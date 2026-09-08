¿Quieres una Beca Rita Cetina o Benito Juárez? Primero debes crear tu Llave MX
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Estos son los requisitos, pasos y documentos que debes preparar antes de que abra la convocatoria de septiembre.
La Llave MX será una herramienta indispensable para las personas que busquen realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez durante septiembre de 2026.
Se trata de una cuenta de identidad digital que permite a los ciudadanos acceder a diferentes servicios y trámites del Gobierno de México desde una misma plataforma. Para las familias interesadas en solicitar una beca, contar con esta cuenta con anticipación puede facilitar el proceso cuando se habilite la convocatoria.
Es importante aclarar que crear una Llave MX no significa estar inscrito automáticamente en una beca ni garantiza recibir el apoyo. La cuenta únicamente permite contar con los datos necesarios para realizar posteriormente el trámite correspondiente.
¿QUÉ NECESITO PARA CREAR MI LLAVE MX?
El proceso se realiza en línea desde el portal oficial de Llave MX. Para comenzar, se debe seleccionar la opción para crear una cuenta e ingresar la CURP.
Después de verificar la información personal, la plataforma solicita completar algunos datos relacionados con el domicilio, entre ellos:
- Código postal.
- Colonia.
- Estado.
- Alcaldía o municipio.
También será necesario proporcionar un medio de contacto. Puede utilizarse un número de celular, un correo electrónico o ambos. Aunque es posible continuar únicamente con el teléfono, se recomienda contar también con una dirección de correo vigente para recibir comunicaciones relacionadas con la cuenta y futuros trámites.
Finalmente, se debe establecer una contraseña que cumpla con las características solicitadas por el sistema.
DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LAS BECAS
Además de tener una cuenta Llave MX, las madres, padres o tutores deben preparar documentación para realizar la solicitud de la beca.
Entre los requisitos contemplados se encuentran la CURP actualizada del tutor, identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, número de celular y correo electrónico vigente.
Para registrar al estudiante será necesaria su CURP.
La identificación oficial y el comprobante de domicilio deberán estar disponibles en formato digital para completar el procedimiento en línea.
¿CUÁNDO INICIA EL REGISTRO DE LAS BECAS EN SEPTIEMBRE 2026?
La convocatoria para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se prevé para la segunda semana de septiembre, por lo que las familias interesadas deben permanecer atentas a los canales oficiales para conocer las fechas exactas.
El trámite no tiene costo y deberá realizarse mediante las plataformas oficiales correspondientes.
Por ello, una de las principales recomendaciones es crear desde ahora la Llave MX, verificar que los datos personales sean correctos y tener lista la documentación, para evitar contratiempos cuando se abra el periodo de registro.