Los cubanoestadounidenses podrán tener negocios en Cuba, pero ¿es suficiente?

La pareja es dueña de dos hoteles boutique con restaurantes en La Habana, tres pequeños mercados y un centro de producción para vender comidas preparadas congeladas. Pero, con el combustible agotándose y los largos cortes de electricidad a diario, el 90 por ciento de las reservas de este año han sido canceladas. Dijeron que habían tenido que despedir a decenas de empleados.

Diana Sainz y su esposo, Andrea Gallina, invirtieron a lo grande hace una década, cuando Cuba empezó a permitir la iniciativa empresarial privada.

Bajo la intensa presión del gobierno de Donald Trump y enfrentado a un embargo petrolero paralizante, el gobierno cubano dijo esta semana que una nueva normativa permitiría a los emigrantes ser propietarios de empresas e invertir en compañías privadas, lo que podría dar paso al tipo de capital extranjero que los pequeños empresarios como Sainz necesitan desesperadamente.

En una esperada entrevista televisiva que pocos cubanos pudieron ver —se fue la luz—, el viceprimer ministro de la isla dijo que los cubanos que viven en el extranjero pronto podrán invertir en empresas privadas o ser propietarios de ellas, invertir en grandes infraestructuras y realizar operaciones bancarias en Cuba. Pero los que esperaban un cambio económico amplio para evitar una crisis humanitaria y aflojar el control del gobierno comunista sobre el país quedaron decepcionados.

Para los expertos empresariales y jurídicos de Estados Unidos que siguen de cerca la economía cubana, el último paquete de medidas de Cuba pareció un esfuerzo desesperado de un gobierno que está sofocado, pero no está dispuesto a realizar cambios profundos que fomenten la inversión extranjera y aflojen el cerco de Trump. Los expertos dijeron que los detalles de las medidas no estaban claros, podrían tardar meses en aplicarse y probablemente entrarían en conflicto con la legislación estadounidense.

En una entrevista en video desde La Habana, Sainz dijo que las medidas no resultaban suficientes, a pesar de ser un paso en la dirección que cree que es la correcta: una reapertura económica.

El gobierno cubano se enfrenta desde hace años a una grave recesión económica, agravada por las sanciones estadounidenses, una red eléctrica tambaleante y la emigración masiva. Trump, quien ha dicho que quiere derrocar al gobierno cubano y tener el “honor de tomar Cuba”, ha llevado al país al borde del colapso económico al bloquear los envíos de petróleo extranjero.

Cuba dijo que no ha recibido ningún suministro de petróleo en meses, y los expertos afirman que es probable que el país se quede sin petróleo pronto. El presidente, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido que su país está en conversaciones con Estados Unidos para negociar las dificultades del país.

El lunes, el Times informó que el gobierno de Trump está presionando para que se destituya a Díaz-Canel, considerado, en general, una figura decorativa que carece de verdadera influencia política.

El secretario de Estado Marco Rubio, refiriéndose a Cuba, dijo a los periodistas el martes en el Despacho Oval que “la gente que está al mando no sabe cómo arreglarlo, así que tienen que poner a gente nueva a cargo”.

No está claro quién podría sustituir a Díaz-Canel, pero el gobierno cubano parecía proponer a un posible candidato: Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y pariente de Fidel y Raúl Castro, quien tuvo un raro momento de protagonismo cuando anunció la nueva política económica el lunes por la noche.

Describió las medidas como un “cambio importante”.

“Las puertas de nuestro país están abiertas para la participación de la comunidad cubana residente en el exterior”, dijo. “La magnitud de los negocios dependerá de la capacidad y de las posibilidades reales de acometerlos. No existe ninguna limitación desde el punto de vista administrativo-legal que así lo impida”. Destacó que las inversiones no se limitarían a pequeñas empresas y podrían incluir infraestructuras y agricultura. Los emigrantes cubanos podrían participar en fondos de inversión para proyectos de desarrollo económico y social, dijo.

Robert Muse, abogado en Washington especializado en negocios en Cuba, dijo que envió una nota al agregado comercial de la embajada cubana para preguntar si las medidas se aplicarían a los estadounidenses que no son de ascendencia cubana.

Para cumplir con el antiguo embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, las medidas anunciadas por el gobierno cubano requerirían licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero Muse dijo que cree que sería ilegal que el gobierno estadounidense ofreciera a los cubanoestadounidenses licencias para operar en Cuba si no se ofrece la misma oportunidad a otros estadounidenses. Dijo que no había recibido respuesta de la embajada cubana a su consulta.

Pedro Freyre, abogado cubanoestadounidense en Miami y experto en el panorama regulador de Cuba, dijo que los inversores tendrían que ver cambios drásticos en el marco regulador de Cuba, un sistema jurídico creíble, una moneda local estable y fuerte y garantías contra los impuestos excesivos.

“Esto es un día tarde y un peso corto”, dijo Freyre.

Muchos expertos señalaron que los cubanoestadounidenses que huyeron en la década de 1960 lo hicieron porque se les confiscaron sus negocios, por lo que ellos y sus descendientes difícilmente podrían regresar a Cuba sin garantías jurídicas básicas.

La representante Nicole Malliotakis, republicana de Nueva York, dijo que el gobierno cubano confiscó la gasolinera de su abuelo poco después de que Fidel Castro tomara el poder en 1959. No debería haber inversiones, dijo, hasta que se sustituya a todo el gobierno.

“¿Por qué iba alguien a invertir en Cuba sabiendo que se trata de un régimen que robó empresas y propiedades a la gente, y que existe un sistema jurídico amañado?”, dijo. “No ha habido ningún recurso para impugnar nada”.

Rubio, quien es cubanoestadounidense y cuya oficina ha dirigido las negociaciones, pareció estar de acuerdo.

“Cuba tiene una economía que no funciona”, dijo el martes. “Lo que anunciaron ayer no es suficientemente dramático. No va a arreglarlo”.

“Así que tienen que tomar grandes decisiones allí”.

Joe Garcia, un cubanoestadounidense exmiembro demócrata del Congreso por el sur de Florida que ayuda a abastecer a empresas privadas en Cuba, dijo que el anuncio dejaba demasiadas preocupaciones. Para empezar, Cuba dijo que los inversores emigrantes necesitarían una visa especial para entrar en el país.

“Esperaba más”, dijo Garcia. “Para tener una economía de mercado moderna, necesitas una cierta cantidad de libertades, que nunca están dispuestos a dar a sus propios ciudadanos, a los inversores extranjeros y, desde luego, nunca a los cubanos que emigraron”.

Paul Johnson, copresidente en Chicago de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, que aboga por un mayor comercio agrícola entre ambos países, estuvo en La Habana el martes y dijo que había tenido ocasión de preguntar a funcionarios cubanos sobre los cambios anunciados.