$!Día de San Valentín: Qué significan los colores de las flores para regalar el 14 de febrero

El 14 de febrero, conocido como el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, es una de las fechas más simbólicas del calendario. Cada año, millones de personas buscan la forma perfecta de expresar sus sentimientos hacia su pareja, amigos o familiares, y los pequeños detalles cobran un significado especial. Entre chocolates, cartas y cenas románticas, las flores se mantienen como uno de los regalos más representativos de esta celebración. No solo destacan por su belleza y aroma, sino porque han sido, desde hace siglos, un medio para comunicar emociones profundas sin necesidad de palabras. Regalar flores en San Valentín es una tradición que va más allá de lo estético: cada color y cada especie transmite un mensaje distinto, capaz de expresar amor apasionado, gratitud, admiración, amistad o ternura. Por ello, elegir el arreglo adecuado puede convertir un gesto sencillo en un recuerdo inolvidable.

ESTO SIGNIFICAN LOS COLORES DE LAS FLORES El color de las flores es clave para el mensaje que se desea transmitir: 1. Rojo: está asociado con el amor intenso y el deseo; evocan pasión, seducción y fuerza emocional. Son las más elegidas para expresar sentimientos románticos profundos. 2. Blanco: simboliza pureza, devoción y amor eterno. Transmiten elegancia, paz y sencillez, por lo que suelen asociarse con vínculos sinceros y duraderos. 3. Rosa: representa ternura, delicadeza y afecto, además de reflejar alegría, feminidad e inocencia. 4. Amarillo: ligado a la amistad, la felicidad y la energía positiva, ideal para desear bienestar y optimismo. 5. Azul: expresa confianza, apoyo y tranquilidad. 6. Morado se asocia con admiración, respeto, creatividad y gratitud. 7. Naranja: transmite entusiasmo, vitalidad y calidez, perfecto para celebrar logros, nuevas etapas o amistades sinceras.