Elon Musk regalará una acción de SpaceX a cada niño de EU a partir de 2027 con un valor superior a los 10 mil millones de dólares

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Elon Musk regalará una acción de SpaceX a cada niño de EU a partir de 2027 con un valor superior a los 10 mil millones de dólares
    El empresario anunció que entregará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027. La propuesta podría alcanzar a 73 millones de menores y superar los 10 mil millones de dólares. VANGUARDIA/ARCHIVO
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

COMPARTIR

TEMAS


Empresas

Personajes


Elon Musk

Organizaciones


SpaceX

Elon Musk promete regalar acciones de SpaceX a niños de Estados Unidos desde 2027. Conoce cuánto valdría el plan y qué detalles faltan por definir

El empresario Elon Musk anunció que regalará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir de 2027. La propuesta podría beneficiar a unos 73 millones de menores y alcanzar un valor teórico superior a los 10 mil millones de dólares, aunque todavía no se conocen las condiciones para ponerla en marcha.

Musk dio a conocer la iniciativa durante la madrugada del 19 de octubre mediante su cuenta en la red social X. “El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Este será el primero de muchos”, escribió.

El anuncio generó dudas sobre el mecanismo de entrega, los requisitos para acceder al beneficio y la forma en que se administrarían los títulos hasta que sus beneficiarios alcancen la mayoría de edad.

El fundador de SpaceX tampoco aclaró si el programa incluirá a todos los menores de 18 años o si establecerá condiciones de ciudadanía, residencia o situación fiscal.

Elon Musk señala a Trump como responsable de la limitación del alcance del sistema Starshield en Ucrania

¿CUÁNTO DINERO REPRESENTARÍA EL REGALO DE MUSK?

La magnitud del proyecto dependerá del número de beneficiarios y del precio de las acciones al momento de la distribución.

La Oficina del Censo de Estados Unidos estimó que en 2024 había más de 73 millones de personas menores de 18 años en el país, equivalentes al 21.5% de la población. Si todos recibieran un título, la iniciativa tendría un alcance sin precedentes por el número de posibles beneficiarios.

De acuerdo con los datos de mercado incluidos en el anuncio, la acción de SpaceX cerró el 16 de octubre en 146.03 dólares. Con ese precio como referencia, entregar 73 millones de títulos representaría aproximadamente 10 mil 660 millones de dólares.

Se trata de una estimación, no de una cantidad definitiva. El valor podría cambiar según la cotización de los títulos y el número de menores que finalmente participen.

Musk respondió afirmativamente en X a un usuario que planteó la posibilidad de utilizar las cuentas de inversión para menores conocidas como Invest America. Sin embargo, no explicó cómo funcionaría esa alternativa ni confirmó los detalles del mecanismo.

¿CUÁNTAS ACCIONES DE SPACEX TIENE ELON MUSK?

Según la documentación corporativa citada en el reporte, Musk posee 6 mil 420 millones de acciones de SpaceX, equivalentes a una participación beneficiaria de 48.4% en la compañía.

Esa cifra incluye títulos de distintas clases, acciones restringidas y opciones, por lo que no representa exclusivamente acciones disponibles para una transferencia inmediata.

La eventual entrega a unos 73 millones de menores equivaldría a una fracción de los títulos atribuidos al empresario. No obstante, todavía no se ha precisado si utilizará acciones propias, comprará títulos en el mercado o recurrirá a otra fórmula.

También permanece pendiente definir quién custodiaría las acciones, si los padres o tutores tendrían facultades para administrarlas y bajo qué condiciones podrían venderse en el futuro.

SPACEX Y EL ANUNCIO DE SU SALIDA A BOLSA

La propuesta llega después de que SpaceX comenzara a cotizar en bolsa en junio de 2026, bajo el símbolo SPCX, de acuerdo con la información proporcionada sobre la operación.

La empresa, fundada por Musk en 2002, desarrolla cohetes y naves espaciales, además de operar Starlink, su servicio de internet satelital.

La salida a bolsa abrió la posibilidad de negociar públicamente sus acciones, aunque el plan anunciado por Musk no especifica si la distribución a menores se realizará mediante una operación directa con sus títulos o con apoyo de intermediarios financieros.

La iniciativa también se conoció después de que Anthropic anunciara un proyecto para destinar inicialmente 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público, sujeto a la aprobación de sus accionistas. Sin embargo, ambas propuestas tienen mecanismos y objetivos diferentes.

Tesla encabeza una carrera por vender autos eléctricos de más de 100 mil dólares

DATOS CLAVE DEL ANUNCIO

· Inicio previsto: 2027.

· Beneficiarios potenciales: alrededor de 73 millones de menores en Estados Unidos.

· Valor estimado: aproximadamente 10 mil 660 millones de dólares, con base en el precio de referencia de 146.03 dólares por acción.

· Participación de Musk: 48.4% de participación beneficiaria en SpaceX, según la documentación citada.

· Detalles pendientes: requisitos de acceso, custodia de los títulos, administración de las cuentas y condiciones para vender las acciones.

Hasta el momento del anuncio, Musk no había publicado un calendario definitivo ni las reglas completas para implementar el programa. La promesa de entregar una acción a cada niño estadounidense sigue pendiente de esos detalles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas

Personajes


Elon Musk

Organizaciones


SpaceX

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Expo Coahuila abrió sus puertas como nueva sede del Rodeo Saltillo.

Rodeo Saltillo 2026 reúne a más de 125 mil visitantes; destaca Manolo Jiménez éxito de la fiesta más vaquera

NosotrAs: El camino del cangrejo rosa

NosotrAs: El camino del cangrejo rosa
Cirugía plástica para el sistema de salud

Cirugía plástica para el sistema de salud
De acuerdo con fuentes sindicales y cercanas a la administración, uno de los principales impedimentos para que AHMSA reinicie actividades son los daños estructurales y la obsolescencia, entre los que están menoscabos térmicos catastróficos.

Coahuila: Calculan una millonada para reactivar a AHMSA, tras casi 4 años de estar detenida
Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control en el SAT auditó la supervisión de los CFDI.

Revoca SAT autorización a cinco plataformas de facturación
Sheinbaum reabrió el registro del programa Pensión del Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

Sheinbaum reabre registro HOY para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse
Noticias del fin de semana: Frente Frío 2 y Huracán Trudy; vacunación contra el VPH y trabajadores del IMSS volverán a las calles

Noticias del fin de semana: Frente Frío 2 y Huracán Trudy; vacunación contra el VPH y trabajadores del IMSS volverán a las calles
Con boletos agotados el Rodeo Saltillo sigue triunfando ante el frío y la lluvia

Con boletos agotados el Rodeo Saltillo sigue triunfando ante el frío y la lluvia