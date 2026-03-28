Inteligencia artificial y declaraciones: el SAT ya la usa, pero expertos advierten riesgos para contribuyentes

La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una herramienta de apoyo: en México, el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) la utiliza para vigilar, detectar inconsistencias y aumentar la recaudación fiscal. Sin embargo, mientras la autoridad avanza en su uso, especialistas advierten que para los contribuyentes —especialmente jóvenes— confiar en ella para hacer declaraciones puede ser un riesgo. De acuerdo con especialistas fiscales, el SAT ha fortalecido su fiscalización mediante tecnologías como machine learning y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que le permite detectar irregularidades en cuestión de días.

Este uso de tecnología ya tiene efectos: la recaudación ha crecido y la autoridad puede perfilar riesgos de cada contribuyente con base en su información fiscal digital. IA: útil para el SAT... pero no confiable para declarar Aunque la inteligencia artificial puede facilitar consultas o automatizar procesos, contadores coinciden en que no es confiable para cálculos fiscales, ni para presentar declaraciones completas. “ChatGPT tiene errores muy importantes en aspectos fiscales y en aspectos de cálculo de impuestos. Entonces, la verdad es que no es una buena herramienta para la parte fiscal”, advirtió el contador Ricardo Emilio Ortiz Leos. Desde el Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, su presidenta, Leydy Verónica Antonio Hernández, explicó que el problema principal es que la IA no tiene criterio profesional, ni contexto completo.

“Nunca una inteligencia artificial va a sustituir el juicio profesional de un contador”, señaló. El riesgo: errores, datos sensibles y multas El uso incorrecto de la IA no solo implica errores técnicos, sino también riesgos legales y financieros. “La presentación de una declaración con errores puede llevar a diferencias de impuestos, recargos, actualizaciones o incluso multas”, explicó Ortiz. Las sanciones pueden ser severas. En casos comunes, pueden ir desde decenas de miles de pesos. “Las multas sí ascienden entre 30 a 50 mil pesos”, indicó la contadora Martha Rosa Ramírez Vélez. Pero en escenarios más complejos, las consecuencias pueden escalar considerablemente. “Hay multas desde 500 pesos hasta multas de millones de pesos”, añadió Ortiz. Por ejemplo, en el caso de empresas. Un problema adicional: la IA no está actualizada Otro de los riesgos es que muchas herramientas de inteligencia artificial no cuentan con información fiscal actualizada, lo que puede generar cálculos incorrectos. Antonio Hernández explicó que estas plataformas pueden tener desfases en leyes, tablas o disposiciones fiscales, lo que las vuelve poco confiables para decisiones reales. Además, advirtió sobre el uso de datos personales: “Yo le tendré que decir cuántos son mis ingresos anuales... le tendré que compartir mis datos sensibles”. ¿Entonces quién sí debería usar la IA? Los especialistas coinciden en que la IA puede ser útil, pero solo como herramienta complementaria. Sirve para consultas generales, búsqueda de información o automatización de tareas; pero no para cálculo de impuestos, determinar obligaciones fiscales o presentar declaraciones completas. “Está muy lejano de sustituir al profesional”, reiteró Ortiz. Declaraciones: no todos necesitan contador, pero no deberían evitarlos En paralelo, los expertos explican que no todos los contribuyentes enfrentan el mismo nivel de complejidad. Las personas físicas con ingresos simples pueden presentar su declaración por cuenta propia, especialmente en regímenes sencillos. “En un momento se puede realizar por cuenta propia cuando estás en un régimen pequeño”, explicó Ramírez Vélez.

Sin embargo, en casos de actividad empresarial o múltiples ingresos, el riesgo de errores aumenta. “Pretender hacerlas solo no creo que sea lo más recomendable”, señaló Ortiz. Contrario a la creencia de muchos jóvenes, acudir con un contador no necesariamente implica altos costos. “Un promedio de honorarios, como entre 800 y mil pesos”, indicó Ramírez Vélez. También existen servicios más económicos, aunque especialistas recomiendan verificar la preparación y confiabilidad del profesional. El mensaje: usar IA, pero con criterio Ante el crecimiento del uso de la inteligencia artificial, el llamado de los expertos es claro: aprovechar la tecnología, pero no depender completamente de ella. “La inteligencia artificial no va a entender el texto completo, si no se lo dices”, advirtió Antonio Hernández. Además, subrayan la importancia de que los contribuyentes comprendan lo básico de sus obligaciones fiscales. “No debemos de dejar de entender las cosas”, señaló Ortiz.

Publicidad