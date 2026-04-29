Día del Niño 2026: ¿hay clases el 30 de abril o se suspende la jornada escolar?

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/ 29 abril 2026
    Día del Niño 2026: ¿hay clases el 30 de abril o se suspende la jornada escolar?
    El Día del Niño es una de las fechas más esperadas en México, pero también genera dudas entre familias. Foto: Cuartoscuro - Victoria Valtierra Ruvalcaba

El Día del Niño es una de las fechas más esperadas en México, pero también genera dudas entre familias.

El Día del Niño 2026 volverá a ser una fecha clave para millones de estudiantes en México. Cada año, el 30 de abril no solo representa una celebración para niñas y niños, sino también una interrogante frecuente: ¿se suspenden las clases o se mantiene la jornada escolar?

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¿Hay clases el 30 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sí habrá clases el jueves 30 de abril de 2026. Esto aplica para estudiantes de nivel básico, principalmente preescolar y primaria.

Aunque se trata de una fecha con gran relevancia social y educativa, no está considerada como un día de descanso obligatorio dentro del ciclo escolar. Por lo tanto, las actividades académicas continúan de manera formal.

¿Cómo se vive el Día del Niño en las escuelas?

Si bien no se suspenden las clases, la dinámica escolar suele cambiar. En la práctica, muchas instituciones educativas optan por transformar la jornada en un espacio de convivencia y celebración.

Actividades comunes durante esta fecha

En distintos planteles, es habitual que se organicen actividades especiales como:

- Festivales escolares

- Juegos y dinámicas recreativas

- Convivencias en el aula

- Presentaciones culturales

Estas actividades buscan crear un ambiente distinto al habitual, priorizando el bienestar emocional y la convivencia entre estudiantes.

$!El Día del Niño 2026 volverá a ser una fecha clave para millones de estudiantes en México
El Día del Niño 2026 volverá a ser una fecha clave para millones de estudiantes en México Foto: Cuartoscuro - Victoria Valtierra Ruvalcaba

El descanso llega al día siguiente

Aunque el 30 de abril sí hay clases, el descanso está muy cerca. El viernes 1 de mayo no habrá actividades escolares, ya que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, un día festivo oficial en México.

Esto permite que los estudiantes disfruten de un pequeño descanso después de la celebración, generando un fin de semana más largo para muchas familias.

¿Por qué se celebra el Día del Niño en México?

El origen del Día del Niño en México se remonta a 1924, cuando el entonces presidente Álvaro Obregón, junto con el secretario de Educación José Vasconcelos, impulsó su conmemoración.

Un enfoque en los derechos de la infancia

El objetivo principal fue destacar la importancia de proteger los derechos de niñas y niños, así como promover su desarrollo integral. Esta visión se alinea con los principios internacionales establecidos años después, en 1959, por la Asamblea General de la ONU.

Aunque a nivel global el Día del Niño se reconoce el 20 de noviembre, México adoptó el 30 de abril como una fecha representativa para visibilizar la infancia.

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Un día especial, pero con clases

En resumen, el Día del Niño 2026 no suspende clases, pero sí transforma la experiencia escolar. Más allá de la asistencia obligatoria, se trata de una jornada distinta, enfocada en la celebración, la convivencia y el reconocimiento de la infancia.

Para madres y padres, la recomendación es estar atentos a las indicaciones de cada escuela, ya que las actividades pueden variar. Sin embargo, el mensaje es claro: el 30 de abril se asiste a clases, pero se vive de manera diferente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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