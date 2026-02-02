El nuevo frente frío #33 ingresará el martes con bajas temperaturas, lluvias y chubascos
El frente frío #33 y su masa de aire polar asociada, se desplazarán a partir del miércoles y jueves
Un nuevo frente frío, el número 33 de la temporada, y su masa de aire polar asociada, ingresarán al norte de México el próximo martes 3 de febrero, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán un nuevo descenso de las temperaturas y vientos fuertes en dicha región, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre Baja California, originará vientos fuertes en el noroeste del territorio nacional.
Un canal de baja presión sobre el occidente y centro la República Mexicana, en interacción con el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.
Una circulación anticiclónica en superficie centrada en el golfo de México, generará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. A su vez, se prevé escasa probabilidad de lluvia en gran parte del país (excepto en el occidente, centro y sur).
Durante la mañana y noche, el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país, con heladas matutinas en zonas altas. Así mismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
El frente frío #33 y su masa de aire polar asociada, se desplazarán a partir del miércoles 4 y jueves 5 de febrero sobre el noreste, oriente y sureste del país, por lo que se prevé un nuevo descenso de las temperaturas, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. A partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.
¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?
Una masa de aire frío se refiere a una gran porción de la atmósfera que contiene aire más frío en comparación con las áreas circundantes. Estas masas de aire frío se forman generalmente en regiones polares o en áreas donde las temperaturas son más bajas. Cuando una masa de aire frío se desplaza hacia regiones más cálidas, puede tener varios efectos en el clima y el tiempo.
Cuando una masa de aire frío se encuentra con una masa de aire más cálida, puede dar lugar a cambios climáticos significativos. El aire frío es más denso y tiende a desplazar al aire más cálido, lo que puede provocar la formación de frentes fríos. Estos frentes pueden dar lugar a condiciones meteorológicas como lluvias, nevadas, vientos fuertes o cambios abruptos en la temperatura.
En resumen, una masa de aire frío es simplemente una porción grande de la atmósfera que contiene aire frío, y su interacción con masas de aire más cálido puede influir en el clima y el tiempo en una región determinada.
Características de una masa de aire frío:
• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.
• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.
• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.
• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.
Efectos de una masa de aire frío:
• Descenso de la temperatura.
• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.
• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.
• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.
En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.