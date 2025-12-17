Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?

/ 17 diciembre 2025
    Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
    El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital. VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre cuándo se celebra el Día de los Inocentes 2025, su origen, significado y por qué esta fecha es clave para evitar bromas y noticias falsas

El Día de los Inocentes 2025 se celebra el 28 de diciembre, como ocurre cada año en México y en varios países de tradición hispana. Esta fecha se distingue por la proliferación de bromas, engaños y titulares falsos que buscan sorprender a la población.

A diferencia del April Fool’s Day en otros países, en México esta jornada tiene un fuerte arraigo cultural y mediático. Medios de comunicación, marcas y usuarios en redes sociales suelen participar activamente.

TE PUEDE INTERESAR: Posadas 2025... ¿Qué son, cuál es su origen y cuándo inician?

Sin embargo, en un contexto de sobreinformación, esta fecha representa un riesgo real de desinformación, especialmente cuando las bromas no se identifican claramente como tales.

EL ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL DÍA DE LOS INOCENTES

El origen del Día de los Santos Inocentes se remonta a un pasaje bíblico narrado en el Evangelio de Mateo, que relata la matanza de niños ordenada por el rey Herodes tras el nacimiento de Jesús.

Con el paso de los siglos, la conmemoración religiosa evolucionó hacia una tradición popular en la que los engaños inofensivos se volvieron protagonistas, perdiendo su carácter solemne original.

Actualmente, la fecha combina historia, religión y cultura popular, convirtiéndose en un día donde el humor convive con la necesidad de pensamiento crítico.

POR QUÉ DEBES CUIDARTE ESTE 28 DE DICIEMBRE

En la era digital, el Día de los Inocentes se ha transformado en un terreno fértil para la difusión de fake news, fraudes y desinformación que pueden causar confusión o incluso pérdidas económicas.

Muchas bromas se presentan como noticias reales, utilizando imágenes, citas falsas o logos oficiales, lo que dificulta distinguir entre información veraz y engaño.

Por ello, especialistas recomiendan verificar fuentes, desconfiar de anuncios inesperados y evitar compartir información sin confirmación, especialmente durante esta fecha.

CÓMO IDENTIFICAR BROMAS Y NOTICIAS FALSAS

Existen señales claras para detectar una broma del Día de los Inocentes. El lenguaje exagerado, la falta de fuentes confiables y los titulares demasiado impactantes suelen ser indicadores comunes.

También es importante revisar la fecha de publicación y consultar otros medios para confirmar si la información es real o forma parte de una tradición humorística.

Adoptar hábitos de alfabetización digital no solo ayuda este día, sino que fortalece el consumo responsable de información durante todo el año.

TE PUEDE INTERESAR: Posadas 2025... ¿Cuál es el origen de las piñatas y su significado?

DATOS CURIOSOS

· El Día de los Inocentes se celebra el 28 de diciembre en países hispanos

· Su origen es religioso, pero hoy predomina el sentido humorístico

· En redes sociales es uno de los días con más noticias falsas del año

Día De Los Inocentes
Fake News

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

