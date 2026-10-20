Día de Muertos: ¿Cómo hacer faroles para tu altar con frascos de vidrio reciclados?

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    Día de Muertos: ¿Cómo hacer faroles para tu altar con frascos de vidrio reciclados?
    Los frascos de café de vidrio pueden reutilizarse para elaborar faroles decorativos que iluminen los altares durante las celebraciones del Día de Muertos. PEXELS

Los frascos de café vacíos pueden convertirse en faroles decorativos para Día de Muertos. Descubre qué materiales necesitas y cómo pintarlos, decorarlos e iluminarlos para dar un toque tradicional a tus altares

Reutilizar frascos de café vacíos es una alternativa económica y creativa para elaborar faroles decorativos durante el Día de Muertos. Estos recipientes pueden transformarse en luminarias tradicionales que aportan luz a los altares del hogar y a los espacios exteriores. De acuerdo con información sobre gestión de residuos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aprovechar los envases de vidrio contribuye a disminuir los desechos domésticos durante las celebraciones de temporada.

Esta propuesta de reciclaje creativo permite combinar materiales textiles, flores representativas de la festividad y opciones de iluminación seguras, sin necesidad de realizar una inversión elevada.

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CONOCE LOS MATERIALES

Para elaborar estos adornos con frascos de vidrio, se necesitan los siguientes materiales:

- Frascos de café de vidrio limpios y secos.

- Cuerda de yute o cinta adhesiva de papel (masking tape).

- Pintura acrílica o en aerosol en colores tradicionales, como naranja, negro, morado o blanco.

- Una esponja pequeña o un pincel.

- Velas eléctricas o una serie de luces LED.

- Tijeras y silicón caliente (opcional).

De acuerdo con las recomendaciones de la Cruz Roja Mexicana para prevenir accidentes en los altares, es preferible utilizar velas electrónicas o luces LED, con el propósito de reducir el riesgo de quemaduras e incendios en el hogar.

$!Las figuras de calaveritas, cruces y flores de cempasúchil permiten personalizar los faroles elaborados con recipientes reciclados.
Las figuras de calaveritas, cruces y flores de cempasúchil permiten personalizar los faroles elaborados con recipientes reciclados. PEXELS

PASO A PASO PARA ELABORAR UN FAROL CON FRASCOS DE VIDRIO

1. Prepara el recipiente que servirá como base del adorno. Para ello, es necesario retirar las etiquetas y los restos de pegamento con agua, jabón o alcohol, y dejar que el frasco se seque por completo.

2. Después, se pueden crear figuras decorativas colocando cinta adhesiva sobre el cristal. Los diseños pueden incluir calaveritas, cruces o flores de cempasúchil, que funcionarán como espacios transparentes para permitir el paso de la luz.

3. Una vez definidas las figuras, pinta la superficie del frasco con pintura acrílica, utilizando una esponja para aplicar pequeños toques, o con pintura en aerosol. Posteriormente, deja secar durante un par de horas.

4. Cuando la pintura esté seca, retira cuidadosamente la cinta adhesiva para descubrir las siluetas transparentes que dejarán pasar la iluminación.

5. Puedes decorar el contorno del recipiente enrollando cuerda de yute alrededor de la boca o la base del frasco. Para fijarla, es posible utilizar silicón caliente.

6. Finalmente, coloca en el interior una vela eléctrica o una serie de luces LED para completar el farol, que puede utilizarse como adorno en los altares de Día de Muertos o en otros espacios del hogar.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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