organismo cuenta con ese plazo para emitir una respuesta. En muchos casos, especialmente cuando se trata de devoluciones automáticas, el depósito puede realizarse en menos tiempo, aunque no existe una fecha exacta garantizada.

También es importante considerar que los contribuyentes tienen hasta cinco años para solicitar la devolución, contados a partir del momento en que se generó el saldo a favor o el pago indebido.

MONTO MAXIMO Y LIMITES DE DEVOLUCION EN 2026

En cuanto al dinero que se puede recibir, el SAT ha sido claro: no existe un límite fijo en el monto del saldo a favor. Sin embargo, sí hay condiciones que determinan la forma en que se devuelve.

Si el monto es menor a 150 mil pesos, el contribuyente puede acceder a la devolución automática, un proceso más ágil siempre que la declaración se presente correctamente. En cambio, si la cantidad supera ese umbral, será necesario realizar el trámite de forma manual utilizando la e.firma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-ong-a-sat-de-obstaculizar-sus-operaciones-mediante-diversas-medidas-FO19719084

Este detalle es clave para quienes esperan montos más altos, ya que implica un proceso adicional. En términos de calendario, las personas morales deben presentar su declaración en marzo de 2026, mientras que las personas físicas tienen como fecha límite el 30 de abril del mismo año.

En este contexto, cumplir en tiempo y forma no solo evita sanciones, también puede acelerar la llegada de un ingreso que, para muchos, representa un respiro financiero en el arranque del año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


impuestos

Organizaciones


SAT

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público

Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público
Grupo Hotelero 1800 afirma dar cumplimiento a las normas, lo que permitió la reapertura de sitios.

Coahuila: Reabren a visitantes Río Mezquites en Cuatro Ciénegas
Clara Brugada solicitó suspender clases y promover el trabajo desde casa durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Mundial 2026 en CDMX: Brugada propone suspender clases y activar home office
Abril llega con una oleada de estrenos en Netflix, incluyendo nuevas temporadas, spin-offs esperados y películas que prometen dominar las tendencias.

Estrenos de Netflix en abril: series y películas que no te puedes perder
El organismo vigilará la renovación de las tres consejerías que dejan, por lo que auditarán los perfiles de los 500 aspirantes para asegurar que se elija por idoneidad y no por “tómbola” o lealtad partidista.

Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad
La administración federal tomará protesta contra ICE y las omisiones de derechos humanos

Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención
Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y en una de las secuencias se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados.

Video de estudiantes ‘simulando sicarios’ provoca ceses en Cobaem; Bedolla acusa apología del delito

En Palacio Nacional, la Presidenta reencauzó el debate del Plan B hacia el recorte de beneficios en instituciones y órganos legislativos.

‘Ganan más que yo’, dice Sheinbaum sobre el INE; Plan B y ruptura con el PT suben la tensión