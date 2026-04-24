Refuerza IMSS Coahuila prevención infantil con jornadas especiales por el Día del Niño

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reafirmó su compromiso con la salud de la población infantil al fortalecer sus estrategias de prevención y detección oportuna de enfermedades que pueden impactar en etapas posteriores de la vida. En el marco del Día de la Niña y el Niño, la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM) informó que del 27 al 30 de abril se llevarán a cabo actividades especiales en las unidades médicas, enfocadas en la promoción de la salud a través de dinámicas recreativas. Bajo el lema “Prevenir es un súper poder”, se invita a madres, padres y tutores a acercar a los menores para aprovechar estos servicios.

ESTRATEGIAS INTEGRALES DESDE EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Desde la atención primaria, el IMSS impulsa programas como PrevenIMSS y ChiquitIMSS, además del servicio de Nutrición, con el objetivo de orientar a las familias sobre la importancia de establecer hábitos saludables desde edades tempranas. Entre las principales acciones que se promueven destacan la activación física cotidiana, una alimentación equilibrada, el lavado frecuente de manos, la higiene bucal adecuada y el fomento de actividades recreativas, elementos clave para un desarrollo integral durante la infancia.

Asimismo, en los módulos de Medicina Preventiva se mantienen de manera permanente campañas de vacunación dirigidas a proteger a la niñez contra enfermedades como sarampión, rubéola y hepatitis.

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DENTRO Y FUERA DEL HOGAR A través del área de Trabajo Social, el programa ChiquitIMSS se extiende a instituciones educativas mediante actividades lúdicas diseñadas para niñas y niños de entre 3 y 9 años, fortaleciendo conocimientos en nutrición, higiene y bienestar emocional. De forma complementaria, el servicio de Nutrición ofrece pláticas informativas en consultorios y salas de espera, brindando a madres y padres herramientas prácticas para mejorar la alimentación de sus hijos. El IMSS hizo un llamado a la población a aprovechar estas jornadas y a consolidar una cultura preventiva que permita reducir riesgos a la salud, evitando complicaciones futuras que requieran atención médica especializada.

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