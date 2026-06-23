¿Revisas el celular antes de dormir? ¡Cuidado!... así es como este hábito daña tu cerebro y tu cuerpo

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    ¿Revisas el celular antes de dormir? ¡Cuidado!... así es como este hábito daña tu cerebro y tu cuerpo
    Especialistas advierten que esta rutina puede tener consecuencias importantes para el cerebro, la calidad del sueño y la salud física en general. VANGUARDIA/ARCHIVO

Usar el celular antes de dormir puede alterar el sueño, afectar el cerebro y provocar problemas físicos. Conoce qué dicen los expertos sobre este hábito cada vez más común

Para muchas personas, el último acto del día consiste en revisar mensajes, navegar por redes sociales o ver algunos videos antes de apagar la luz. Aunque parece una actividad inofensiva, expertos en salud han advertido que esta práctica podría estar afectando más de lo que se cree.

El uso de dispositivos electrónicos durante la noche se ha convertido en una de las principales causas de alteraciones del sueño en la era digital. La exposición prolongada a las pantallas justo antes de dormir puede interferir con los procesos naturales que preparan al organismo para el descanso.

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Especialistas señalan que el problema no radica únicamente en el tiempo que se pasa frente al celular, sino también en la luz que emiten estos dispositivos y en la estimulación mental que generan, factores que dificultan que el cerebro entre en un estado adecuado para conciliar el sueño.

CÓMO LA LUZ DE LAS PANTALLAS ALTERA EL DESCANSO

La mayoría de los teléfonos inteligentes emiten una cantidad considerable de luz azul, un tipo de iluminación que puede alterar la producción de melatonina, la hormona responsable de regular los ciclos de sueño y vigilia.

Cuando una persona utiliza el celular durante la noche, su cerebro interpreta la luz como una señal de que aún es de día. Esto retrasa la sensación natural de sueño y puede hacer que conciliar el descanso tome más tiempo de lo habitual.

Además, las redes sociales, los videos y las aplicaciones de mensajería mantienen activa la atención y estimulan distintas áreas cerebrales. Esto provoca que el organismo permanezca alerta cuando debería estar iniciando su proceso de relajación nocturna.

LOS EFECTOS QUE PUEDEN APARECER A LARGO PLAZO

Dormir menos horas o tener un sueño de mala calidad puede generar consecuencias que van más allá del cansancio matutino. Diversas investigaciones han relacionado esta situación con problemas de concentración, disminución de la memoria y dificultades para el aprendizaje.

La falta de descanso también puede influir en el estado de ánimo. Expertos han encontrado vínculos entre los trastornos del sueño y un mayor riesgo de presentar síntomas de ansiedad, irritabilidad e incluso depresión.

En el plano físico, el impacto tampoco es menor. La privación constante del sueño se ha asociado con alteraciones metabólicas, aumento de peso, debilitamiento del sistema inmunológico y una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL USO DEL CELULAR ANTES DE DORMIR

· La luz azul puede retrasar la producción de melatonina durante varias horas.

· Muchas personas revisan su teléfono al menos una vez después de acostarse.

· Las notificaciones nocturnas pueden interrumpir ciclos profundos de sueño incluso cuando el usuario no responde de inmediato.

· El cerebro necesita periodos de desconexión para consolidar recuerdos y procesar información acumulada durante el día.

Aunque el teléfono móvil forma parte de la vida cotidiana, especialistas coinciden en que reducir su uso antes de dormir puede favorecer un descanso más reparador y contribuir al bienestar general del organismo. El sueño sigue siendo uno de los procesos más importantes para mantener la salud del cerebro y del cuerpo.

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Salud

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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