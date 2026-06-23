¿Revisas el celular antes de dormir? ¡Cuidado!... así es como este hábito daña tu cerebro y tu cuerpo

El uso de dispositivos electrónicos durante la noche se ha convertido en una de las principales causas de alteraciones del sueño en la era digital. La exposición prolongada a las pantallas justo antes de dormir puede interferir con los procesos naturales que preparan al organismo para el descanso.

Para muchas personas, el último acto del día consiste en revisar mensajes, navegar por redes sociales o ver algunos videos antes de apagar la luz. Aunque parece una actividad inofensiva, expertos en salud han advertido que esta práctica podría estar afectando más de lo que se cree.

Especialistas señalan que el problema no radica únicamente en el tiempo que se pasa frente al celular, sino también en la luz que emiten estos dispositivos y en la estimulación mental que generan, factores que dificultan que el cerebro entre en un estado adecuado para conciliar el sueño.

CÓMO LA LUZ DE LAS PANTALLAS ALTERA EL DESCANSO

La mayoría de los teléfonos inteligentes emiten una cantidad considerable de luz azul, un tipo de iluminación que puede alterar la producción de melatonina, la hormona responsable de regular los ciclos de sueño y vigilia.

Cuando una persona utiliza el celular durante la noche, su cerebro interpreta la luz como una señal de que aún es de día. Esto retrasa la sensación natural de sueño y puede hacer que conciliar el descanso tome más tiempo de lo habitual.

Además, las redes sociales, los videos y las aplicaciones de mensajería mantienen activa la atención y estimulan distintas áreas cerebrales. Esto provoca que el organismo permanezca alerta cuando debería estar iniciando su proceso de relajación nocturna.

LOS EFECTOS QUE PUEDEN APARECER A LARGO PLAZO

Dormir menos horas o tener un sueño de mala calidad puede generar consecuencias que van más allá del cansancio matutino. Diversas investigaciones han relacionado esta situación con problemas de concentración, disminución de la memoria y dificultades para el aprendizaje.

La falta de descanso también puede influir en el estado de ánimo. Expertos han encontrado vínculos entre los trastornos del sueño y un mayor riesgo de presentar síntomas de ansiedad, irritabilidad e incluso depresión.

En el plano físico, el impacto tampoco es menor. La privación constante del sueño se ha asociado con alteraciones metabólicas, aumento de peso, debilitamiento del sistema inmunológico y una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares.