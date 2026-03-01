SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Organizaciones
Circuló en medios una serie de documentos que presuntamente pertenecían al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que detallan una estructura financiera interna que algunos han denominado “narconómina”
El diario El Universal prevé una Operación Enjambre —como la realizada el año pasado en el Estado de México— versión extendida tras la divulgación de la presunta narconómina del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes.
La investigación oficial detonada por la lista, perfila una segunda etapa del golpe contra la cabecilla del grupo criminal más poderoso del país, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconociera que la información publicada en este diario abrió la puerta a las indagatorias.
TE PUEDE INTERESAR: Narconómina del CJNG salplica a la fuerza de elite Pakal de Chiapas
El medio de comunicación destaca que la ofensiva podría alcanzar a alcaldes, mandos policiacos e incluso gobernadores en una decena de estados, ante la presunta infiltración del Cártel en las estructuras más profundas de gobiernos locales.
En la mira también estarían las redes de corrupción que sostienen a las franquicias regionales del grupo, implicadas no solo en el trasiego de drogas, sino en actividades como la trata de personas y la extorsión a empresarios, productores y pequeños comerciantes.
“¿La Operación Enjambre iniciada contra alcaldes y policías en el Estado de México el año pasado se extenderá a los estados calientes del Cártel?”, plantea El Universal.
NARCONÓMINA DEL CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN
Después de que las autoridades mexicanas abatieran a El Mencho en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero, circuló en medios una serie de documentos que presuntamente pertenecían al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que detallan una estructura financiera interna que algunos han denominado “narconómina”.
Los registros, difundidos por varios periódicos y medios de comunicación, muestran supuestos listados de ingresos y egresos del CJNG. Incluyen montos asociados a: pagos a “halcones” (informantes o vigilantes), sicarios, jefes de plaza y operadores, así como presuntos sobornos a elementos de seguridad pública municipales y de la Guardia Nacional. También se detallan gastos operativos como gasolina, tecnología (hackers) y otros insumos necesarios para sostener las células delictivas.
HARFUCH SOBRE LA NARCONÓMINA
Durante la conferencia matutina del 27 de febrero de 2026, en el contexto de la difusión de las supuestas listas de la “narconómina” CJNG, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se pronunció oficialmente sobre el tema.
“Sobre la veracidad de las listas, ya informará la Fiscalía General de la República (FGR). Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Tenemos de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió por disparos en pecho, estómago y piernas, según acta de defunción
En ese mismo mensaje, Harfuch ya se investiga la presunta narconómina, pero insistió en que hasta ese momento no hay políticos señalados en esas indagatorias, aunque sí existen investigaciones en curso contra policías municipales, estatales y otras autoridades locales que podrían haber mantenido vínculos con el grupo delictivo.
(Con información de El Universal)