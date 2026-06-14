¿El IMSS negó tu pensión? Descubre cómo recuperar el 100% de tus ahorros

Recibir una negativa de pensión del IMSS no significa perder los recursos ahorrados durante toda tu vida laboral. Conoce qué implica este dictamen, las razones más comunes por las que se emite y las opciones que existen para recuperar tu dinero o cumplir los requisitos para obtener una pensión.

¿Qué es la negativa de pensión del IMSS?

La negativa de pensión es un documento oficial emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando un trabajador inicia su trámite de jubilación, pero no cumple con los requisitos establecidos por la ley, como la edad mínima o el número de semanas cotizadas.

Aunque este dictamen representa el rechazo de una pensión mensual, también puede convertirse en la vía para recuperar los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

¿Por qué pueden rechazar una pensión?

Uno de los motivos más frecuentes es no reunir las semanas de cotización requeridas. En 2026, quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1997 necesitan al menos 875 semanas, mientras que los trabajadores del régimen de 1973 deben acreditar un mínimo de 500.

Además, es indispensable tener al menos 60 años para solicitar una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o 65 años para la pensión por Vejez.

También existen otros factores que pueden derivar en una negativa, como la pérdida de la conservación de derechos tras permanecer varios años sin cotizar o errores administrativos relacionados con la CURP, el RFC o el nombre del trabajador.

¿Cómo recuperar tu dinero si recibiste una negativa de pensión?