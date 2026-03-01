¿Se acabó el drama? Se reconcilian Gloria Trevi y Mary Boquitas en pleno show de la regia en Los Ángeles

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 1 marzo 2026
    ¿Se acabó el drama? Se reconcilian Gloria Trevi y Mary Boquitas en pleno show de la regia en Los Ángeles
    Emotivo. El público coreó “no están solas” mientras ambas cantantes se abrazaban durante ‘En Medio de la Tempestad’. FOTO: INTERNET

Tras varios años distanciadas, en los que María Raquenel lanzaba comentarios que contrastaban con las versiones de la cantante de ‘Pelo Suelto’ sobre su etapa con Sergio Andrade, la paz llegó en forma de presentación en vivo

De manera sorpresiva, el reencuentro de Gloria Trevi y María Raquenel Portillo ocurrió en pleno 2026. Este sábado por la noche, la cantante regia compartió el escenario con su excompañera y, al presentarla, además de elogiar su voz prodigiosa, se refirió a ella como su “amiga”.

El momento quedó en la historia del BMO Stadium, pero también llegó a miles de pantallas y teléfonos móviles, pues el espectáculo fue transmitido en vivo y la reconciliación se apoderó de las redes sociales.

Cuando “la Trevi” anunció que se trataría de un show en live streaming, sus fans jamás imaginaron la sorpresa que tenía preparada, pues como parte de su repertorio interpretaría ‘En Medio de la Tempestad’, el primer tema que lanzó tras su estancia en prisión.

“Quiero que reciban con un aplauso muy fuerte a una de las voces más hermosas de México; con ustedes, mi amiga Raquenel”, expresó.

De inmediato se escuchó la ovación que provocó la presencia de la también cantante, la cual se atenuó cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de ‘En Medio de la Tempestad’. Raquenel cantó las primeras estrofas y, cuando llegó el coro, ambas se abrazaron, mientras una sonrisa enmarcaba el rostro de las dos.

TE PUEDE INTERESAR: Se coronan Rosalía, Rosé y Olivia Dean en los Brit Awards 2026

¿LO PASADO, PISADO?

En 2023 ambas tuvieron diferencias públicas, aunque no de manera directa. Mientras Gloria contaba su versión del caso en ‘Ellas Soy Yo’, la bioserie sobre su vida protagonizada por Scarlet Gruber en Televisa, Raquenel realizaba ‘En Boca Cerrada’, producida por Uforia y Pitaya Entertainment, donde narró desde su perspectiva la misma situación de la que ambas fueron víctimas.

Al terminar su interpretación en el concierto, se escuchó al público corear repetidamente la frase “no están solas” y, al final, Raquenel dijo al micrófono que admiraba a su amiga Gloria Trevi. (Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Violencia

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Gloria Trevi

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG