/ 19 noviembre 2025
    ¡El futuro es hoy viejo! Tramita la CURP biométrica antes del 2026

La CURP tradicional ya no tendrá uso para varios servicios y apoyos del gobierno, el próximo año

Para octubre del 2025, el Gobierno de México habilitó el trámite para obtener la CURP Biométrica. Este nuevo medio de identificación se ha considerado, por las autoridades, como un formato más seguro para los ciudadanos.

Desde el 13 de noviembre, el trámite se habilitó para el registro de menores de edad, tanto infantes como adolescentes. La CURP biométrica les permitirá acceder a servicios esenciales.

Se estima que la CURP biométrica reemplazará a otros medios de identificación en México, como el INE o la credencial de manejo. Sin embargo, el uso particular como medio de identificación será gradual y acorde al incremento de portadores.

SERVICIOS DE LA CURP BIOMÉTRICA

Además de ser un medio más completo de identificación personal y ciudadana, la CURP biométrica servirá, como medio obligatorio, para acceder a:

*) Inscripciones en escuelas

*) Servicios de salud

*) Recibir los apoyos económicos de gobierno, como becas, pensiones y programas sociales.

*) Tramitar otros documentos de uso e interés público, como pasaportes, licencias, actas o documentos oficiales.

Se informó que para el 2026, el formato previo de la CURP ya no será válido. Por ello, se recomienda que para el resto de noviembre y diciembre, las familias o ciudadanos accedan al registro del medio biométrico.

MÓDULOS PARA TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA

El trámite para la nueva modalidad del CURP se debe hacer presencial, con la intención de documentar la información correspondiente, al igual que los datos de identificación que formalizan el formato.

Durante el trámite se tomará registro de las huellas dactilares, fotografía, firma digital, y en ciertos casos, escaneo de iris.

Los espacios para tramitar y adquirir la CURP biométrica son en

*) RENAPO

*) CURP Móvil

*) Módulos de Registro Civil

*) Módulos itinerantes en escuelas y centros comunitarios

REQUISITOS PARA LA CURP BIOMÉTRICA

Quienes busquen realizar el trámite deberán acudir al respectivo módulo con los siguientes documentos:

*) Acta de nacimiento original

*) Identificación oficial con fotografía, como el INE, el pasaporte o credencial escolar para menores de edad.

*) Comprobante de domicilio que no supere los 3 meses.

Se debe destacar que los menores de edad deben realizar el trámite acompañado con un tutor legal, su padre o su madre.

El nuevo formato de la CURP se ha visto impulsado para reforzar la seguridad de los ciudadanos, en cuanto identificación, al igual que localización, en casos de desaparición forzada.

