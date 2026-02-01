Masa de aire ártico, que impulsó al frente frío #32, mantendrá el ambiente muy frío a gélido en México
La masa de aire ártico mantendrá el ambiente gélido en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí
Para el domingo 1 de febrero, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 32, mantendrá el ambiente muy frío a gélido con heladas en el norte, centro y oriente del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Y posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote; manteniendo el evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h, en la península de Yucatán.
Por otra parte, un canal de baja presión sobre las costas de Veracruz y sureste de México, propiciará lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca; chubascos en Puebla, Tabasco y Chiapas y viento de componente norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz y Tabasco.
Mientras que la entrada de humedad del océano Pacífico, propiciará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, y chubascos en Michoacán, Colima y Jalisco.
TE PUEDE INTERESAR: Frente frío 32 provocará temperaturas mínimas de hasta -10 °C y heladas en gran parte de México
FRENTE FRÍO #32
Para el final del fin de semana, el frente frío #32 se desplazará sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México. La masa de aire ártico asociada, mantendrá el ambiente gélido en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, además de posible caída de nieve o aguanieve (principalmente por la mañana) en las cimas del Popocatépetl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Así mismo, se pronostican lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca; intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas. En Yucatán y Quintana Roo, continuará el evento de “Norte”, mientras que, en Veracruz, Tabasco, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) se presentará viento de componente norte.
El ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas en Guerrero y lluvias con chubascos en estados del occidente, centro, sur y oriente del territorio nacional.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán la probabilidad de lluvias aisladas en el noroeste y norte del país.
En el transcurso del día lunes la masa de aire ártico que impulsó al frente #32, se desplazará hacia el golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo que las temperaturas diurnas comiencen a incrementarse de manera paulatina; sin embargo, durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y centro del país. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo, además de la probabilidad de lluvias y chubascos en el litoral del golfo de México.
Para el día martes un nuevo sistema frontal se aproximará al norte del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán vientos fuertes en el norte y noreste del país, y durante el miércoles ingresará y recorrerá rápidamente el noreste y oriente del país, incrementará la probabilidad en dichas regiones. Será impulsado por una masa de aire polar que ocasionará un nuevo evento de “Norte” fuerte en Tamaulipas, así como, descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas.
Durante el periodo de pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca para el miércoles.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo resentirá bajas temperaturas este fin de semana por frente frío 32
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA
Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 15 °C, mientras que la mínima será de 1 °C.
Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros. La temperatura máxima será de 14 °C, mientras que la mínima será de 1 °C.
Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima será de 5 °C.
En Monclova se espera un día con nubes y claros. La temperatura máxima será de 17 °C, mientras que la mínima será de 3 °C.
Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 16 °C, mientras que la mínima será de 1 °C.
LLUVIAS
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero y Oaxaca.<br /> - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Las lluvias de fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generara deslaves, encharcamientos e inundaciones.
TEMPERATURA
- Máximas de 35 a 40 °C: Michoacán.
- Máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- Mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
- Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.
-Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.
TE PUEDE INTERESAR: Empeora la situación en el sur de EU tras días de hielo, frío extremo y cortes generalizados
VIENTO Y OLEAJE
- Viento de componente norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Veracruz (sur) y Tabasco.
- Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí.
- Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
- Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
TE PUEDE INTERESAR: Registra México la sequía más baja en 6 años
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.
¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?
Una masa de aire frío se refiere a una gran porción de la atmósfera que contiene aire más frío en comparación con las áreas circundantes. Estas masas de aire frío se forman generalmente en regiones polares o en áreas donde las temperaturas son más bajas. Cuando una masa de aire frío se desplaza hacia regiones más cálidas, puede tener varios efectos en el clima y el tiempo.
Cuando una masa de aire frío se encuentra con una masa de aire más cálida, puede dar lugar a cambios climáticos significativos. El aire frío es más denso y tiende a desplazar al aire más cálido, lo que puede provocar la formación de frentes fríos. Estos frentes pueden dar lugar a condiciones meteorológicas como lluvias, nevadas, vientos fuertes o cambios abruptos en la temperatura.
En resumen, una masa de aire frío es simplemente una porción grande de la atmósfera que contiene aire frío, y su interacción con masas de aire más cálido puede influir en el clima y el tiempo en una región determinada.
TE PUEDE INTERESAR: Mejora el clima y regresan las clases presenciales en todo Coahuila este miércoles
Características de una masa de aire frío:
• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.
• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.
• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.
• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.
Efectos de una masa de aire frío:
• Descenso de la temperatura.
• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.
• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.
• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.
En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.