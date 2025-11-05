El misterio del Cronovisor... el supuesto aparato del Vaticano para ver el pasado

Información
/ 5 noviembre 2025
    El misterio del Cronovisor... el supuesto aparato del Vaticano para ver el pasado
    Descubre la historia del cronovisor, el enigmático aparato que según rumores permitió ver el pasado. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Durante décadas, el cronovisor ha sido una de las leyendas tecnológicas más intrigantes del siglo XX. Supuestamente creado por un sacerdote benedictino con apoyo del Vaticano, este misterioso dispositivo habría permitido observar momentos del pasado

La historia del cronovisor comenzó en la década de 1950 con el sacerdote benedictino Pellegrino Ernetti, un músico y exorcista italiano con estudios en física y electrónica. Ernetti aseguró haber desarrollado junto a un grupo de científicos un aparato capaz de captar imágenes y sonidos del pasado mediante ondas residuales que, según él, permanecían grabadas en el entorno.

El sacerdote afirmó que el cronovisor funcionaba como una especie de televisor temporal, capaz de sintonizar momentos históricos. Incluso aseguró haber visto una representación teatral perdida de “Tiestes”, de Séneca, y la crucifixión de Jesús de Nazaret.

SUPUESTA TECNOLOGÍA DEL CRONOVISOR

Según los testimonios de Ernetti, el dispositivo estaba compuesto por antenas metálicas, válvulas de vacío y un sistema de grabación similar al de los televisores de la época. A través de complejos cálculos, el cronovisor habría podido captar las vibraciones electromagnéticas y las ondas sonoras que se mantenían flotando en el espacio-tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: OOPArts... Misteriosos objetos fuera de lugar y tiempo; desde el Mecanismo de Anticitera hasta baterías en el año 250 A.C. (videos)

El concepto se basaba en una idea pseudocientífica: que cada sonido y cada imagen del pasado deja una huella energética que podría recuperarse con la tecnología adecuada. Sin embargo, los físicos contemporáneos consideran esta hipótesis imposible de comprobar y sin fundamento teórico dentro de la relatividad o la mecánica cuántica.

EL PAPEL DEL VATICANO Y LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

Uno de los elementos que volvió célebre al cronovisor fue su presunto vínculo con el Vaticano. Se decía que el Papa Pío XII había ordenado mantener el proyecto en secreto debido a su potencial impacto sobre la fe. También se aseguraba que el aparato fue guardado en los archivos secretos del Vaticano para evitar que cayera en manos equivocadas.

En los años 70, la historia tomó fuerza cuando un periodista italiano publicó el libro “El nuevo misterio del Vaticano”, donde reveló los supuestos testimonios de Ernetti. Desde entonces, el cronovisor ha sido objeto de teorías de conspiración, documentales y foros de misterio que sostienen que el Vaticano oculta tecnologías avanzadas desde hace décadas.

LO QUE DICE LA CIENCIA

La comunidad científica ha sido tajante: no hay evidencia de que el cronovisor existiera o pudiera funcionar. Ningún documento técnico, plano, ni fotografía ha sido verificado. Los conceptos de energía residual temporal y recuperación de imágenes pasadas no tienen respaldo en la física moderna.

Expertos en historia de la ciencia clasifican el cronovisor como una pseudociencia religiosa, un mito que mezcla la fascinación por la tecnología con la esperanza de probar hechos bíblicos. Algunos incluso lo comparan con leyendas como la máquina del tiempo de H. G. Wells, solo que envuelta en un contexto eclesiástico.

DATOS CURIOSOS

• Pellegrino Ernetti nunca mostró pruebas materiales del cronovisor, pero afirmó que el proyecto involucró a doce científicos de renombre internacional.

• En 1972 se publicó una fotografía que supuestamente mostraba la crucifixión de Cristo tomada con el cronovisor; luego se descubrió que era una imagen de una escultura.

• A pesar de los desmentidos, aún existen grupos en internet que aseguran que el Vaticano guarda la máquina en sus archivos más secretos.

• En la cultura popular, el cronovisor ha inspirado series, novelas y videojuegos relacionados con viajes en el tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es el Caballero Negro?... el supuesto satélite de origen extraterrestre que gira alrededor de la Tierra desde hace 13 mil años

El cronovisor sigue siendo uno de los misterios más comentados entre los aficionados a la ciencia ficción y la religión. Aunque no existe prueba alguna de su existencia, la historia de Pellegrino Ernetti continúa despertando curiosidad por lo que podría representar: la posibilidad humana de mirar hacia el pasado y comprobar con nuestros propios ojos los hechos que marcaron la historia.

Más allá del mito, el cronovisor nos recuerda que la frontera entre la ciencia y la imaginación puede ser tan delgada como fascinante.

Temas


Curiosidades

Localizaciones


Ciudad Del Vaticano

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa