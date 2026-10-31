Día de Muertos 2026: Hoy 30 de octubre se pone la ofrenda a los niños fallecidos sin bautizar

El Día de Muertos 2026 se acerca, y con él surge una de las preguntas más frecuentes: ¿Cuándo llegan los difuntos a las ofrendas? Hoy es un día en el que recordamos a aquellos que fueron olvidados. Las veladoras, las flores de cempasúchil, el agua, la sal, las calaveras de chocolate y los alimentos favoritos de los difuntos forman parte de esta tradición que busca recibir a quienes, de acuerdo con la creencia, regresan para visitar a sus seres queridos. Aunque los festejos principales se realizan el 1 y 2 de noviembre, la llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre, cuando se honra a los fallecidos y se prepara con altares para recibirlos, según la tradición, en su regreso desde el Mictlán.

30 DE OCTUBRE, LLEGAN LAS ALMAS DE LOS NIÑOS QUE FALLECIERON SIN BAUTIZAR 31 de octubre: Llegan las almas de quienes nunca nacieron o permanecen en el limbo, así como de los niños que murieron sin haber recibido el bautismo. En algunas regiones, este día también se relaciona con el llamado ‘Día de los Angelitos’, una denominación vinculada con el recuerdo de los niños fallecidos, que suele asociase al 1 de noviembre Para esta ocasión, las familias pueden preparar altares con juguetes, dulces y otros objetos que eran del agrado de los pequeños. Estos elementos buscan darles la bienvenida y ayudarlos a encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos. ¿Cuál es la hora en la que termina la visita de los difuntos? Aunque no existe una hora exacta en que las almas llegan o se marchan, la creencia popular indica que el 3 de noviembre a las 3:00 de la tarde los difuntos regresan al más allá, dando por concluidas las festividades.

¿QUÉ OFRENDA COLOCARLE A LOS ‘ANGELITOS’? Las ofrendas dedicadas a las almas infantiles se distinguen por sus adornos delicados y elementos asociados con la niñez, ofrendas como las flores blancas, las veladoras pequeñas o algunos alimentos con sabores suaves, suelen ser los elegidos por las familias para ser colocados. Los juguetes también son necesarios y deberán tener su lugar en el altar de muertos, ya que evocan a la infancia y representan una manera de recordar a quienes fallecieron a una edad temprana. Alguna pertenencia que evoque al pequeño o pequeña que falleció también debe incorporarse con una intención afectiva, de modo que el alta se convierta en una expresión de memoria y homenaje. Los altares de los ‘angelitos’ están relacionados con la inocencia infantil, su propósito es preserva el vínculo emocional con los seres queridos ausentes.

