CURP Biométrica obligatoria... requisito clave que debes cumplir para tramitarla y dónde buscar los módulos

Para obtenerla, el requisito indispensable es activar la Llave MX , una cuenta digital que se convertirá en tu “huella electrónica” dentro del gobierno federal.

La evolución de la CURP tradicional a la CURP Biométrica responde a la necesidad de un registro confiable que pueda integrarse a plataformas gubernamentales. Esta modernización permitirá que los ciudadanos accedan a servicios públicos, subsidios, certificados y dependencias con una sola identificación verificada.

México avanza hacia una identidad totalmente digitalizada , y la CURP Biométrica será el documento que unificará datos personales con elementos biométricos para garantizar seguridad y autenticación en línea. Este proceso forma parte del nuevo sistema nacional que busca eliminar intermediarios, agilizar trámites y reducir fraudes de identidad.

La secretaria de Gobernación ha detallado que la implementación de esta identidad digital será progresiva, pero fundamental para el futuro de todos los trámites en México.

LA LLAVE MX: EL REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA CURP BIOMÉTRICA

La Llave MX no funciona simplemente como un registro en línea; es el mecanismo oficial de autenticación que valida la identidad de cada persona en el entorno digital. A través de ella se genera tu Expediente de Identidad Digital, donde se resguarda información biométrica y demográfica de manera centralizada y segura.

Sus funciones clave son:• Centraliza tus datos y los vincula con tu CURP validada.• Ofrece seguridad al impedir que otros dupliquen o modifiquen tu información oficial.• Se convertirá en la entrada universal para validar tu CURP Biométrica ante cualquier dependencia federal.

Contar con esta llave evita que terceros realicen trámites a tu nombre, eliminando riesgos de robo de identidad. Además, será indispensable para acceder a programas y servicios gubernamentales en el corto plazo.

CÓMO CREAR TU LLAVE MX DESDE INTERNET

El proceso es totalmente digital y no requiere acudir a oficinas. En pocos minutos puedes obtenerla desde tu celular o computadora:

• Ingresa a llave.gob.mx y selecciona “Crear cuenta”.

• Escribe tu CURP y valida el captcha de seguridad.

• El sistema mostrará tus datos personales si la información coincide.• Captura tu código postal y elige tu colonia.

• Agrega un número de celular y un correo electrónico activos.

• Crea una contraseña segura.

• Acepta el aviso de privacidad y finaliza el registro.

Con esta cuenta podrás actualizar tu información, validar identidad y más adelante iniciar el proceso de vinculación con la CURP Biométrica, una vez que los módulos estén habilitados completamente.

¿DÓNDE SE TRAMITA LA CURP BIOMÉTRICA?

DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA POR ESTADO

En la Ciudad de México, el módulo oficial está en Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con servicio de 08:30 a 14:30 horas.

En el Estado de México, los módulos piloto se encuentran en Toluca, Villa Guerrero, Texcoco y Tlalnepantla, todos ubicados en zonas céntricas y de fácil acceso.

Veracruz también cuenta con oficinas en Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima.

Aguascalientes: Avenida Héroe de Nacozari, esquina Avenida Adolfo López Mateos. Teléfono: (449) 918-1812 y 916-3359.

Baja California: Edificio Poder Ejecutivo 1er Piso, Centro Cívico Comercial Mexicali. Teléfono: (686) 558-1000 X 1750 y 1868.

Baja California Sur: Avenida 5 de Mayo número 1475, entre México y Melitón Albañez La Paz. Teléfono: (612) 125-2690 Fax (612) 1252690.

Campeche: Edificio Campeche, local 10 Altos Interior 34, Centro Campeche. Teléfono: (981) 816-3448 y 816-5593.

Chiapas: Calle Central Esquina 2ª Sur, colonia Centro Tuxtla Gutiérrez. Teléfono: (961) 613-4270 y 602-5356.

Chihuahua: Calle Libertad y Trece, colonia Centro. Teléfono: (614) 429-3300 X 4801 y 4809.

