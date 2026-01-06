El día que Salvador Dalí humilló a Jacobo Zabludovsky, reportero de Televisa... ‘una pregunta más inteligente’ (Video)

El encuentro se realizó en Portlligat, España , y desde la prueba de sonido dejó ver que no sería una conversación convencional. Dalí comenzó a hablar en catalán, lo que llevó a Zabludovsky a preguntarle si hablaba francés, provocando una corrección inmediata del artista.

Uno de los episodios más incómodos en la carrera de Jacobo Zabludovsky , ícono del periodismo mexicano y figura central de Televisa , ocurrió en 1971 durante una entrevista con el pintor surrealista Salvador Dalí .

Desde ese momento, la entrevista avanzó entre desconcierto, ironía y tensión, evidenciando un choque entre el estilo periodístico directo de Zabludovsky y el carácter provocador de Dalí.

DALÍ, EL GENIO Y EL ADN

Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando Dalí afirmó que la fuente de su genio era el ácido desoxirribonucleico (ADN). Ante ello, Zabludovsky preguntó con tono entre serio y humorístico si eso “se tomaba”.

“¿Y eso para que sirve maestro, usted lo toma?”.

La respuesta no llegó de inmediato, pero el gesto de Dalí marcó el inicio de una dinámica en la que el artista parecía dominar el ritmo y la narrativa del diálogo, llevando al periodista a un terreno incómodo.

La situación escaló cuando Zabludovsky preguntó directamente si Dalí estaba loco. La respuesta quedó para la historia: “La única diferencia entre Dalí y un loco es que yo no estoy loco”, provocando risas nerviosas y aumentando la tensión.

UNA PREGUNTA MAS INTELIGENTE Y ACABAMOS

El punto más álgido llegó cuando el periodista cuestionó si era necesario ser dibujante para ser un gran pintor. Dalí, visiblemente molesto, respondió: “Eso no lo respondo porque está en los manuales de arte. Otra pregunta más inteligente y acabamos”.

Para cerrar, Zabludovsky preguntó en qué disciplina se reflejaba mejor su genio artístico. Dalí se levantó y gritó: “¡En la cosmogonía!”, dejando al periodista sin respuesta.

Cuando Jacobo pidió una explicación sobre qué era la cosmogonía, Dalí fue tajante y lo mandó a estudiar, sellando una entrevista que parecía más un duelo escénico que una conversación formal.

ZABLUDOVSKY EXPLICO LA ENTREVISTA AÑOS DESPUES

Con el paso del tiempo, Jacobo Zabludovsky defendió la entrevista asegurando que se trató de un diálogo teatral, en el que Dalí colaboró plenamente y entendió el juego mediático.

“Era un juego, un diálogo teatral en el que Dalí colaboró plenamente. Yo en mis entrevistas acostumbro a hacer alguna pregunta torpe o tonta porque la importancia está en la respuesta. Hay que provocar la respuesta”, expresó.

Años después, Zabludovsky volvió a entrevistar a Dalí en Nueva York y aseguró que la charla en Portlligat fue una de las entrevistas de las que más orgulloso se sintió en su carrera.

DATOS CURIOSOS DE LA ENTREVISTA

· Ocurrió en 1971 en la casa de Dalí en Portlligat

· Dalí hablaba catalán, no francés

· La entrevista es considerada una joya del periodismo cultural