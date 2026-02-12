Cuidado con el ‘Juego de las Canicas’... ¿Cómo identificar la estafa y recomendaciones para evitar caer?

/ 12 febrero 2026
    Conoce cómo opera la estafa del Juego de las Canicas, en qué estados se ha detectado, incluido Saltillo, Coahuila, y qué acciones han tomado las autoridades. VANGUARDIA/ARCHIVO

Una nueva estafa del Juego de las Canicas se expande por México. Opera en estacionamientos de centros comerciales, promete premios atractivos y ha dejado pérdidas de miles de pesos. Autoridades ya realizaron detenciones

Una nueva modalidad de fraude en México ha encendido alertas entre autoridades y ciudadanos: el llamado Juego de las Canicas, una supuesta dinámica de destreza que promete premios costosos, pero termina vaciando los bolsillos de las víctimas.

Este esquema ha sido reportado en estacionamientos de centros comerciales en distintos estados de la República:

• Coahuila, donde se ha detectado en Saltillo, particularmente en zonas concurridas como el Walmart de Paseo de la Reforma y otros puntos de alta afluencia.

• Ciudad de México (CDMX): Reportado en las inmediaciones de centros comerciales, operado por grupos delictivos que instalan carpas en la vía pública.

Estado de México (Edomex): Zonas del Valle de México han reportado la presencia de estas carpas.

Aguascalientes: Reportado en la zona centro y estacionamientos de centros comerciales, con pérdidas reportadas de hasta 23,200 pesos por víctima.

Chihuahua (Ciudad Juárez): Reportado en el estacionamiento de un supermercado en la avenida 16 de Septiembre, colonia San Felipe del Real.

Nuevo León (Monterrey/San Nicolás de los Garza): Detenciones realizadas en avenidas como Rómulo Garza y Félix Galván por el fraude del “juego de la bolita/canicas”.

Los operadores montan puestos improvisados con tableros de madera, exhiben premios llamativos —como celulares de alta gama, pantallas y motocicletas— y se acercan a personas que transitan por la zona para invitarlas a participar.

ASI ENGANCHAN A LAS VICTIMAS

El gancho inicial es simple: tiros gratis para probar suerte. En los primeros lanzamientos, los participantes suelen obtener puntajes altos, lo que genera la percepción de que ganar es fácil y que el premio está al alcance.

El objetivo es llegar a 100 puntos exactos, una meta que parece alcanzable al inicio, pero que se vuelve casi imposible conforme avanza el juego. Cuando se agotan los tiros de cortesía, los operadores solicitan pagos por cada intento adicional, empezando con montos cercanos a 100 pesos, que aumentan progresivamente.

Las reglas confusas, la manipulación de los tableros y la presión psicológica son parte del método. En algunos casos, los jugadores son rodeados por cómplices que los incitan a seguir apostando, creando un entorno de intimidación y urgencia.

EL COSTO REAL DEL FRAUDE

Testimonios compartidos en redes sociales revelan pérdidas que van desde 6 mil hasta más de 20 mil pesos. Las víctimas describen una experiencia en la que el juego parece diseñado para nunca permitir ganar, alternando sumas y restas que frustran cualquier avance real.

Elementos detectados en estos fraudes incluyen:

· Tableros manipulados

· Reglas cambiantes o ambiguas

· Presión grupal para seguir pagando

· Premios que nunca se entregan

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Ante las denuncias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Secretaría de Gobierno (Segob), ha desplegado operativos en alcaldías como Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tláhuac, logrando la detención de presuntos responsables.

Durante estas acciones se han asegurado canicas, tableros, terminales bancarias, estructuras de los puestos y objetos considerados riesgosos. Las autoridades indicaron que los implicados no pudieron comprobar la legalidad de la actividad.

Mientras la estafa se expande a distintos estados —incluido Coahuila— el Juego de las Canicas se perfila como una nueva cara del fraude urbano que aprovecha la confianza, la curiosidad y la promesa de premios para operar.

