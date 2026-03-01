¿Se acabó el drama? Se reconcilian Gloria Trevi y Mary Boquitas en pleno show de la regia en Los Ángeles
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Tras varios años distanciadas, en los que María Raquenel lanzaba comentarios que contrastaban con las versiones de la cantante de ‘Pelo Suelto’ sobre su etapa con Sergio Andrade, la paz llegó en forma de presentación en vivo
De manera sorpresiva, el reencuentro de Gloria Trevi y María Raquenel Portillo ocurrió en pleno 2026. Este sábado por la noche, la cantante regia compartió el escenario con su excompañera y, al presentarla, además de elogiar su voz prodigiosa, se refirió a ella como su “amiga”.
El momento quedó en la historia del BMO Stadium, pero también llegó a miles de pantallas y teléfonos móviles, pues el espectáculo fue transmitido en vivo y la reconciliación se apoderó de las redes sociales.
Cuando “la Trevi” anunció que se trataría de un show en live streaming, sus fans jamás imaginaron la sorpresa que tenía preparada, pues como parte de su repertorio interpretaría ‘En Medio de la Tempestad’, el primer tema que lanzó tras su estancia en prisión.
“Quiero que reciban con un aplauso muy fuerte a una de las voces más hermosas de México; con ustedes, mi amiga Raquenel”, expresó.
De inmediato se escuchó la ovación que provocó la presencia de la también cantante, la cual se atenuó cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de ‘En Medio de la Tempestad’. Raquenel cantó las primeras estrofas y, cuando llegó el coro, ambas se abrazaron, mientras una sonrisa enmarcaba el rostro de las dos.
TE PUEDE INTERESAR: Se coronan Rosalía, Rosé y Olivia Dean en los Brit Awards 2026
¿LO PASADO, PISADO?
En 2023 ambas tuvieron diferencias públicas, aunque no de manera directa. Mientras Gloria contaba su versión del caso en ‘Ellas Soy Yo’, la bioserie sobre su vida protagonizada por Scarlet Gruber en Televisa, Raquenel realizaba ‘En Boca Cerrada’, producida por Uforia y Pitaya Entertainment, donde narró desde su perspectiva la misma situación de la que ambas fueron víctimas.
Al terminar su interpretación en el concierto, se escuchó al público corear repetidamente la frase “no están solas” y, al final, Raquenel dijo al micrófono que admiraba a su amiga Gloria Trevi. (Con información de El Universal)