Becas Bienestar 2026: así puedes registrar a tu hijo para recibir un apoyo de hasta 5 mil 800 pesos
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Las Becas para el Bienestar contemplan apoyos económicos para estudiantes de distintos niveles educativos durante el ciclo escolar 2026-2027.
El Gobierno de México mantiene diferentes programas de apoyo para estudiantes de escuelas públicas a través de las Becas Bienestar. Sin embargo, no todos reciben la misma cantidad ni deben realizar el mismo trámite.
El apoyo de 5 mil 800 pesos cada dos meses corresponde a Jóvenes Escribiendo el Futuro, programa dirigido a estudiantes de licenciatura inscritos en determinadas instituciones públicas de educación superior.
La beca puede entregarse durante hasta cinco bimestres por ciclo escolar, por lo que el beneficio está diseñado para respaldar los gastos de los jóvenes mientras continúan con sus estudios.
Entre los planteles considerados prioritarios se encuentran las universidades interculturales, normales indígenas y rurales, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Universidades de la Salud y la Universidad de Lenguas Indígenas de México, además de instituciones ubicadas en localidades de alta marginación.
¿Cómo registrar a tu hijo en Jóvenes Escribiendo el Futuro?
El registro de esta beca se realiza mediante la plataforma SUBES, disponible en línea. Para participar, el estudiante debe contar con una CURP certificada y proporcionar información relacionada con sus estudios y domicilio.
También deberá tener a la mano un comprobante de estudios digitalizado, número telefónico y correo electrónico. Si el alumno todavía es menor de edad, será necesario presentar información adicional de la madre, padre o tutor.
Una vez que se habilite la convocatoria, el estudiante deberá ingresar a SUBES, revisar que su ficha escolar sea correcta y seleccionar el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Después tendrá que completar el cuestionario correspondiente y descargar el comprobante de solicitud.
Los resultados se publican posteriormente en la plataforma oficial. En caso de ser seleccionado, el plantel educativo informará sobre la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.
¿Qué otras Becas Bienestar existen en 2026?
La beca universitaria no es el único apoyo disponible. Para estudiantes de educación media superior existe la Beca Universal Benito Juárez, dirigida a jóvenes inscritos en preparatorias, bachilleratos o carreras técnicas públicas.
Este programa entrega mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses que contempla el ciclo escolar, con una duración máxima de 40 meses.
Para educación básica también existe la Beca Rita Cetina, dirigida a familias con estudiantes de escuelas públicas. Sus montos y condiciones dependen del nivel educativo y de la convocatoria vigente.
¿Cuándo será el registro de las Becas Bienestar 2026?
Para Jóvenes Escribiendo el Futuro se prevé una nueva convocatoria durante septiembre de 2026. En el caso de otros programas, las fechas de inscripción pueden ser diferentes.
Por ello, antes de proporcionar datos personales, es importante consultar únicamente los canales oficiales. Todos los trámites de las Becas para el Bienestar son gratuitos y no requieren intermediarios.
La información sobre convocatorias, requisitos, registros y pagos puede consultarse en el portal oficial de las Becas Benito Juárez.