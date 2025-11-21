CURP biométrica es obligatoria para registro de pensionados de la Ley 73 y 97 del IMSS

Para el 2025 y 2026, la CURP biométrica servirá para varios trámites públicos, al igual que servirá de identificación oficial, reemplazando gradualmente al INE.

La CURP biométrica, según fuentes de seguridad del Gobierno de México, tendrá mayor protección contra crímenes de plagiado de identidad.

Por ello, su uso para trámites que conllevan esquemas de apoyos económicos se volverá obligatorio, al menos para quienes busquen aplicar el programa de pensiones, ley 73 y 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

MÉTODOS DE SEGURIDAD DEL IMSS Y LA CURP BIOMÉTRICA

En contexto de las pensiones, y los trámites del IMSS, se han implementado medidas rigurosas para que los montos correspondientes se depositen en las cuentas correctas.

Con el uso de la seguridad biométrica, el IMSS actualiza y moderniza su sistema para evitar fraudes en los usuarios de los programas de pensión.

Por ello, desde el 31 de octubre del 2025, el IMSS lanzó una nueva modalidad de autentificación para los servicios digitales, con la aplicación de IMSS digital.

La modernización del esquema se parte del Programa de Mejora para el Pago de Subsidios.

Con la nueva modalidad, el usuario de la pensión puede elegir entre dos alternativas para verificar su identidad.

*) Huella dactilar

*) Reconocimiento facial

Bajo esta modalidad de seguridad, los pensionados de la Ley 73 y 97 podrán consultar subsidios por riesgo de trabajo, enfermedad o maternidad, al igual que actualizar de cuentas bancarias si es necesario.

Aunque esta nueva modalidad se ha implementado para los nuevos registros del régimen de pensiones, el IMSS buscará que todos los pensionados afiliados incorporen sus datos de la CURP biométrica.