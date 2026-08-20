Becas Bienestar 2026: así puedes registrar a tu hijo para recibir un apoyo de hasta 5 mil 800 pesos

El apoyo de 5 mil 800 pesos cada dos meses corresponde a Jóvenes Escribiendo el Futuro, programa dirigido a estudiantes de licenciatura inscritos en determinadas instituciones públicas de educación superior.

El Gobierno de México mantiene diferentes programas de apoyo para estudiantes de escuelas públicas a través de las Becas Bienestar . Sin embargo, no todos reciben la misma cantidad ni deben realizar el mismo trámite.

La beca puede entregarse durante hasta cinco bimestres por ciclo escolar, por lo que el beneficio está diseñado para respaldar los gastos de los jóvenes mientras continúan con sus estudios.

Entre los planteles considerados prioritarios se encuentran las universidades interculturales, normales indígenas y rurales, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Universidades de la Salud y la Universidad de Lenguas Indígenas de México, además de instituciones ubicadas en localidades de alta marginación.

¿Cómo registrar a tu hijo en Jóvenes Escribiendo el Futuro?

El registro de esta beca se realiza mediante la plataforma SUBES, disponible en línea. Para participar, el estudiante debe contar con una CURP certificada y proporcionar información relacionada con sus estudios y domicilio.

También deberá tener a la mano un comprobante de estudios digitalizado, número telefónico y correo electrónico. Si el alumno todavía es menor de edad, será necesario presentar información adicional de la madre, padre o tutor.

Una vez que se habilite la convocatoria, el estudiante deberá ingresar a SUBES, revisar que su ficha escolar sea correcta y seleccionar el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Después tendrá que completar el cuestionario correspondiente y descargar el comprobante de solicitud.

Los resultados se publican posteriormente en la plataforma oficial. En caso de ser seleccionado, el plantel educativo informará sobre la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.