Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

VILLANUEVA, ZAC.- El operativo desplegado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en las inmediaciones del Rancho El Soyate, fue consecuencia de la detención de “El Braca”, identificado por autoridades estatales como líder de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con otros tres presuntos generadores de violencia, informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que los cierres parciales reportados la mañana de este viernes en la carretera federal 54, a la altura de la localidad de Zapoqui y el crucero de Tayahua, obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Detalló que la detención se realizó en el municipio de Tabasco y que el ataque contra fuerzas de seguridad ocurrió cerca de las 19:00 horas del día anterior, cuando los cuatro detenidos eran trasladados en un convoy custodiado rumbo a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Reyes Mugüerza añadió que, durante el traslado, se resguardó el perímetro cercano a El Soyate, incluidas propiedades de la familia Aguilar. “Personas de la familia Aguilar, hay que aclarar, no don Pepe Aguilar, sino personas de la familia Aguilar se encontraban en las inmediaciones de El Soyate, en tránsito o no, esa información la desconocemos, pero se encontraban en las inmediaciones (...) y se resguardó toda el área de El Soyate incluidas y las fincas de la familia Aguilar”, señaló.

Cuestionado sobre si entre esas personas se encontraban Ángela Aguilar y Christian Nodal, el secretario general dijo que desconocía quiénes eran los integrantes que estaban en las inmediaciones del rancho.

Sobre el ataque, el funcionario afirmó que se utilizó un dron con un explosivo, al señalar que el CJNG “trató de liberar al jefe de plaza”. Indicó que el artefacto dañó una unidad de la Policía Estatal, que se repelió la agresión y que se reforzó el operativo para resguardar a la población de esa zona.

Como antecedentes, recordó que en semanas recientes se han registrado ataques contra fuerzas de seguridad en Tabasco y Villanueva, y sostuvo que la captura de “El Braca” representa, según la autoridad estatal, la detención de la cabeza de una célula, luego de aprehensiones previas de dos familiares del presunto jefe de plaza que ya cumplen sentencia.

Reyes Mugüerza dijo que por el nivel del detenido y el aseguramiento de armas largas, explosivos y narcóticos, en la Mesa Estatal de Seguridad se planteó solicitar colaboración de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República.

La Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad informó que las personas detenidas fueron Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18; Juan Carrera “N”, de 21; y Flavio Alberto “N”, de 38, identificado como “El Braca”. En el operativo participaron la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía estatal, y se aseguraron armas, cargadores, chalecos, “poncha llantas”, dosis de presunta metanfetamina, cocaína y marihuana, además de explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta Chevrolet; todo fue puesto a disposición de la autoridad competente para integrar la investigación.