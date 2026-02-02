Frente frío 32 provocará temperaturas mínimas de hasta -15 grados, vientos fuertes y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso por viento fuerte, lluvias, ambiente frío a muy frío y contrastes térmicos en distintas regiones del país para este lunes 2 de febrero de 2026, como efecto residual del frente frío número 32 y de la masa de aire ártico que lo impulsó. De acuerdo con el organismo, aunque la masa de aire frío comenzará a modificar gradualmente sus características, permitiendo un incremento paulatino de las temperaturas diurnas en varias entidades, durante la mañana y la noche persistirá un ambiente frío a muy frío en amplias zonas del territorio nacional. TE PUEDE INTERESAR: Luna de Nieve, eclipse solar y lluvia de meteoros: Este es el calendario astronómico de febrero 2026

CONTINUARÁ EVENTO ‘NORTE’ El SMN informó que continuará el evento de viento de componente norte, con especial intensidad en el sur del país. Asimismo, se prevén vientos con rachas de menor intensidad en la península de Yucatán y otras regiones del país. Un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente del golfo de México, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, favorecerá la presencia de lluvias en diversas entidades del noreste, oriente, centro, occidente y sur del país. PRONÓSTICO DE LLUVIAS Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE Viento de componente norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco y Campeche. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. SMN ALERTA SOBRE POSIBLES AFECTACIONES Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones previstas podrían generar afectaciones, entre ellas: - Rachas de viento con posibilidad de derribo de árboles y anuncios publicitarios - Bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas - Temperaturas gélidas con riesgo de congelamiento de la carpeta asfáltica en regiones serranas