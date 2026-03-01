SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal

El diario El Universal prevé una Operación Enjambre —como la realizada el año pasado en el Estado de México— versión extendida tras la divulgación de la presunta narconómina del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes.

La investigación oficial detonada por la lista, perfila una segunda etapa del golpe contra la cabecilla del grupo criminal más poderoso del país, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconociera que la información publicada en este diario abrió la puerta a las indagatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Narconómina del CJNG salplica a la fuerza de elite Pakal de Chiapas

El medio de comunicación destaca que la ofensiva podría alcanzar a alcaldes, mandos policiacos e incluso gobernadores en una decena de estados, ante la presunta infiltración del Cártel en las estructuras más profundas de gobiernos locales.

En la mira también estarían las redes de corrupción que sostienen a las franquicias regionales del grupo, implicadas no solo en el trasiego de drogas, sino en actividades como la trata de personas y la extorsión a empresarios, productores y pequeños comerciantes.