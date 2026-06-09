¿Dónde sí y dónde no?... en qué estados de México habrá suspensión de clases y home office por inauguración del Mundial 2026

La respuesta oficial es clara: no existe un día de descanso obligatorio a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno Federal no decretó una suspensión generalizada para todo el país, por lo que las decisiones relacionadas con clases y actividades laborales quedaron bajo la responsabilidad de cada entidad federativa.

A solo unas horas del arranque oficial de la Copa Mundial de Futbol 2026 , miles de trabajadores, estudiantes y padres de familia se preguntan si habrá suspensión de actividades para seguir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Esto significa que mientras algunas ciudades implementarán esquemas especiales para facilitar la movilidad y reducir la saturación vial durante la inauguración, la mayoría de los estados mantendrán sus actividades habituales.

La medida busca equilibrar la celebración del evento internacional con el funcionamiento normal de escuelas, oficinas y servicios públicos en todo el territorio mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO: LA ÚNICA CON SUSPENSIÓN OFICIAL

La Ciudad de México, sede del partido inaugural, será la única entidad que contará con medidas obligatorias establecidas mediante decreto oficial.

En materia educativa, la suspensión será total. Las clases quedarán canceladas en todos los niveles académicos, desde educación básica hasta universidades públicas y privadas. Esto incluye instituciones de gran tamaño y relevancia nacional.

En el ámbito laboral, el decreto establece que el personal administrativo de dependencias federales y locales deberá desempeñar sus funciones mediante home office o trabajo a distancia, con el objetivo de disminuir la carga vehicular en la capital.

Para la iniciativa privada no existe una obligación formal. Sin embargo, las autoridades realizaron un exhorto para que las empresas consideren implementar esquemas de teletrabajo voluntario en aquellas áreas donde sea posible.

No obstante, sectores estratégicos como salud, seguridad pública, protección civil, transporte, energía, agua y telecomunicaciones continuarán operando de manera presencial para garantizar la prestación de servicios esenciales.

JALISCO Y NUEVO LEÓN ANALIZAN MEDIDAS ESPECIALES

Las otras dos entidades mexicanas que albergarán encuentros mundialistas son Jalisco y Nuevo León, donde las autoridades optaron por un modelo más flexible.

En el caso de Jalisco, las clases permanecen dentro del calendario escolar regular. Sin embargo, las autoridades estatales analizan mecanismos de flexibilización en horarios, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se espera una importante afluencia de visitantes.

Además, se estudian operativos especiales de movilidad y posibles ajustes en las jornadas laborales durante los días de partido para evitar congestionamientos severos.

Por su parte, Nuevo León mantendrá actividades normales en escuelas, oficinas y centros laborales. Aun así, la Secretaría de Educación estatal recomendó a los planteles ubicados en Monterrey otorgar facilidades horarias para reducir la presión sobre el sistema de transporte público.

Estas medidas podrían ampliarse conforme se acerquen los encuentros programados en ambas sedes mundialistas.

BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO DAN FACILIDADES A ESTUDIANTES

Aunque no habrá suspensión oficial, algunos estados decidieron adoptar esquemas de flexibilidad para los estudiantes.

En Baja California, las autoridades educativas informaron que las escuelas permanecerán abiertas; sin embargo, los alumnos que decidan permanecer en casa para seguir la ceremonia inaugural podrán justificar su inasistencia sin consecuencias académicas.

Una decisión similar fue anunciada en Guanajuato, donde las faltas relacionadas con la inauguración del Mundial tampoco serán contabilizadas de manera negativa para los estudiantes.

Estas medidas representan un punto intermedio entre la suspensión total y la operación normal, permitiendo que las familias decidan libremente cómo vivir el inicio de la justa mundialista.

27 ESTADOS CONTINUARÁN CON ACTIVIDADES NORMALES

Para la mayoría del país, el jueves 11 de junio será una jornada ordinaria.

Entidades como Estado de México, Puebla, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Coahuila, Querétaro, Sonora y otras 20 más mantendrán clases presenciales y actividades laborales bajo los horarios habituales.

Las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública continuarán operando con normalidad, mientras que las oficinas gubernamentales seguirán brindando atención presencial.

En estos estados, cualquier permiso especial dependerá exclusivamente de las políticas internas de empresas privadas, universidades o instituciones educativas particulares.

Algunas regiones podrían presentar suspensiones escolares focalizadas durante la misma fecha, pero estas obedecen a contingencias meteorológicas relacionadas con la tormenta tropical Boris y no guardan relación con el Mundial.

UN MUNDIAL QUE TRANSFORMARÁ LA MOVILIDAD DE LAS CIUDADES SEDE

La inauguración de la Copa Mundial representa uno de los mayores desafíos logísticos para las ciudades anfitrionas.

Autoridades federales y estatales estiman que millones de personas seguirán las actividades relacionadas con el torneo, lo que incrementará significativamente la movilidad urbana, especialmente en las sedes oficiales.

Por ello, las medidas adoptadas buscan disminuir el tráfico vehicular, facilitar el desplazamiento de visitantes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante el arranque del campeonato.

Aunque no habrá un descanso nacional, el Mundial 2026 ya comienza a modificar la rutina cotidiana de miles de mexicanos, particularmente en aquellas ciudades que recibirán la atención del planeta durante las próximas semanas.

DATOS CURIOSOS

• La Ciudad de México es la única entidad con suspensión oficial de clases por la inauguración del Mundial.

• El home office será obligatorio únicamente para personal administrativo del sector público en la capital.

• Jalisco y Nuevo León aplicarán medidas flexibles relacionadas con movilidad y horarios.

• Baja California y Guanajuato permitirán justificar inasistencias escolares vinculadas al evento.