Acusan ONG a SAT de obstaculizar sus operaciones mediante diversas medidas

En un pronunciamiento firmado por Manifiesta tu Ciudadanía, que agrupa a 37 organizaciones, hicieron un llamado a sostener un diálogo del más alto nivel con el Órgano tributario.

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) acusaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obstaculiza sus operaciones mediante diversas medidas que generan un entorno de incertidumbre jurídica.

”Reconociendo plenamente la importancia de las obligaciones fiscales, advertimos que diversas medidas que recientemente se han aplicado para el cumplimiento del marco regulatorio han generado un entorno de incertidumbre jurÍdica, caracterizado por criterios restrictivos, cargas administrativas excesivas y procesos que, en la práctica, dificultan la operación cotidiana de las organizaciones”, señalaron.

Esta situación, indicaron, no sólo afecta su funcionamiento, sino que pone en riesgo la continuidad de proyectos sociales fundamentales en ámbitos como la defensa de derechos humanos, la educación, salud, atención a las infancias, el desarrollo comunitario, la participación ciudadana y otros rubros más.

El pasado martes, el SAT informó que en 2025 revocó la autorización a 270 organizaciones, de un padrón de más de 10 mil, por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

El pretexto esgrimido por el SAT, fue que debían registrarse ante la SecretarÌa de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), cuando esa dependencia aún no existía, pues fue creada en enero de 2025.

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que consideran posible cumplir con la ley sin que se obstaculice el trabajo que realizan en favor de poblaciones vulnerables.

”Queremos contribuir a un marco regulatorio que brinde certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa, reconociendo la naturaleza y función social de nuestras actividades”, indicaron.

Por lo último, solicitaron mesas de diálogo con representantes de la SecretarÌa de Hacienda y Crédito Público, SAT y SecretarÌa de Bienestar, a fin de contribuir a un marco regulatorio que brinde certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa.

“Es fundamental preservar un entorno que permita a las organizaciones seguir cumpliendo con sus objetivos en beneficio de la sociedad. Nuestra existencia y sostenibilidad están en juego y con ellos, también lo está la capacidad colectiva de atender problemáticas públicas que requieren de la participación activa de múltiples actores”, aseguraron.