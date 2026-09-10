CURP certificada 2026: así puedes saber si sirve para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

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    CURP certificada 2026: así puedes saber si sirve para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez
    La CURP certificada es uno de los documentos que deben tener listos los estudiantes que buscan registrarse a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en 2026. FOTO: ESPECIAL

Así puedes revisar si tu constancia cumple con este requisito.

Las familias y estudiantes que buscan solicitar una de las Becas Bienestar en 2026 deben revisar con anticipación que sus documentos estén en orden. Entre los requisitos se encuentra la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.

https://vanguardia.com.mx/informacion/becas-bienestar-2026-asi-puedes-registrar-a-tu-hijo-para-recibir-un-apoyo-de-hasta-5-mil-800-pesos-MP22967568

Tanto la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina como la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez contemplan la CURP dentro de la documentación necesaria para el registro. En el caso de la Beca Benito Juárez, también se solicita la CURP certificada de la madre, padre o tutor cuando el estudiante es menor de edad.

¿CÓMO SABER SI LA CURP ESTÁ CERTIFICADA?

La manera más sencilla de comprobarlo es consultar o descargar la constancia de CURP desde los canales oficiales. Una vez que tengas el documento, es necesario revisar la leyenda que aparece en la parte inferior.

La constancia debe indicar:

“CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

Esta leyenda significa que la CURP está vinculada con un acta de nacimiento registrada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil y que los datos de identidad fueron verificados.

Por ello, no basta con conocer o tener anotada la clave de 18 caracteres. Para los trámites de las becas es importante contar con la constancia actualizada y verificar su estatus.

¿QUÉ PASA SI MI CURP NO ESTÁ CERTIFICADA?

Si al revisar la constancia no aparece la leyenda de certificación, es recomendable comprobar que los datos del acta de nacimiento sean correctos y que esta se encuentre vinculada con la información de la CURP.

También deben revisarse datos como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro. Si existe alguna inconsistencia, el interesado puede acudir al Registro Civil para solicitar orientación y, en su caso, corregir o actualizar la información.

La certificación está relacionada con la coincidencia entre los datos de identidad y el documento que sirve como respaldo de la CURP.

$!Si existe alguna inconsistencia, el interesado puede acudir al Registro Civil para solicitar orientación.
Si existe alguna inconsistencia, el interesado puede acudir al Registro Civil para solicitar orientación. FOTO: ESPECIAL

CURP CERTIFICADA PARA BECA RITA CETINA 2026

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Para el registro se contempla la CURP de la madre, padre o tutor, así como la CURP de cada estudiante que se busca incorporar.

Además, se solicita la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel. El proceso se realiza mediante la plataforma correspondiente y requiere una cuenta Llave MX para la persona responsable del registro.

CURP CERTIFICADA PARA BECA BENITO JUÁREZ 2026

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas. Entre los documentos contemplados para el registro se encuentra la CURP certificada del estudiante.

Cuando se trata de un menor de edad, también se solicita la CURP certificada de la madre, padre o tutor, además de su identificación oficial. El proceso incluye información escolar y datos de contacto.

https://vanguardia.com.mx/informacion/quieres-una-beca-rita-cetina-o-benito-juarez-primero-debes-crear-tu-llave-mx-OE23368622

REVISA LA CURP ANTES DE INICIAR EL REGISTRO

Antes de comenzar una solicitud, conviene descargar la constancia de CURP y comprobar que los datos personales sean correctos y que aparezca la leyenda de certificación correspondiente.

También es importante tener listos los demás documentos solicitados y utilizar únicamente las plataformas oficiales de las Becas para el Bienestar. Los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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