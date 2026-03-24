¿Quién se queda la herencia: esposa o concubina? Esto dice la ley en México

En México, uno de los temas legales más delicados es la distribución de una herencia cuando no existe testamento. La situación se vuelve aún más compleja si el fallecido mantenía una relación de concubinato y, al mismo tiempo, estaba casado. En estos casos, muchas personas se preguntan: ¿qué porcentaje de la herencia le corresponde a la concubina? La respuesta no es directa, pero sí está claramente definida en el Código Civil Federal. Cuando no hay testamento, se activa la llamada sucesión legítima o intestada, en la que un juez determina quiénes son los herederos y cómo se reparten los bienes, siguiendo un orden legal establecido.

¿Puede la concubina heredar si existe una esposa? La ley es clara en este punto: si hay un matrimonio vigente, la figura del concubinato no tiene efectos legales en la herencia. Esto significa que, aunque haya existido una relación de pareja prolongada, la concubina no tendrá derecho a recibir parte de los bienes si el fallecido estaba legalmente casado. En contraste, el cónyuge sí es reconocido automáticamente como heredero, sin necesidad de demostrar la relación. Esta es una de las principales diferencias entre matrimonio y concubinato en materia sucesoria.

Requisitos para que la concubina tenga derechos En ausencia de matrimonio, la concubina sí puede heredar, pero debe cumplir con ciertos requisitos. La ley establece que debe comprobar que vivió con el fallecido al menos cinco años continuos como pareja o que tuvieron hijos en común, siempre que ambos hayan estado libres de matrimonio. Para acreditar esto, es necesario presentar pruebas ante un juez, como constancias de concubinato, comprobantes de domicilio compartido, actas de nacimiento de hijos o testimonios. Si no se logra demostrar la relación, la persona queda fuera de la herencia. ¿Cómo se reparte la herencia sin testamento? El proceso inicia con un juicio sucesorio en el que se identifican los bienes del fallecido. Después, el juez determina el orden de los herederos. En primer lugar están los hijos; posteriormente, la pareja (ya sea cónyuge o concubina, si aplica); luego los padres y, finalmente, otros familiares. Cuando hay hijos, la pareja sobreviviente comparte la herencia con ellos en proporciones similares a las del matrimonio. Si no hay descendientes, la concubina puede heredar junto con los padres del fallecido o incluso recibir la totalidad de los bienes si no existen otros herederos directos.

Diferencias clave que debes considerar Aunque el concubinato ha ganado reconocimiento legal en México, no tiene el mismo peso automático que el matrimonio. La principal diferencia radica en que la concubina debe probar la relación, mientras que el cónyuge no. Además, si existieron varias relaciones de concubinato al mismo tiempo, ninguna de las partes podrá reclamar derechos hereditarios bajo esta figura, lo que puede derivar en conflictos legales más complejos. Un punto clave: la importancia del testamento Ante este tipo de escenarios, la recomendación legal es clara: hacer un testamento evita conflictos y brinda certeza jurídica. Sin este documento, la ley decide por encima de la voluntad personal, lo que puede dejar fuera a personas cercanas al fallecido. En conclusión, la concubina solo puede acceder a la herencia si no existe un matrimonio vigente y si logra acreditar la relación. De lo contrario, los derechos recaen en la esposa y otros herederos conforme al orden legal establecido.

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