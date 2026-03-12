Congreso de Coahuila entre los más austeros del País

El Congreso del Estado de Coahuila se ubica entre los más austeros del País, de acuerdo con datos expuestos este jueves durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la presentación, la Mandataria federal abordó el denominado “plan B” en materia electoral, luego de que el miércoles fuera rechazada por la Cámara de Diputados la reforma electoral. En ese contexto, señaló que la iniciativa busca reducir privilegios y revisar el gasto de los poderes legislativos en el País.

Sheinbaum planteó que la propuesta contempla topar el presupuesto de los congresos estatales, del Senado de la República y de las regidurías en los ayuntamientos, al cuestionar por qué entidades con un número similar de legisladores cuentan con presupuestos muy distintos.

De acuerdo con la tabla presentada, el Congreso de Coahuila cuenta con 25 legisladores y un presupuesto de 251.7 millones de pesos en 2026. Esto representa un gasto aproximado de 10.07 millones de pesos por legislador, cifra inferior al promedio nacional estimado en más de 16 millones por diputado local.

Al considerar la población del Estado, el costo por habitante para mantener el Poder Legislativo local es de 80.01 pesos, lo que coloca a Coahuila como el tercer Estado del País donde los ciudadanos destinan menos recursos a su Congreso.

La información también muestra que entidades como Quintana Roo registran costos cercanos a los 288 pesos por habitante, mientras que otros congresos superan incluso los 300 pesos, lo que evidencia diferencias importantes en el gasto legislativo entre estados.

En términos de representación, Coahuila cuenta con 0.79 legisladores por cada 100 mil habitantes, un nivel intermedio frente a otros estados. Es decir, que mantiene un número moderado de diputados locales y su presupuesto es menor que el de varias entidades con poblaciones similares.

Respecto al presupuesto del Poder Legislativo estatal, para 2026 se asignaron 251 millones 786 mil 553 pesos, lo que representa un incremento de 5 por ciento, respecto a 2025 cuando se le asignaron cuando el monto fue de 239 millones 806 mil 276 pesos. Esta misma cantidad fue el presupuesto que ejerció el Poder Legislativo en 2024. En términos reales el aumento equivale aproximadamente a un crecimiento de uno por ciento al considerar la inflación anual.

Durante la exposición, la Presidenta señaló que los recursos que puedan ahorrarse mediante la reducción de gastos legislativos podrían destinarse a necesidades de la población, como obras públicas y otros programas de atención social.