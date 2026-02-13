¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina confirma primera etapa del registro para alumnos de primaria

El programa social que tiene como objetivo apoyar económicamente a las familias, con el fin de fomentar la permanencia escolar en niñas, niños y adolescentes de primaria (quienes en 2026 fueron incluidos como parte de los Programas para el Bienestar) y secundaria, además de garantizar la conclusión de sus estudios, a través del pago en cinco bimestres a lo largo del año.

Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿QUÉ HACER EN CASO NO HABER RECOGIDO LA TARJETA?

Para aquellos estudiantes que no hayan recogido sus tarjetas, se abrirá un periodo de entregas extemporáneo, en el que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reprogramará citas y notificará las nuevas fechas de entrega.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), las tarjetas no entregadas están seguras, debido a que ya están asignadas a las madres, padres y tutores que realizaron el registro de los nuevos becarios. Estas personas son las que deberán presentarse a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los documentos que deben llevarse para recoger la tarjeta donde se realizarán los depósitos correspondientes al apoyo económico mensual para estudiantes son:

- Identificación oficial vigente de la persona que realizó el registro (original y copia).

- Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor, así como del estudiante (copia).

- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la madre, padre o tutor, así como del alumno o alumna (copia).

- Comprobante de domicilio vigente (copia).

Luego de recibir el plástico, se recomienda cambiar el NIP y guardar el plástico en un lugar seguro, pues a través de este medio de pago se enviará el apoyo económico del programa. La tarjeta se activará por si sola con el primer pago que se reciba.

MONTOS DE LA BECA ‘RITA CETINA’

El monto del apoyo varía según la situación de cada familia.

Familias de continuidad (ingresaron al programa en 2025 o antes):

- 1 estudiante de primaria= $1,900 pesos bimestrales

- 2 estudiantes de primaria= $1,900 pesos bimestrales

- 1 estudiante de primaria + 1 de secundaria= $1,900 pesos bimestrales

- 2 estudiantes de secundaria= $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales

- 1 estudiante de primaria + 2 de secundaria= $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales

Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026:

- 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales.

Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026):

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $ $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales.

CÓMO SOLICITAR LA BECA ‘RITA CETINA’

El proceso se desarrollará en tres etapas principales.

Asambleas informativas:

Durante febrero se realizarán reuniones en escuelas primarias públicas del país para explicar a las familias el procedimiento de registro en línea. La CNBBBJ señaló que es importante asistir para conocer el paso a paso del trámite.

Las fechas y sedes se informarán mediante carteles en las escuelas y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado, que también notificará posibles cambios.

Registro en línea:

Después de las asambleas, las familias podrán realizar la solicitud en la plataforma oficial:www.becaritacetina.gob.mx

Entrega de tarjetas:

Cuando inicie la distribución de tarjetas, la información se difundirá mediante las escuelas, el sitio web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp del programa.

PASOS PARA REGISTRAR CORRECTAMENTE A MI HIJO O HIJA A LA BECA RITA CETINA

- Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX , si no tienes una cuenta, sigue los pasos:

1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;

2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;

6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’.

- Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu Llave MX.

- Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale ‘Guardar registro’y así habrás terminado el registro del padre.

- Selecciona en ‘Registrar un estudiante’ y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social. Da clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘Validar CURP’.

- Los datos del estudiante se llenarán automáticamente, sólo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor.

- Da clic en ‘Guardar y continuar’.

- Si quieres registrar a otro estudiante deberás realizar el mismo proceso.

- Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.