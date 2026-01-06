Cuba identifica y reconoce a los 32 militares fallecidos en ataques de EU a Venezuela

/ 6 enero 2026
    Cuba identifica y reconoce a los 32 militares fallecidos en ataques de EU a Venezuela
    El pasado 4 de enero, Cuba reconoció la muerte de 32 militares durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, para la captura del mandatario Nicolás Maduro en Caracas. VANGUARDIA

Entre los fallecidos, se encuentran dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, cuyas edades van desde los 26 hasta los 67 años

El pasado 4 de enero, Cuba reconoció la muerte de 32 militares durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, para la captura del mandatario Nicolás Maduro en Caracas. Fue hasta el día de hoy que el Estado cubano dio a conocer sus identidades.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos”, escribió el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Entre los fallecidos, se encuentran dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, cuyas edades van desde los 26 hasta los 67 años.

ESTAS SON LAS IDENTIDADES DE LOS AGENTES FALLECIDOS EN ATAQUES DE EU A VENEZUELA

A continuación podrás conocer los nombres completos, cargos y edades de cada víctima del ataque estadounidense en territorio venezolano:

1. Combatientes del Ministerio del Interior:

* Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

* Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

* Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

* Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

* Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

* Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

* Mayor Hernán González Perera (43 años)

* Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

* Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32 años)

* Capitán Bismar Mora Aponte (50 años)

* Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

* Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

* Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

* Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

* Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

* Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez (43 años)

* Primer teniente Yunior Estévez Samón (32 años)

* Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

* Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

* Teniente Yoandys Rojas Pérez (46 años)

* Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

2. Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias:

* Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

* Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

* Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

* Soldado (r) Alexander Noda Gutierrez (48 años)

* Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

* Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

* Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

* Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

* Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

* Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

* Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)

“Honor y gloria a nuestros combatientes, caídos heroicamente enfrentando la agresión criminal y de terrorismo de Estado del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela”, expresó el canciller Bruno Rodríguez en su cuenta de X (antes Twitter), y agregó: “Derramaron su sangre cumpliendo con su deber de revolucionarios e internacionalistas”.

ORDENAN LUTO DE DOS DÍAS

A partir del lunes 5 de enero, Cuba entraría en luto con duración de 48 horas, según las órdenes el presidente Miguel Díaz-Canel. Durante este tiempo, las banderas ondean a media asta y se suspendieron la gran mayoría de los actos públicos.

El mandatario de la nación expresó que estos soldados “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”.

Sus muertes sucedieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores.

(Con información de CNN)

