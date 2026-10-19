Elon Musk regalará una acción de SpaceX a cada niño de EU a partir de 2027 con un valor superior a los 10 mil millones de dólares

Musk dio a conocer la iniciativa durante la madrugada del 19 de octubre mediante su cuenta en la red social X. “El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Este será el primero de muchos”, escribió.

El empresario Elon Musk anunció que regalará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027. La propuesta podría beneficiar a unos 73 millones de menores y alcanzar un valor teórico superior a los 10 mil millones de dólares, aunque todavía no se conocen las condiciones para ponerla en marcha.

El fundador de SpaceX tampoco aclaró si el programa incluirá a todos los menores de 18 años o si establecerá condiciones de ciudadanía, residencia o situación fiscal.

El anuncio generó dudas sobre el mecanismo de entrega, los requisitos para acceder al beneficio y la forma en que se administrarían los títulos hasta que sus beneficiarios alcancen la mayoría de edad.

¿CUÁNTO DINERO REPRESENTARÍA EL REGALO DE MUSK?

La magnitud del proyecto dependerá del número de beneficiarios y del precio de las acciones al momento de la distribución.

La Oficina del Censo de Estados Unidos estimó que en 2024 había más de 73 millones de personas menores de 18 años en el país, equivalentes al 21.5% de la población. Si todos recibieran un título, la iniciativa tendría un alcance sin precedentes por el número de posibles beneficiarios.

De acuerdo con los datos de mercado incluidos en el anuncio, la acción de SpaceX cerró el 16 de octubre en 146.03 dólares. Con ese precio como referencia, entregar 73 millones de títulos representaría aproximadamente 10 mil 660 millones de dólares.

Se trata de una estimación, no de una cantidad definitiva. El valor podría cambiar según la cotización de los títulos y el número de menores que finalmente participen.

Musk respondió afirmativamente en X a un usuario que planteó la posibilidad de utilizar las cuentas de inversión para menores conocidas como Invest America. Sin embargo, no explicó cómo funcionaría esa alternativa ni confirmó los detalles del mecanismo.

¿CUÁNTAS ACCIONES DE SPACEX TIENE ELON MUSK?

Según la documentación corporativa citada en el reporte, Musk posee 6 mil 420 millones de acciones de SpaceX, equivalentes a una participación beneficiaria de 48.4% en la compañía.

Esa cifra incluye títulos de distintas clases, acciones restringidas y opciones, por lo que no representa exclusivamente acciones disponibles para una transferencia inmediata.

La eventual entrega a unos 73 millones de menores equivaldría a una fracción de los títulos atribuidos al empresario. No obstante, todavía no se ha precisado si utilizará acciones propias, comprará títulos en el mercado o recurrirá a otra fórmula.

También permanece pendiente definir quién custodiaría las acciones, si los padres o tutores tendrían facultades para administrarlas y bajo qué condiciones podrían venderse en el futuro.

SPACEX Y EL ANUNCIO DE SU SALIDA A BOLSA

La propuesta llega después de que SpaceX comenzara a cotizar en bolsa en junio de 2026, bajo el símbolo SPCX, de acuerdo con la información proporcionada sobre la operación.

La empresa, fundada por Musk en 2002, desarrolla cohetes y naves espaciales, además de operar Starlink, su servicio de internet satelital.

La salida a bolsa abrió la posibilidad de negociar públicamente sus acciones, aunque el plan anunciado por Musk no especifica si la distribución a menores se realizará mediante una operación directa con sus títulos o con apoyo de intermediarios financieros.

La iniciativa también se conoció después de que Anthropic anunciara un proyecto para destinar inicialmente 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público, sujeto a la aprobación de sus accionistas. Sin embargo, ambas propuestas tienen mecanismos y objetivos diferentes.