Coahuila: Los módulos de atención se encuentran en oficinas del Registro Civil y de la RENAPO. En Saltillo, la Oficialía 29 es una opción.

Colima: Venustiano Carranza número 60, colonia Centro Colima. Teléfono: (312) 312-0995.Durango: Zaragoza número 526 Sur, Zona Centro

Durango. Teléfono: (618) 829-7828 y 829-7773 y 8182142.

Guanajuato: Jardín del Cantador número 29, Zona Centro Guanajuato. Teléfono: (473) 732-9647, 732-3421 y 7329078.

Guerrero: Calle 16 de Septiembre esquina Zaragoza, Edificio Juan Álvarez, colonia Centro Chilpancingo. Teléfono: (474) 471-0302 y 472-4455.

Hidalgo: Avenida Madero número 100, 3er Piso, colonia Centro Pachuca de Soto. Teléfono: (771) 717-6162 y 717-6000.

Jalisco: Avenida Alcalde 1855, Edificio de Archivos, Sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco. Teléfono: (33) 3819-2456, 3819-2457 y 3819-2458.

Michoacán: Avenida Tata Vasco 80, colonia Vasco de Quiroga Morelia. Teléfono: (443) 317-2352, 317-2353 y 3172355.

Morelos: Monte Albán número 6, colonia Las Palmas Cuernavaca. Teléfono: (333) 318-5598, 318-3325 y 3126323.

Nayarit: Calle México y Abasolo, Planta Baja, Centro Tepic. Teléfono: (311) 216-8981 y 212-1225.

Nuevo León: Washington número 539 Ote, Edificio Elizondo, Planta Baja, Centro Monterrey. Teléfono: (818) 344-7660, 343-1780 y 3447661.

Oaxaca: García Vigil número 602, colonia Centro Oaxaca. Teléfono: (951) 517-3911.

Puebla: Avenida 11 Oriente 2003, colonia Azcarate Puebla. Teléfono: (222) 235-0882, 235- 1150 y 2350896.

Querétaro: Avenida Juárez número 50, colonia Centro Histórico Querétaro. Teléfono: (442) 251-8600 y 251-8601.

Quintana Roo: Plutarco Elías Calles número 278, equina Morelos, Centro Chetumal. Teléfono: (983) 832-8521 y 832-1723.

San Luis Potosí: Eje Vial número 100, Planta Baja, colonia Centro. Teléfono: (444) 812-9356, 812-1249 y 8120991.

Sinaloa: Teófilo Noris esquina Miguel Hidalgo, colonia Centro Culiacán. Teléfono: (667) 715-6696 Fax (667) 7134583.

Sonora: Archivo Estatal del Registro Civil - Centro de Gobierno Edificio Sonora Sur, Planta Baja, Bulevar Paseo Río Sonora y Comonfort Hermosillo. Teléfono: (662) 213-3820 y 217-1712 Fax (662) 217-0608.

Tabasco: Secretaría de Gobierno. José N Rovirosa sin número, 1er Piso, esquina Nicolás Bravo, Centro Villahermosa. Teléfono: (993) 312-0163, 312-6418 y 3120549.

Tamaulipas: Edificio Gubernamental “Tiempo Nuevo”, Bulevar Emilio Portes Gil número 1260, Ciudad Victoria. Teléfono: (834) 318-1038, 318-1039 y 3181078 Fax (834) 318-1917.

Yucatán: Calle 65 número 520, colonia Centro Mérida. Teléfono: (999) 924-0482 Ext 16 y 928-0200 Fax (999) 924-0007 Lada sin costo 1-800-849-9534.Zacatecas: Bulevar Adolfo López Mateos número 108, 1er Piso, colonia Centro Zacatecas.

DATOS CURIOSOS

•La Llave MX será compatible con más de 2,000 trámites federales.

• México se suma a países como España y Estonia que usan identidad digital única.

• La CURP Biométrica almacenará datos cifrados para evitar duplicidades.