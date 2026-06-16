Prefieren mexicanos celular y la TV para usar internet

En contraste, expone el estudio del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), la computadora continúa perdiendo relevancia entre los usuarios mexicanos.

Los teléfonos inteligentes se están consolidando como el principal dispositivo de acceso a internet en México, mientras que las smart TV aceleraron su crecimiento como una de las ventanas de conexión digital de los hogares, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

La Encuesta muestra que 97.3 por ciento de las personas usuarias de internet se conectó mediante un smartphone, confirmando el dominio absoluto de los dispositivos móviles en la vida digital del País.

En tanto que el segundo dispositivo más relevante en el ecosistema digital mexicano es la televisión inteligente: durante 2025, 50 por ciento de los usuarios de internet accedió a la red mediante una smart TV, lo que representó un incremento significativo de 6.4 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando la proporción fue de 43.6 por ciento.

El crecimiento está respaldado por una mayor presencia de estos equipos en los hogares: según la ENDUTIH, 75.6 por ciento de las viviendas mexicanas contaba con al menos una smart TV en 2025, cifra que significó un aumento de 6.6 puntos porcentuales frente al año previo.

Este avance refleja la creciente importancia del consumo de contenidos audiovisuales en línea. De hecho, ver videos, series, películas y otros contenidos digitales se mantiene como la actividad más frecuente entre los usuarios de internet.

En las zonas urbanas, 81 por ciento de las personas utiliza la red para acceder a contenidos audiovisuales, mientras que en áreas rurales la cifra alcanza 67.2 por ciento

Mientras los televisores inteligentes ganan terreno, la computadora pierde presencia como medio de conexión: en 2025, 36.2 por ciento de los usuarios accedió a internet mediante una PC, una cifra muy inferior a la observada hace una década.

El Inegi destacó que la conexión a internet mediante computadora disminuyó 43.5 puntos porcentuales entre 2015 y 2025, en contraste con el aumento acumulado de 44.6 puntos porcentuales registrado por las smart TV en el mismo periodo.

Paradójicamente, aunque cada vez menos personas utilizan computadoras para conectarse a internet, la disponibilidad de estos equipos en los hogares se ha mantenido prácticamente estable: en 2025, 44.7 por ciento de las viviendas contaba con al menos una computadora, equivalente a 17.7 millones de hogares, una proporción similar a la observada en los últimos años.

En conferencia de prensa para presentar esta encuesta, Graciela Márquez, presidenta del Inegi, destacó que los resultados confirman una transformación profunda en los hábitos digitales de los mexicanos, en los cuales el internet ya no gira alrededor de la computadora, sino de dispositivos más versátiles y conectados al entretenimiento y la movilidad.

Añadió que el avance de las televisiones inteligentes ocurre en un contexto de pérdida de audiencia de los medios tradicionales, pues tanto la radio como la televisión han registrado una disminución sostenida en su uso entre la población mexicana.

“Para la radio y televisión, por ejemplo, tenemos datos al comparar 2020. Ambos medios, radio y televisión, han decrecido en su uso en la población de nuestro país. La población usuaria de radio ha disminuido 5.2 puntos porcentuales, equivalente a 4.3 millones de personas menos al comparar 2020 con 2025, y en el caso del uso de televisión abierta decreció 12 puntos porcentuales, es decir, un descenso de 11 millones de personas en el mismo periodo”, afirmó.

Los datos muestran que, aunque el televisor sigue presente en casi nueve de cada 10 hogares mexicanos, su función está cambiando aceleradamente.

La televisión abierta pierde audiencia mientras las smart TV se convierten en una plataforma para acceder a servicios de streaming, video bajo demanda y otras aplicaciones conectadas a internet.

Del total de la población, 49.1 por ciento usó televisión abierta en 2025, un decremento estadísticamente significativo de 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior, a la par que el porcentaje de hogares con servicio de streaming se estimó en 36.4 por ciento, lo que significó 4 puntos porcentuales más que en 2024.