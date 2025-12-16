Posadas 2025... ¿Qué son, cuál es su origen y cuándo inician?

Las posadas son una serie de festividades que se llevan a cabo en México desde tiempos de la Colonia.

TE PUEDE INTERESAR: En Saltillo preparar ponche de frutas saldrá 15 por ciento más caro este año

Antes de la llegada de los españoles, los aztecas celebraban durante el mes de panquetzaliztli, equivalente al mes de diciembre, la llegada de Huitzilopochtli , que era el dios de la guerra. Estas solemnes fiestas comenzaban el día seis y duraban 20 días, en los cuales coronaban a su dios poniendo banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal, a esta tradición se le conocía con el nombre de “levantamiento de banderas”.

El mes de diciembre ha llegado y en todo el territorio mexicano, comienzan los preparativos para celebrar las Posadas , tradición que se extiende del 16 al 24 de este mes, nueve días justo antes de la navidad, y que ha alcanzado prestigio aun en otros países de Latinoamérica, donde se les conoce como “novena”.

¿QUÉ SON LAS POSADAS?

Las posadas son un festejo tradicional que se lleva a cabo 9 días antes de la Navidad, es decir del 16 al 24 de diciembre. Cada uno de los nueve días representa un valor como humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad.

Niños y adultos salen a las calles a realizar el “peregrinaje” que consiste en visitar 9 casas -una por día- hasta encontrar la casa donde se les de posada. Al ser una tradición católica, los peregrinos siguen una estatua conocida como “misterio” que puede ser de la figura de María, José, un ángel o un burrito, además se acompaña de cantos populares y rezos.

Finalmente, los anfitriones ofrecen ponche, cañas, frutas de temporada y una bolsita con dulces y cacahuates llamada colación. Al final de la velada, se rompe la tradicional piñata de siete picos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS POSADAS?

Las Posadas datan de la época colonial, surgieron para sustituir las festividades aztecas del Panquetzaliztli que celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, Dios de la guerra, que se llevaban a cabo del 16 al 26 de diciembre.

Los frailes evangelizadores transformaron las festividades paganas y las alinearon a las tradiciones católicas, cambiando la imagen de Huitzilopochtli por la de María y José. Posteriormente, el fraile agustino Diego Soria obtuvo del Papa Sixto V indulgencias para la realización de las nueve misas de aguinaldo en los días anteriores a la Navidad.

Para facilitar la labor de evangelización, los frailes realizaban representaciones del peregrinar de José y la Virgen María a su salida de Nazaret en camino a Belén y del nacimiento de Jesucristo, poco a poco, estas representaciones se conformaron de nueve posadas.

¿CÓMO SE PIDE POSADA?

Una vez reunidos los invitados a esta celebración, se disponen a representar la solicitud de alojamiento que realizaron San José y la Virgen María en su peregrinar de la ciudad de Nazaret en camino a Belén. Para simbolizar este acontecimiento los invitados hacen dos grupos, uno de ellos debe salir de la casa acompañados de figuras que representan a los peregrinos, José y María, los cuales piden posada en la puerta entonando la siguiente letanía:

EN EL NOMBRE DEL CIELO, OS PIDO POSADA, PUES NO PUEDE ANDAR, MI ESPOSA AMADA?

Mientras las personas que se quedaron en el interior deben negarla en un principio obligando a los peregrinos a continuar pidiendo posada unas tres veces más.

AQUÍ NO ES MESÓN, SIGAN ADELANTE, NO LES PUEDO ABRIR, NO VAYA SER UN TUNANTE?

Para culminar esta parte de la tradición, se concede asilo a los peregrinos con la siguiente letanía:

ENTREN SANTOS PEREGRINOS, PEREGRINOS, RECIBAN ESTE RINCÓN, QUE AUNQUE ES POBRE LA MORADA, LA MORADA, OS LA DOY DE CORAZÓN?

Es importante mencionar que durante la posada todos los integrantes llevan consigo velas y un cuadernillo con las letanías. Una vez concedida la posada comienza la convivencia entre los participantes, la cual llega a su máximo esplendor al momento de romper la piñata, la cual debe estar llena de fruta, dulces y colación.

El papel de la piñata en las posadas simboliza el triunfo de la fe sobre el pecado y debe tener siete picos que representan los siete pecados capitales. Los dulces y la fruta simbolizan la gracia de Dios. La venda en los ojos es la fe. Dios es representado por el palo y las personas alrededor simbolizan a la iglesia quien indicará el camino para vencer el pecado.

Posada Los Peregrinos...

En el nombre del cielo,

yo os pido posada,

pues no puede andar,

mi esposa amada.

Los Hosteleros...

Aquí no es mesón,

sigan adelante,

no les puedo abrir,

no vaya a ser un tunante.

Los Peregrinos...

No sean inhumanos

Dennos caridad

Que el Dios de los cielos

Se lo premiará.

Los Hosteleros...

Ya se pueden ir,

y no molestar

Porque si me enfado

Los voy a apalear

Los Peregrinos...

Venimos rendidos

Desde Nazaret

Yo soy carpintero

De nombre José

Los Hosteleros...

No me importa el nombre

Déjenme dormir

Pues yo ya les digo

Que no hemos de abrir

Los Peregrinos...

Posada le pido,

amado casero,

pues madre va a ser,

la reina del cielo

Los Hosteleros...

Pues si es una reina,

quien lo solicita,

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Los Peregrinos...

Mi esposa es María

es Reina del cielo

Y madre va a ser

Del divino verbo

Los Hosteleros...

Eres tú José

Tu esposa es María

Entren peregrinos

No los conocía

Los Peregrinos...

Dios pague señores

Nuestra caridad

Y os colme el cielo

De felicidad

TE PUEDE INTERESAR: ¡Hoy inicia el Maratón Guadalupe-Reyes!... ¿qué es y cuántos días dura la fiesta más larga del año en México?

TODOS...

Dichosa la casa

Que abriga este día

A la virgen pura

La hermosa María.

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos

Reciban este rincón,

que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón.