Muerte de 'El Mencho' y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana

México
/ 1 marzo 2026
    Muerte de ‘El Mencho’ y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana
    La respuesta violenta del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho” provocó afectaciones en al menos 20 estados del país. Cuartoscuro

En la conversación en X de la última semana, estos dos temas fueron los principales de acuerdo con un análisis de MW Group

El golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el abatimiento de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, y la presentación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum concentraron la conversación sociodigital en México durante la semana del 19 al 25 de febrero de 2026, de acuerdo con el más reciente análisis de MW Group.

El reporte, basado en el monitoreo de tendencias en X, indica que el volumen de conversación digital registró un incremento significativo respecto a semanas previas, impulsado principalmente por temas nacionales, que representaron el 42% de las menciones, seguidos de entretenimiento (33%) y política (9%).

TE PUEDE INTERESAR: 'El Mencho' murió por disparos en pecho, estómago y piernas, según acta de defunción

GOLPE AL CJNG Y LA VIOLENCIA DESATADA

La confirmación de la muerte de Oseguera Cervantes, derivada de un operativo del Ejército en Tapalpa, Jalisco, concentró el 22% de las narrativas detectadas entre el 22 y el 25 de febrero. El hecho fue calificado por usuarios como el golpe más fuerte contra el crimen organizado en los últimos años.

Sin embargo, el impacto no se limitó al anuncio oficial. Un 13.5% de la conversación se centró en la violencia posterior, incluyendo bloqueos carreteros en 14 estados, quema de vehículos y establecimientos, así como afectaciones al transporte aéreo y terrestre. Incluso, autoridades de Estados Unidos emitieron alertas de seguridad para su personal en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten riesgos económicos para México tras la muerte de 'El Mencho'

La conversación también derivó en confrontaciones políticas. Un 10.9% de los mensajes lanzó señalamientos contra el expresidente Felipe Calderón, a quien algunos usuarios vincularon con el fortalecimiento del crimen organizado en el pasado. Otro 9.8% sugirió que la muerte del líder criminal habría evitado posibles declaraciones judiciales.

El análisis de MW Group ubica estos hechos dentro del rubro de “Violencia Crónica” en su medición de riesgos políticos, categoría que concentró 42% de las menciones relacionadas con riesgos durante el periodo.

POLARIZA REDES LA REFORMA ELECTORAL

En paralelo, la presentación de la reforma electoral por parte de Sheinbaum detonó un intenso debate digital entre el 23 y el 25 de febrero. El 42.1% de las narrativas fueron críticas y advirtieron riesgos para la democracia, calificando la propuesta como una supuesta “Ley Maduro” y señalando que no atiende problemáticas como la infiltración del crimen organizado en la política.

Un 20.2% expresó preocupación por la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral tenga facultades para bajar en tiempo real contenidos considerados falsos, lo que fue interpretado por algunos sectores como intento de censura.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Rubén Moreira acusa retroceso democrático en reforma electoral

En contraste, 6.5% de los mensajes defendieron la iniciativa y respaldaron a la presidenta, mientras que 3.1% celebró la eventual eliminación de legisladores plurinominales.

La discusión también generó tensiones entre partidos aliados, con mensajes que calificaron de “traidores” a legisladores que anunciaron su voto en contra.

TENSIONES ANTE EL MUNDIAL

La violencia posterior al operativo contra el CJNG también impactó la conversación sobre la Copa del Mundo 2026. Un tercio de las menciones sobre el tema compartió versiones sobre posibles solicitudes de patrocinadores para retirar a México como sede.

TE PUEDE INTERESAR: El fin de "El Mencho": El error fatal que derribó al imperio del CJNG

Al mismo tiempo, declaraciones del empresario Elon Musk, quien acusó a Sheinbaum de “repetir lo que le dicen sus jefes del cártel”, polarizaron aún más el debate digital. Mientras 25.6% difundió la acusación, 19.5% salió en defensa de la mandataria y respaldó la posibilidad de emprender acciones legales.

