¿Qué hacer...? México, una feria de violencia y sevicia

Felices y buenos tiempos cuando gobernaba el PRI. Felices y buenos tiempos cuando gobernaba el partido que huele a incienso, mirra y mortaja, el PAN. Felices y buenos tiempos cuando gobernaba el PRD. Estábamos mejor cuando estábamos... peor. En la feria de la violencia y sevicia sin fin, en lo cual se ha convertido y desde siempre México, todos perdemos. Sí, bajo la indolencia del Gobierno Federal de Morena y su corte de claques. Y todo empezó con Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo mismo continúa con Claudia Sheinbaum: el haber abatido a una golondrina, llamada su majestad “El Mencho”, no hace ni hará llegar el verano y la paz prometida. Morena engaña y miente. Cuando no lo hace, engatusa.

Usted lo sabe y conoce de memoria la frase célebre del mejor reportero del mundo, el cual lo alertó en su momento en una charla de banqueta en Zacatecas, Jon Lee Anderson. Fue en las lunas de 2010. Dijo a la prensa mexicana: “Ustedes, los periodistas mexicanos, tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos, hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

¿Qué escondemos? Tal vez nada, es nuestro ADN de maldad y violencia. No todos. México ha aportado al imaginario y a la música mundial un género único: “Narcocorridos”. Los narcocorridos hablan de la soberbia, la glorificación y la admiración hacia los criminales y su estilo de vida: mujeres, hazañas, dinero a manos llenas, autos y aviones fantásticos y, claro, su crueldad bestial. ¿Están prohibidos legalmente? Sí, pero a nadie le importa. Menos a los jóvenes, los principales consumidores de este tipo de música y su narrativa.

Al momento de redactar la presente, usted tendrá ya su propia y justa opinión de lo que está pasando en este país, ya casi podrido, llamado México. Circulan profusos videos, opiniones y una larga cauda de gente (“influencers”, se hacen llamar), quienes abarrotan las diversas plataformas con miras a generar aún más ruido del provocado en los últimos días, merced al asesinato (¿usted cómo lo define?) de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades nacionales e internacionales, se trata del cártel más poderoso en operaciones en México y buena parte del mundo.

El lenguaje para mí es fundamental: es lo que me hace humano. Nada más. Hay gente que dice que un delfín piensa y es más inteligente que un humano. Lo respeto. Es una pendejada. Hay gente que asegura que los nidos de hormigas y su organización son ejemplo de inteligencia y mejor que la humana. Una pendejada. Hay gente que piensa que su perro escucha su nombre y... hace caso. ¡Puf! Lo bien cierto, lo único que nos hace humanos es la palabra. Hablada y, mejor, escrita.

Por lo anterior, el lenguaje es jerga, folclore nacional, pero los criminales lo hicieron suyo y todos lo usan. Sin pensar, claro. Ejemplo de ello es ese género llamado “Narcocorridos”. ¿A usted le gusta el muy mexicano pozole? Imagino, sí: hay variantes, pero la más común es maíz mexicano con carne de puerco. Pero hoy hacer un “pozole” significa tirar un cadáver de un ser humano en un tambo (bidón) con ácido muriático, cal y otros químicos, para desaparecer dicho cadáver...

Ríos de tinta van a correr a diario y un flujo de información brutal se va a generar. Y, como siempre, mucha de esta información será falsa y no autentificada por medio de comunicación alguno. En tiempos de redes sociales, la desinformación es la base de la mentira. Lo bien cierto es lo que siempre han dicho Donald Trump, sus principales generales y gente de inteligencia, y se ha cumplido: los criminales dominan y son dueños de casi todo el territorio nacional. Al ocurrir su muerte, el domingo 22 de febrero, la respuesta de los criminales fue brutal y se formó un literal estado de guerra en 20 estados de la República Mexicana. Es decir, casi todo el territorio nacional.

Fueron saqueados negocios, comercios, tiendas de conveniencia; hubo ataques directos a vías de comunicación, narcobloqueos, camiones incendiados, autos particulares, bancos incendiados. Se suspendieron vuelos comerciales, los autobuses de pasajeros no circularon, los repartidores tampoco... la vida se paró, literal, en casi todo el territorio nacional. La ecuación es sencilla, este cártel, el CJNG, tiene más poder que el Gobierno Federal.

¿Esto es México? Sí, desgraciadamente, esto y no otra cosa es el país el cual va a recibir algunos partidos de un Mundial de soccer, el cual esperemos no se convierta en una masacre más. En un país ya sin espasmo alguno con este tipo de eventos criminales. ¿Le suenan los siguientes conceptos? “Enteipado”, “encajuelado”, “ensabanado”, “encobijado”, “encostalado”, “entambado”... ya todo mundo lo sabe y lo escucha en sus dispositivos móviles. Un artista plástico, Óscar García, en año pretérito impactó en París, Francia, con la instalación de una mesa donde había cocaína y cannabis simulados... En el mundo real, es diario y real. ¡Ja!

LETRAS MINÚSCULAS

“El Mencho” fue asesinado. ¿Qué sigue? Sin duda, la ramificación de las bandas de criminales.