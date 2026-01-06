Cuba identifica y reconoce a los 32 militares fallecidos en ataques de EU a Venezuela

El pasado 4 de enero, Cuba reconoció la muerte de 32 militares durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, para la captura del mandatario Nicolás Maduro en Caracas. Fue hasta el día de hoy que el Estado cubano dio a conocer sus identidades.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos”, escribió el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Entre los fallecidos, se encuentran dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, cuyas edades van desde los 26 hasta los 67 años.