¿DE DÓNDE SURGE LA TRADICIÓN DEL ALTAR DE MUERTOS? El Día de Muertos representa el reencuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según la tradición, las almas visitan sus antiguos hogares para disfrutar de los aromas, sabores y recuerdos que les ofrecen en las ofrendas. Los altares están decorados con veladoras, papel picado, pan de muerto, fotografías y los alimentos favoritos de los difuntos, todo con un propósito: honrar la memoria de quienes ya partieron. La celebración tiene un origen prehispánico, heredado de los pueblos mexicas, quienes dedicaban varios días a rendir tributo a sus muertos una vez terminada la temporada de cosecha, entre septiembre y noviembre. Con la llegada de los conquistadores españoles, estas costumbres se fusionaron con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, dando lugar a la tradición que hoy se conoce como Día de Muertos. Este sincretismo se refleja en los elementos que componen las ofrendas, donde lo indígena y lo religioso conviven: la presencia de alimentos y flores de origen prehispánico se une a símbolos católicos como las velas, cruces y santos.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL DÍA DE MUERTOS PARA LA CULTURA Y TRADICIÓN DE MÉXICO? El Día de Muertos es una de las celebraciones más significativas de México y del mundo, no solo por su antigüedad, sino por el profundo valor cultural, social y emocional que representa. Su importancia radica en varios pilares: 1. Patrimonio Cultural de la Humanidad La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008. Este reconocimiento destaca su valor excepcional como una de las expresiones culturales más antiguas, que integra la cosmovisión indígena con elementos de la fe católica. 2. Un Reencuentro con la Memoria El corazón de la celebración es el retorno transitorio de las almas de los difuntos a casa. No se trata de un día de luto, sino de una fiesta que: * Honra la vida: Se celebra a la persona que fue, recordando sus gustos y su existencia a través de los objetos, la comida y la bebida colocados en la ofrenda. * Sana la pérdida: Permite a las familias dialogar con el recuerdo de sus seres queridos, haciendo que la muerte sea vista como parte del ciclo vital y no como una ausencia definitiva. 3. Refuerzo de la Identidad Mexicana La tradición mezcla raíces prehispánicas (la visión de la muerte como un paso y no un final, y el uso de elementos como el copal) con aportes europeos (la cruz, las velas). Esta fusión es un símbolo de la identidad nacional, única en el mundo, que aborda la muerte con respeto, ironía y alegría. 4. Vínculo Social y Comunitario El Día de Muertos fortalece los lazos entre los vivos y entre estos y sus ancestros. La preparación de la ofrenda y la visita a los panteones se convierte en un acto colectivo que une a: * La familia: Al recordar y compartir juntos los alimentos en torno al altar. * La comunidad: Al decorar calles y panteones, y al compartir el Pan de Muerto y otros platillos típicos. 5. Simbología y Riqueza Ritual Cada elemento del altar de muertos tiene un significado que actúa como un puente espiritual: * Flor de Cempasúchil: Su color y aroma guían a las almas. * Velas y Cirios: Representan la luz y la fe para que las almas encuentren el camino. * Copal e Incienso: Purifican el ambiente. * Agua: Calma la sed de las almas. * Calaveritas de Azúcar: Simbolizan de forma lúdica que la muerte es dulce e inevitable.

¿QUÉ DEBE LLEVAR UN ALTAR DE DÍA MUERTOS? Cada altar es un homenaje personal, pero existen elementos que se consideran indispensables para completar el ciclo simbólico de la vida, la muerte y el regreso espiritual. - Veladoras y cirios: representan la luz que guía a las almas y simbolizan la esperanza. - Incienso: purifica el ambiente y aleja los malos espíritus. - Agua: calma la sed del difunto tras su largo recorrido desde el más allá. - Sal: evita la corrupción del alma durante su estancia en el mundo terrenal. - Flor de cempasúchil: su color y aroma marcan el camino de las almas hacia la ofrenda. - Pan de muerto: tradicional símbolo del ciclo entre la vida y la muerte. - Frutas y alimentos: además de los platillos preferidos de los difuntos, se incluyen frutas de temporada como mandarina, caña, guayaba, naranja y jícama, productos que forman parte de la riqueza agrícola del país. - Calaveritas: antiguamente elaboradas con cráneos reales, hoy se hacen de azúcar, chocolate o amaranto. - Papel picado: aporta color y representa el elemento del aire. - Fotografías: son el corazón del altar, pues evocan a las personas a quienes se dedica la ofrenda. El Día de Muertos es, más que un acto de duelo, una celebración a la memoria y a la continuidad de la vida. Cada altar de muertos es único: refleja la historia, los gustos y los afectos de quienes lo elaboran.

Con velas encendidas, flores de cempasúchil y el aroma del copal, los hogares mexicanos se llenan de luz y color, reafirmando una tradición que ha trascendido siglos y que sigue recordando al mundo que, en México, la muerte también se celebra con amor y alegría. El Día de Muertos no solo celebra la muerte, sino la vida misma y la conexión eterna entre generaciones. Por eso, cada altar es una muestra de amor y memoria, un recordatorio de que nadie muere mientras su recuerdo siga vivo en nuestros corazones.