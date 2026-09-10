CURP certificada 2026: así puedes saber si sirve para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

Las familias y estudiantes que buscan solicitar una de las Becas Bienestar en 2026 deben revisar con anticipación que sus documentos estén en orden. Entre los requisitos se encuentra la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada.

Tanto la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina como la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez contemplan la CURP dentro de la documentación necesaria para el registro. En el caso de la Beca Benito Juárez, también se solicita la CURP certificada de la madre, padre o tutor cuando el estudiante es menor de edad.

¿CÓMO SABER SI LA CURP ESTÁ CERTIFICADA?

La manera más sencilla de comprobarlo es consultar o descargar la constancia de CURP desde los canales oficiales. Una vez que tengas el documento, es necesario revisar la leyenda que aparece en la parte inferior.

La constancia debe indicar:

“CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

Esta leyenda significa que la CURP está vinculada con un acta de nacimiento registrada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil y que los datos de identidad fueron verificados.

Por ello, no basta con conocer o tener anotada la clave de 18 caracteres. Para los trámites de las becas es importante contar con la constancia actualizada y verificar su estatus.

¿QUÉ PASA SI MI CURP NO ESTÁ CERTIFICADA?

Si al revisar la constancia no aparece la leyenda de certificación, es recomendable comprobar que los datos del acta de nacimiento sean correctos y que esta se encuentre vinculada con la información de la CURP.

También deben revisarse datos como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y entidad de registro. Si existe alguna inconsistencia, el interesado puede acudir al Registro Civil para solicitar orientación y, en su caso, corregir o actualizar la información.

La certificación está relacionada con la coincidencia entre los datos de identidad y el documento que sirve como respaldo de la CURP.