$!Masa de aire ártico, que impulsó al frente frío #32, mantendrá el ambiente muy frío a gélido en México

Para el domingo 1 de febrero, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 32, mantendrá el ambiente muy frío a gélido con heladas en el norte, centro y oriente del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Y posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote; manteniendo el evento de "Norte" con rachas de viento de 40 a 60 km/h, en la península de Yucatán. Por otra parte, un canal de baja presión sobre las costas de Veracruz y sureste de México, propiciará lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca; chubascos en Puebla, Tabasco y Chiapas y viento de componente norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz y Tabasco. Mientras que la entrada de humedad del océano Pacífico, propiciará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, y chubascos en Michoacán, Colima y Jalisco.

FRENTE FRÍO #32 Para el final del fin de semana, el frente frío #32 se desplazará sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México. La masa de aire ártico asociada, mantendrá el ambiente gélido en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, además de posible caída de nieve o aguanieve (principalmente por la mañana) en las cimas del Popocatépetl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Así mismo, se pronostican lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca; intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas. En Yucatán y Quintana Roo, continuará el evento de "Norte", mientras que, en Veracruz, Tabasco, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) se presentará viento de componente norte. El ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca; dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas en Guerrero y lluvias con chubascos en estados del occidente, centro, sur y oriente del territorio nacional. Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán la probabilidad de lluvias aisladas en el noroeste y norte del país. En el transcurso del día lunes la masa de aire ártico que impulsó al frente #32, se desplazará hacia el golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo que las temperaturas diurnas comiencen a incrementarse de manera paulatina; sin embargo, durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y centro del país. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo, además de la probabilidad de lluvias y chubascos en el litoral del golfo de México. Para el día martes un nuevo sistema frontal se aproximará al norte del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical propiciarán vientos fuertes en el norte y noreste del país, y durante el miércoles ingresará y recorrerá rápidamente el noreste y oriente del país, incrementará la probabilidad en dichas regiones. Será impulsado por una masa de aire polar que ocasionará un nuevo evento de "Norte" fuerte en Tamaulipas, así como, descenso de las temperaturas en las regiones mencionadas. Durante el periodo de pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca para el miércoles.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 15 °C, mientras que la mínima será de 1 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros. La temperatura máxima será de 14 °C, mientras que la mínima será de 1 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima será de 5 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros. La temperatura máxima será de 17 °C, mientras que la mínima será de 3 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 16 °C, mientras que la mínima será de 1 °C.

LLUVIAS - Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero y Oaxaca.<br /> - Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Las lluvias de fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generara deslaves, encharcamientos e inundaciones. TEMPERATURA - Máximas de 35 a 40 °C: Michoacán.

- Máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

- Mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

- Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.

-Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

- Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.