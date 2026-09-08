¿Quieres una Beca Rita Cetina o Benito Juárez? Primero debes crear tu Llave MX

La Llave MX será una herramienta indispensable para las personas que busquen realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez durante septiembre de 2026.

Se trata de una cuenta de identidad digital que permite a los ciudadanos acceder a diferentes servicios y trámites del Gobierno de México desde una misma plataforma. Para las familias interesadas en solicitar una beca, contar con esta cuenta con anticipación puede facilitar el proceso cuando se habilite la convocatoria.

Es importante aclarar que crear una Llave MX no significa estar inscrito automáticamente en una beca ni garantiza recibir el apoyo. La cuenta únicamente permite contar con los datos necesarios para realizar posteriormente el trámite correspondiente.

¿QUÉ NECESITO PARA CREAR MI LLAVE MX?

El proceso se realiza en línea desde el portal oficial de Llave MX. Para comenzar, se debe seleccionar la opción para crear una cuenta e ingresar la CURP.

Después de verificar la información personal, la plataforma solicita completar algunos datos relacionados con el domicilio, entre ellos:

- Código postal.

- Colonia.

- Estado.

- Alcaldía o municipio.

También será necesario proporcionar un medio de contacto. Puede utilizarse un número de celular, un correo electrónico o ambos. Aunque es posible continuar únicamente con el teléfono, se recomienda contar también con una dirección de correo vigente para recibir comunicaciones relacionadas con la cuenta y futuros trámites.

Finalmente, se debe establecer una contraseña que cumpla con las características solicitadas por el sistema.