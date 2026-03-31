¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución

“Cuando los contribuyentes autodeterminen saldo a favor de algún impuesto o por un pago de lo indebido, tienen derecho a solicitar su devolución”, e stablece la normativa vigente, lo que da pie a uno de los trámites más esperados del año. Para ello, el organismo fiscal pone a disposición el Formato Electrónico de Devolución, el cual puede gestionarse completamente en línea.

El inicio de las declaraciones anuales ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) en 2026 trae consigo una de las preguntas más frecuentes entre contribuyentes: cuándo se deposita el saldo a favor . Este concepto, que suele representar un ingreso adicional, surge cuando el ciudadano paga más impuestos de los que realmente le correspondían durante el ejercicio fiscal.

Este mecanismo no solo simplifica el proceso, también permite dar seguimiento puntual a la solicitud. Sin embargo, es clave cumplir con todos los requisitos y presentar la declaración en tiempo y forma para evitar retrasos o rechazos.

COMO SABER SI TENDRAS DEVOLUCION EN 2026

Para determinar si existe un saldo a favor, el primer paso es completar la Declaración Anual correspondiente al ejercicio anterior. Este trámite se realiza a través del portal oficial del SAT, donde el sistema calcula automáticamente si el resultado es positivo para el contribuyente.

El acceso debe hacerse con RFC y contraseña o con la e.firma vigente, elementos indispensables para validar la identidad. Durante el proceso, uno de los puntos más relevantes es la revisión de las deducciones personales, ya que estas impactan directamente en el monto a devolver.

Entre las deducciones más comunes se encuentran los

· Gastos médicos

· Educativos

· Funerarios

· Intereses hipotecarios.

Todos deben estar correctamente facturados y clasificados, ya que cualquier inconsistencia puede afectar el resultado final o incluso impedir la devolución.

CUANDO DEPOSITA EL SAT EL SALDO A FAVOR

Uno de los datos más importantes para los contribuyentes es el tiempo de espera. “De acuerdo al séptimo párrafo del artículo 22 en el Código Fiscal de la Federación, el SAT tiene la obligación de notificar la resolución del trámite de solicitud de devolución durante 40 días hábiles”.

Esto significa que, una vez presentada la solicitud, el organismo cuenta con ese plazo para emitir una respuesta. En muchos casos, especialmente cuando se trata de devoluciones automáticas, el depósito puede realizarse en menos tiempo, aunque no existe una fecha exacta garantizada.

También es importante considerar que los contribuyentes tienen hasta cinco años para solicitar la devolución, contados a partir del momento en que se generó el saldo a favor o el pago indebido.

MONTO MAXIMO Y LIMITES DE DEVOLUCION EN 2026

En cuanto al dinero que se puede recibir, el SAT ha sido claro: no existe un límite fijo en el monto del saldo a favor. Sin embargo, sí hay condiciones que determinan la forma en que se devuelve.

Si el monto es menor a 150 mil pesos, el contribuyente puede acceder a la devolución automática, un proceso más ágil siempre que la declaración se presente correctamente. En cambio, si la cantidad supera ese umbral, será necesario realizar el trámite de forma manual utilizando la e.firma.