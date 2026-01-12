El polo magnético de la Tierra sufre la mayor desaceleración registrada y genera preocupación

El polo norte magnético no es un punto fijo. A diferencia del polo geográfico, su ubicación varía constantemente debido al movimiento del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, responsable de generar el campo magnético terrestre. Desde su identificación oficial en 1831, su trayectoria ha sido monitoreada de forma continua.

En las últimas décadas, el desplazamiento del polo mostró un comportamiento acelerado, avanzando entre 50 y 60 kilómetros por año. Este ritmo inusualmente alto despertó interés científico, ya que implicaba ajustes frecuentes en los modelos de navegación utilizados a escala global.

La situación cambió recientemente. Los datos más actuales revelan que el polo redujo su velocidad a aproximadamente 35 kilómetros anuales. Especialistas califican este fenómeno como la mayor desaceleración registrada, un cambio gradual pero relevante para la modelización del campo magnético.

POR QUÉ ES CLAVE EL WORLD MAGNETIC MODEL 2025

El World Magnetic Model es una referencia científica esencial desarrollada por la NOAA y el British Geological Survey. Se publica cada cinco años y define la posición y variación del campo magnético terrestre, información crítica para sistemas de orientación y navegación.

La versión WMM2025, vigente desde diciembre de 2024, tendrá validez hasta 2029, salvo que se detecten alteraciones abruptas en el campo magnético. Su alcance es amplio y estratégico, ya que es utilizado por gobiernos, fuerzas armadas y organismos internacionales.

Este modelo también es integrado en tecnologías de uso cotidiano. Fabricantes de teléfonos inteligentes, automóviles y dispositivos de navegación emplean sus datos para calibrar brújulas digitales, mapas y sistemas de posicionamiento, garantizando precisión en distintos entornos.

MÁS PRECISIÓN Y MENOR IMPACTO COTIDIANO

Una de las principales novedades es la introducción del WMMHR2025, una versión de alta resolución. Esta mejora reduce el margen de error del modelo de miles de kilómetros a unos 300 kilómetros en el ecuador, optimizando el cálculo de rumbos, especialmente en regiones polares.

Para la mayoría de las personas, el movimiento del polo magnético es imperceptible. Actividades diarias como desplazarse al trabajo o usar aplicaciones de mapas no se ven afectadas de forma tangible por estos cambios geofísicos.

Sin embargo, en vuelos de larga distancia, navegación oceánica o rutas polares, un modelo desactualizado puede generar desviaciones de varias decenas de kilómetros. Por ello, la actualización constante resulta crítica para la seguridad aérea y marítima.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL POLO MAGNÉTICO

• El polo norte magnético se encuentra hoy más cerca de Siberia que del Ártico canadiense

• Desde 1831 recorrió más de 2200 kilómetros

• Su movimiento depende del hierro líquido en el núcleo terrestre

• Existen zonas de “apagones magnéticos” cerca de los polos

En síntesis, la desaceleración del polo magnético de la Tierra no anuncia una catástrofe, pero sí refuerza la necesidad de vigilancia científica constante. La actualización del World Magnetic Model 2025 garantiza precisión y seguridad en un planeta cuya dinámica interna sigue sorprendiendo a la ciencia.