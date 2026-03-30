$!Descuentos INAPAM en autobuses por Semana Santa 2026: adultos mayores podrán pagar hasta 50% menos

Las personas de 60 años o más que cuenten con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores podrán obtener descuentos de hasta el 50% en boletos de autobús durante las vacaciones de Semana Santa 2026. El beneficio forma parte de los apoyos dirigidos a adultos mayores y se aplica al presentar la credencial vigente del INAPAM al momento de adquirir el boleto y al abordar la unidad. El porcentaje de descuento depende de la disponibilidad de asientos con tarifa preferencial en cada corrida, ya que las empresas asignan un número limitado por viaje.

LÍNEAS DE AUTOBUSES QUE APLICAN EL DESCUENTO DEL INAPAM De acuerdo con el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, diversas compañías de transporte terrestre ofrecen tarifas preferenciales para adultos mayores. Entre ellas se encuentran: - ADO, que incluye servicios de primera clase, GL y Platino hacia el sur y sureste del país. - ETN Turistar Lujo, con rutas hacia el occidente y norte del territorio nacional. - Omnibús de México, con cobertura en la zona centro y norte. - Primera Plus, con conexiones hacia el Bajío y destinos coloniales. - Grupo Estrella Blanca, que integra marcas como Futura, Chihuahuenses y Elite. El descuento puede alcanzar hasta el 50% del costo del boleto y está sujeto a la disponibilidad de entre dos y ocho asientos por autobús. La reducción se aplica sobre la tarifa base y no es acumulable con otras promociones o preventas.

TERMINALES DE LA CDMX DONDE SE RESPETA EL DESCUENTO En la Ciudad de México, el beneficio debe aplicarse en las principales centrales de autobuses donde operan estas compañías: - Terminal Central de Autobuses del Norte - Terminal Central de Autobuses del Sur Taxqueña - Terminal Central de Autobuses del Oriente TAPO - Terminal Central de Autobuses del Poniente El descuento también puede aplicarse en otros puntos de salida dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, siempre que la corrida corresponda a rutas operadas por estas empresas. REQUISITOS PARA OBTENER LA TARIFA PREFERENCIAL PARA ADULTOS MAYORES Para hacer efectivo el beneficio, los usuarios deben: - Presentar la credencial INAPAM original y vigente al comprar el boleto. - Mostrar el documento nuevamente al abordar la unidad. - Las autoridades señalan que este requisito es indispensable para validar la tarifa preferencial.

DESCUENTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES TODO EL AÑO Aunque el beneficio es más solicitado durante temporadas vacacionales, el descuento para adultos mayores no se limita a Semana Santa. Las empresas de transporte suelen mantener la tarifa preferencial durante todo el año, aunque con disponibilidad limitada de asientos. Por esta razón, se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya sea en taquillas o a través de plataformas digitales que ya permiten validar la credencial INAPAM durante el proceso de compra.

RECOMIENDAN COMPRAR BOLETOS DE AUTOBÚS CON ANTICIPACIÓN Debido al aumento de la demanda durante periodos vacacionales, las autoridades sugieren planificar los viajes con tiempo para asegurar lugares con tarifa preferencial. La disponibilidad depende de cada empresa y del número de asientos asignados por corrida. El beneficio busca facilitar la movilidad de personas adultas mayores, especialmente durante temporadas de alta afluencia turística como Semana Santa, cuando el flujo de pasajeros incrementa en rutas nacionales. Con información de medios

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