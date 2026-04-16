¿Donación o testamento?... esta es la opción más segura y económica para heredar en México

El desconocimiento y algunas creencias culturales —como asociar el testamento con la mala suerte— han contribuido a que este trámite se postergue. Sin embargo, especialistas coinciden en que no dejar instrucciones claras puede derivar en conflictos familiares y gastos innecesarios.

Hablar de herencia sigue siendo un tema incómodo para muchas familias en México. La falta de previsión es evidente: solo una minoría cuenta con un testamento , lo que abre la puerta a disputas legales y procesos largos tras el fallecimiento de un familiar.

En este contexto, surge una alternativa cada vez más considerada: la donación en vida, una figura legal que permite transferir bienes antes de morir, bajo ciertas condiciones específicas.

TESTAMENTO: CONTROL TOTAL Y CERTEZA JURÍDICA

El testamento es el instrumento legal que permite a una persona dejar por escrito cómo se repartirán sus bienes. Su principal ventaja es clara: el propietario mantiene el control absoluto del patrimonio hasta el final de su vida.

Este trámite se realiza ante notario y su costo puede variar dependiendo de la entidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, durante el llamado “Mes del Testamento” se ofrecen tarifas preferenciales. Un testamento básico puede costar alrededor de $2,199.56, mientras que para personas mayores de 65 años el precio puede bajar a $733.19.

No obstante, heredar no está exento de gastos. Los beneficiarios pueden enfrentar costos que van del 15% al 30% del valor del inmueble, considerando impuestos y honorarios. A pesar de ello, expertos destacan que esta opción brinda mayor certeza jurídica.

DONACIÓN EN VIDA: TRANSFERENCIA INMEDIATA CON CONDICIONES

La donación en vida permite transferir la propiedad de un bien de manera inmediata, evitando procesos sucesorios. A diferencia del testamento, aquí el dueño pierde la titularidad desde el momento en que se firma el contrato.

Una modalidad común es el usufructo vitalicio, que permite al donante seguir utilizando el bien durante toda su vida, aunque ya no sea el propietario legal. Esto ofrece cierta seguridad para quien decide anticipar la herencia.

“El trámite puede tardar hasta seis meses en el Registro Público, aunque la firma ante notario suele concretarse en unas dos semanas”, detallan especialistas. Además, en donaciones entre familiares directos, el receptor puede quedar exento del ISR, lo que reduce la carga fiscal.

COSTOS, TIEMPOS Y DIFERENCIAS CLAVE

Ambas figuras tienen implicaciones distintas. El testamento es más económico en su elaboración inicial, pero puede implicar costos posteriores para los herederos. La donación, en cambio, genera gastos inmediatos como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), derechos registrales y honorarios notariales.

Mientras el testamento entra en vigor tras el fallecimiento, la donación tiene efectos inmediatos. Esto puede ser útil para evitar juicios, pero también implica renunciar al control del bien.

Especialistas coinciden en que la elección depende del contexto familiar, el tipo de patrimonio y los objetivos del propietario. “El testamento ofrece mayor certeza porque respeta la voluntad sin perder la propiedad en vida”, señalan.