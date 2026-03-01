SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 1 marzo 2026
    SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal
    El diario El Universal prevé una Operación Enjambre —como la realizada el año pasado en el Estado de México— versión extendida tras la divulgación de la presunta narconómina del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). ESPECIAL

Circuló en medios una serie de documentos que presuntamente pertenecían al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que detallan una estructura financiera interna que algunos han denominado “narconómina”

El diario El Universal prevé una Operación Enjambre —como la realizada el año pasado en el Estado de México— versión extendida tras la divulgación de la presunta narconómina del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes.

La investigación oficial detonada por la lista, perfila una segunda etapa del golpe contra la cabecilla del grupo criminal más poderoso del país, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconociera que la información publicada en este diario abrió la puerta a las indagatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Narconómina del CJNG salplica a la fuerza de elite Pakal de Chiapas

El medio de comunicación destaca que la ofensiva podría alcanzar a alcaldes, mandos policiacos e incluso gobernadores en una decena de estados, ante la presunta infiltración del Cártel en las estructuras más profundas de gobiernos locales.

En la mira también estarían las redes de corrupción que sostienen a las franquicias regionales del grupo, implicadas no solo en el trasiego de drogas, sino en actividades como la trata de personas y la extorsión a empresarios, productores y pequeños comerciantes.

$!EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL

“¿La Operación Enjambre iniciada contra alcaldes y policías en el Estado de México el año pasado se extenderá a los estados calientes del Cártel?”, plantea El Universal.

NARCONÓMINA DEL CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN

Después de que las autoridades mexicanas abatieran a El Mencho en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero, circuló en medios una serie de documentos que presuntamente pertenecían al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que detallan una estructura financiera interna que algunos han denominado “narconómina”.

Los registros, difundidos por varios periódicos y medios de comunicación, muestran supuestos listados de ingresos y egresos del CJNG. Incluyen montos asociados a: pagos a “halcones” (informantes o vigilantes), sicarios, jefes de plaza y operadores, así como presuntos sobornos a elementos de seguridad pública municipales y de la Guardia Nacional. También se detallan gastos operativos como gasolina, tecnología (hackers) y otros insumos necesarios para sostener las células delictivas.

$!EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL

HARFUCH SOBRE LA NARCONÓMINA

Durante la conferencia matutina del 27 de febrero de 2026, en el contexto de la difusión de las supuestas listas de la “narconómina” CJNG, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se pronunció oficialmente sobre el tema.

“Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República (FGR). Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Tenemos de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, dijo.

$!EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió por disparos en pecho, estómago y piernas, según acta de defunción

En ese mismo mensaje, Harfuch ya se investiga la presunta narconómina, pero insistió en que hasta ese momento no hay políticos señalados en esas indagatorias, aunque sí existen investigaciones en curso contra policías municipales, estatales y otras autoridades locales que podrían haber mantenido vínculos con el grupo delictivo.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Seguridad

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


Sspc
CJNG

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG