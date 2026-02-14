Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías

La gestión que encabezó el expresidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro —hoy detenido por presuntos actos de extorsión y nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— brilló por su opacidad, pues bajo su administración nunca se transparentaron contratos, auditorías, sueldos, ni el uso que se le dio al presupuesto municipal.

En una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se encontró que desde que inició la gestión de Diego Rivera Navarro, en octubre de 2024, a la fecha, prácticamente no se subió ninguna información o documento público, pese a que es una obligación.

En los diversos apartados de la PNT no aparece información sobre contratos de obras, bienes y servicios; ni declaraciones patrimoniales de los funcionarios del gobierno municipal, gastos de publicidad oficial y en comisiones oficiales, así como informes de ingresos.

Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

También, al revisar el apartado Declaraciones patrimoniales, ninguna declaración de funcionarios municipales ha sido publicada, por lo que se desconoce el sueldo que percibía Diego Rivera Navarro como presidente municipal, así como la de su gabinete, incluidos los directores de Seguridad Pública, Catastro, y Obras Públicas, quienes también fueron detenidos por presunta extorsión y nexos con narcotráfico.

Al consultar el apartado Auditorías, ninguna auditoría ha sido subida, lo mismo que informes de presupuesto del gasto público, información financiera, gastos en comisiones oficiales, ni currículums de funcionarios.

La leyenda que aparece en todas estas consultas es “se encontraron cero resultados”.

¿Qué dice la ley?

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los municipios, como sujetos obligados, deben publicar —sin necesidad de que se les solicite— información pública como sueldos, contratos, licitaciones, presupuestos, deuda pública, estructuras orgánicas, planes de desarrollo y gastos en comunicación social.

El artículo 66 de la Ley General de Transparencia detalla que los gobiernos municipales están obligados a poner a disposición del público y actualizar, conforme al ámbito de su competencia, información como presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados, planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales.

El instituto de transparencia de Jalisco es el órgano garante de revisar que los municipios cumplan con su obligación de informar asuntos de gobierno.

Como regidor, afirmó dedicarse a la compra y venta de caballos

En mayo de 2023, como regidor de Morena, Diego Rivera afirmó en su declaración patrimonial tener ingresos anuales por 72 mil 773 pesos, de los cuales, detalló, 30 mil eran por la compra y venta de caballos.

El entonces regidor morenista aseguró estar soltero, haber estudiado la licenciatura en Derecho, pero sin haberla concluido. Además de que no informó de experiencia laboral previa.

En su declaración, el hoy expresidente municipal dijo no poseer vehículos, bienes muebles e inmuebles, ni inversiones, ni cuentas bancarias u otro tipo de valores.

Señaló no tener participación en empresas, sociedades o asociaciones, así como préstamos, ni recibir apoyos o beneficios públicos.

En el caso de Lorena Marisol Rodríguez Rivera, regidora que fue electa por el Cabildo de Tequila como presidenta municipal interina tras la detención de Rivera, informó en su declaración patrimonial en mayo de 2024 tener ingresos mensuales netos por 24 mil 757 pesos.

Aunque testó parte de su declaración patrimonial, la entonces regidora detalló haber trabajo previamente en la Secretaría de Bienestar en el área de censos y atención directa a la población del 1 de abril de 2019 al 20 de enero de 2024, y en el último año —2023— haber tenido ingresos netos por 169 mil 907 pesos.

El pasado 11 de febrero, EL UNIVERSAL dio a conocer que Julio César Limón Trigueros, tesorero del municipio de Tequila, Jalisco, declaró haber ganado en un año más de 34 millones de pesos como remuneración por su trabajo anterior, cuando era asesor legislativo.

La cifra aparece en su más reciente declaración patrimonial presentada al asumir su cargo como funcionario municipal.

Limón fue nombrado encargado de la hacienda local por el exalcalde de Tequila detenido el pasado 5 de febrero por fuerzas federales en el marco de la Operación Enjambre.

La declaración del tesorero, fechada el 27 de noviembre de 2024, fue sellada como “recibida” por la Contraloría municipal e indica que el jalisciense percibía un ingreso de 24 mil pesos mensuales por su cargo en el municipio.

Gobierno en la opacidad

Desde el inicio de su gestión, en octubre de 2024, Diego Rivera Navarro no transparentó declaraciones patrimoniales ni el uso que se le dio al presupuesto municipal.

Diego Rivera Navarro rindió protesta como alcalde de Tequila en octubre de 2024, tras ganar las elecciones por Morena, PT y PVEM.

En mayo de 2025 fue citado por la fiscalía de Jalisco por contratar a la banda Los Alegres del Barranco para una presentación en el municipio, donde se proyectaron imágenes de “El Mencho”, fundador del CJNG.

En diciembre del año pasado la tequilera José Cuervo interpuso una denuncia ante la fiscalía del estado en contra del gobierno del morenista, por presuntamente cobrar excesivamente y fijar una multa millonaria.

El 5 de febrero pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante la Operación Enjambre fue detenido junto a tres servidores públicos más del ayuntamiento.

Es acusado de encabezar una red de corrupción en el ayuntamiento y desvío de recursos, así como de abuso de poder.

