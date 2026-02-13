Día de San Valentín: Qué significan los colores de las flores para regalar el 14 de febrero
COMPARTIR
TEMAS
Cada color y cada especie tiene un significado oculto, que representa un mensaje ideal para dedicar en un día especial como el 14 de febrero
El 14 de febrero, conocido como el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, es una de las fechas más simbólicas del calendario. Cada año, millones de personas buscan la forma perfecta de expresar sus sentimientos hacia su pareja, amigos o familiares, y los pequeños detalles cobran un significado especial.
Entre chocolates, cartas y cenas románticas, las flores se mantienen como uno de los regalos más representativos de esta celebración. No solo destacan por su belleza y aroma, sino porque han sido, desde hace siglos, un medio para comunicar emociones profundas sin necesidad de palabras.
TE PUEDE INTERESAR: Día del amor y la amistad: 10 prompts para generar imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero
Regalar flores en San Valentín es una tradición que va más allá de lo estético: cada color y cada especie transmite un mensaje distinto, capaz de expresar amor apasionado, gratitud, admiración, amistad o ternura. Por ello, elegir el arreglo adecuado puede convertir un gesto sencillo en un recuerdo inolvidable.
ESTO SIGNIFICAN LOS COLORES DE LAS FLORES
El color de las flores es clave para el mensaje que se desea transmitir:
1. Rojo: está asociado con el amor intenso y el deseo; evocan pasión, seducción y fuerza emocional. Son las más elegidas para expresar sentimientos románticos profundos.
2. Blanco: simboliza pureza, devoción y amor eterno. Transmiten elegancia, paz y sencillez, por lo que suelen asociarse con vínculos sinceros y duraderos.
3. Rosa: representa ternura, delicadeza y afecto, además de reflejar alegría, feminidad e inocencia.
4. Amarillo: ligado a la amistad, la felicidad y la energía positiva, ideal para desear bienestar y optimismo.
5. Azul: expresa confianza, apoyo y tranquilidad.
6. Morado se asocia con admiración, respeto, creatividad y gratitud.
7. Naranja: transmite entusiasmo, vitalidad y calidez, perfecto para celebrar logros, nuevas etapas o amistades sinceras.
CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LAS FLORES
Además del color, la especie de la flor también tiene un simbolismo especial.
1. Las rosas representan amor, belleza, respeto y pasión, siendo el emblema por excelencia del 14 de febrero.
2. Las margaritas simbolizan inocencia, lealtad y nuevos comienzos, mientras que las gerberas transmiten alegría y felicidad.
3. Los lirios evocan pureza, renovación y majestuosidad; las orquídeas destacan por su elegancia, feminidad, fuerza y resiliencia.
4. Los tulipanes son símbolo de un amor sincero, perfecto y duradero, y los claveles expresan admiración, fascinación y amor profundo.
5. Los girasoles representan vitalidad, optimismo y energía positiva.
6. Las peonías están asociadas con la prosperidad, la buena fortuna y el amor romántico.
7. Los crisantemos simbolizan fidelidad, longevidad y alegría, mientras que las hortensias reflejan sentimientos puros y sinceros.
CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN
El Día de San Valentín tiene su origen en la antigua Roma y está vinculado a la figura de Valentín de Roma, un sacerdote que, según la tradición, celebraba matrimonios en secreto cuando estos estaban prohibidos por el emperador Claudio II.
Con el paso del tiempo, la historia de San Valentín se mezcló con antiguas celebraciones paganas y tradiciones cristianas, hasta consolidarse como una fecha dedicada al amor y la unión entre las personas. Siglos después, esta conmemoración evolucionó hasta convertirse en la celebración romántica que hoy conocemos.
TE PUEDE INTERESAR: Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star
Así, cada 14 de febrero no solo se festeja el amor y la amistad, sino también la posibilidad de comunicar sentimientos a través de símbolos, como las flores, que siguen siendo uno de los lenguajes más universales y emotivos para decir “te quiero”.