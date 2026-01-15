INAPAM ofrece en 2026 asesoría jurídica gratuita para personas adultas mayores; así puedes solicitarlo

TE PUEDE INTERESAR: INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026

El apoyo está dirigido a personas de 60 años o más, especialmente a quienes enfrentan conflictos legales y no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado particular. A diferencia de otros beneficios asociados a la credencial INAPAM, como descuentos o rebajas en productos y servicios, la asesoría jurídica es el único servicio que se ofrece de manera completamente gratuita en 2026.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) conserva durante 2026 uno de los beneficios menos difundidos, pero de mayor impacto para este sector de la población: la asesoría jurídica gratuita. Este servicio, que se mantiene vigente como parte de los programas permanentes del instituto , permite a las personas adultas mayores recibir orientación legal sin el pago de honorarios profesionales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA

La finalidad de este programa es garantizar el acceso a la justicia para las personas adultas mayores mediante información clara, sencilla y oportuna. A través de la asesoría jurídica, el INAPAM busca que este sector de la población conozca sus derechos y las opciones legales disponibles para atender distintas problemáticas.

El servicio ofrece acompañamiento básico y orientación inicial, lo que permite a las personas usuarias comprender su situación legal antes de iniciar cualquier procedimiento formal ante las autoridades correspondientes.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA DEL INAPAM?

La asesoría jurídica gratuita del INAPAM brinda orientación legal inicial en diversos temas que suelen afectar con mayor frecuencia a las personas adultas mayores, principalmente en los ámbitos familiar, civil y patrimonial.

- Entre los asuntos que se atienden se encuentran:

- Casos de violencia contra personas adultas mayores.

- Problemas de arrendamiento y conflictos inmobiliarios.

- Terminación de comodatos.

- Juicios sucesorios, tanto testamentarios como intestamentarios.

- Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

- Trámites de pensión alimentaria.

- Procesos de prescripción y jurisdicción voluntaria.

- Registro o reconocimiento de personas adultas mayores.

Aunque este servicio no sustituye la representación legal de un abogado durante un juicio, sí permite a las personas beneficiarias conocer los pasos a seguir, entender los procedimientos legales y recibir orientación confiable sobre su situación.

CANALIZACIÓN Y RESPALDO INSTITUCIONAL

En los casos que lo requieren, el personal del INAPAM puede emitir oficios o canalizar los asuntos ante autoridades competentes, lo que representa un respaldo institucional para las personas adultas mayores que solicitan el servicio.

Este acompañamiento facilita el acceso a instancias gubernamentales o judiciales y contribuye a que las personas usuarias cuenten con orientación adecuada durante las primeras etapas de su proceso legal.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ASESORÍA JURÍDICA EN 2026

Los requisitos para recibir la asesoría jurídica gratuita del INAPAM son mínimos y buscan facilitar el acceso al servicio. Las personas interesadas deben cumplir con lo siguiente:

- Tener 60 años o más.

- Presentar credencial del INE o credencial INAPAM vigente.

- Llevar documentos relacionados con el problema legal.

No es necesario agendar una cita previa ni realizar ningún pago, lo que permite que el servicio sea accesible para personas con limitaciones de movilidad o recursos económicos.