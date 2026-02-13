José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián

13 febrero 2026
    José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián
    Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales. FOTO: ARCHIVO / INSTAGRAM

El cantante aseguró que emprendió acciones legales no solo por el daño a su imagen, sino también para defender la memoria de su hermano

El drama entre la familia de Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, continúa sin tregua. Al parecer, la viuda de Julián deberá enfrentar una nueva batalla legal, luego de que José Manuel Figueroa la denunciara por haber asegurado que él abusó de su hermano cuando era niño, sin presentar prueba alguna.

Los audios en los que Imelda arremete contra su excuñado circularon en redes sociales y diversos medios. Aunque intentó negarlo, fue la propia Garza quien los proporcionó a periodistas de espectáculos como Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón.

Si bien Figueroa negó de inmediato los señalamientos en su contra —e incluso trascendió que la grabación pudo haber sido generada mediante inteligencia artificial—, el hijo de Joan Sebastian no se quedó de brazos cruzados y decidió llevar el caso ante las instancias legales correspondientes.

¿QUÉ HIZO JOSÉ MANUEL FIGUEROA?

Sin dar mayores detalles, José Manuel explicó que esta decisión no solo responde a las afectaciones que las palabras de Imelda han tenido en su vida, sino también a la defensa de la memoria de su hermano.

“Los derechos y la dignidad de una persona fallecida no terminan con su partida. A nosotros, los que quedamos, nos toca proteger su legado y defender su honor frente a quienes eligen propagar mentiras”, escribió en un extenso mensaje.

Asimismo, lanzó un reproche directo a Tuñón por lo que considera un intento de manchar el recuerdo de Julián. “Desgarrador ver cómo tú, que juraste amarlo hasta la muerte, intentas empañar su recuerdo. No hay justificación para lo que se ha hecho en mi contra y en la memoria de Julián”, agregó.

PREOCUPACIÓN POR EL NIÑO

Finalmente, el exnovio de Ninel Conde lamentó que su sobrino esté en medio de otro pleito legal; sin embargo, dejó claro que llegará hasta las últimas consecuencias.

“No permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias; la ley es el refugio al que debemos acudir. La lucha por la verdad es también una lucha por mi padre y por ustedes, mis tres hermanos”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A cantar los hits de los 80! Llegará Itatí Cantoral a Saltillo con ‘Mentiras, El Musical’

Hasta este jueves, Imelda no se ha pronunciado al respecto. Quien sí decidió hablar fue Maribel Guardia, madre de Julián, quien expresó públicamente su apoyo a Figueroa.

Este no es el único conflicto legal en el que se ha visto involucrada Imelda. Hace un año, la costarricense también emprendió acciones legales para salvaguardar el bienestar de su nieto, al asegurar que el comportamiento de su exnuera ponía en riesgo al menor.

